Un altro straordinario successo per il Centro Kiai Riccione dopo la conquista del bronzo categoria cadetti del giovane judoka agli Europei di Sarajevo a giugno

Non si ferma il cammino verso le vette più alte del Judo nazionale e internazionale di categoria per il riccionese Filippo Marzaloni. Sabato 6 luglio, a Ostia, il giovanissimo judoka ha conquistato il titolo di campione d’Italia categoria under 18 nel Campionato Italiano Judo Kata 2024. La conquista del titolo è stata preceduta dalla medaglia di bronzo ottenuta da Marzaloni, in coppia con Nicola Bellosi del Judo Brisighella, all’European Judo Championship Kata 2024, svoltosi a Sarajevo il 10 e 11 giugno.

Il Judo riccionese si fregia di un altro atleta medagliato, segno dell’impegno del Centro Kiai nella collaborazione con le eccellenze del Judo italiano.

L’importante titolo è infatti frutto della guida tecnica del maestro Mauro Collini di Judo Brisighella, del continuo lavoro nella palestra riccionese del Centro Kiai con gli istruttori e tecnici Sauro Tontini, Maurizio Benelli e Natale Giulianelli, e dell’apporto di tutta la squadra brisighellese, le cui coppie hanno conquistato il primo posto del Judo Nage No Kata in ogni categoria.