Martedì 23 aprile, alle 14, al Centro Sociale Viserba 2000, il primo appuntamento volto a definire i progetti che comporranno il Programma attuativo annuale 2024 del Distretto

Al via il percorso di co-progettazione che porterà alla definizione del Programma Attuativo Annuale 2024, ovvero il piano del Distretto contenente i servizi e i progetti del settore del sociale.

L’appuntamento è per domani, martedì 23 aprile, alle ore 14, alla Sala riunioni del Centro Sociale Viserba 2000 (in Via Baroni, 9) per la sessione plenaria, un momento aperto alle associazioni del terzo settore e alla città allo scopo di attivare una riflessione sulla progettazione del sociale attualmente in essere e su come costruire quella futura relativamente ad alcuni macro temi: minori, immigrazione, povertà, pari opportunità, salute mentale e dipendenze patologiche, disabilità, anziani, inclusione sociale. L’incontro si aprirà con un’introduzione in plenaria con un focus su obiettivi, risorse e criteri di valutazione, mentre dalle ore 15 partirà il lavoro dei tavoli di confronto per aree tematiche.

Ogni anno attraverso il Programma Attuativo Annuale vengono co-progettati e approvati oltre 180 progetti che costituiscono gran parte degli interventi e dei servizi del Distretto di Rimini.