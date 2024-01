Ecco tutti gli appuntamenti della settimana

Allenamento funzionale e run training, camminata metabolica e nordic walking, warm inside e trekking: passate le feste sono tante le opportunità per fare sport all’aria aperta a Rimini. Le stazioni allenanti che punteggiano il parco del mare così come i polmoni verdi della città sono un attrattore naturale per chi desidera stare in movimento nella grande palestra a cielo aperto che impreziosisce il waterfront riminese con la sua vocazione orientata al verde, alla natura, alle qualità del mare e al benessere.

Sono tante le opportunità per stare in forma con diverse iniziative, a partire dalle camminate sulla spiaggia, l’allenamento funzionale e il run training al Bagno 26 di Marina Centro, la Camminata metabolica nei parchi di Rimini e al Parco del Mare, il Nordic Walking sulla spiaggia al mercoledì e al sabato, e la domenica è perfino possibile partecipare a Warm Inside, un percorso di adattamento al freddo, con incontri sulla spiaggia per fare il bagno in mare ed imparare a gestire il freddo scoprendo tutti i benefici dell’esposizione controllata alle basse temperature.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:

tutte le domeniche, i lunedì e mercoledì

Parco Marecchia, parco del mare e parco della Cava – Rimini

Camminata metabolicaUna tecnica di cammino studiata appositamente per stimolare e aumentare il metabolismo, migliorare la postura e tonificare i muscoli, un mix tra boxe, danza, yoga e marcia, un approccio al wellness che passa dall’esercizio fisico alla cura della mente.

Gli appuntamenti con la Camminata Metabolica continuano nelle sessioni di allenamento al parco Marecchia la domenica mattina alle ore 8.30. Info e prenotazioni 346 8724422

Il lunedì ore 18.30 al Parco del Mare all’altezza del bagno 55; il mercoledì al Parco della cava ore 18.30, con ritrovo al parcheggio davanti la Polisportiva Stella.

Info e prenotazioni: 389 2580988. La prima lezione è gratuita. Ritrovo almeno 10 minuti prima. A pagamento su prenotazione Info: 345 8203064 www.facebook.com/groups/505121451337766



dal lunedì al venerdì

Rimini, partenza dalla zona Celle

Benessere in movimento

Dal lunedì al venerdì possibilità di fare allenamento all’aperto abbinando, al riscaldamento e defaticamento fatto con camminata attiva, metodi di allenamento sempre differenti, anche con l’ausilio di piccoli attrezzi. Ogni partecipante ha in dotazione una cuffia ad uso personale per allenarsi con la musica e seguire le istruzioni impartite dal Trainer, Alberto Matturro. I percorsi possono variare fra il Parco Marecchia, il Lungofiume degli Artisti, la spiaggia passando per i vari quartieri e borghi cittadini.

Si può scegliere tra i seguenti orari: 9:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30 e 18:30.

A pagamento Info: www.facebook.com/people/BenEssere-In-Movimento/100063342842124



Tutti i mercoledì e sabato

Spiaggia Bagno 14 – Rimini Marina Centro

Nordic Walking sulla spiaggia

Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini. Infatti, se viene svolta con l’attrezzatura adeguata e la tecnica giusta, può diventare un allenamento total body. L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutto l’anno.

Il ritrovo è al Bagno 14 tutti i mercoledì e sabato alle ore 14.30. Info: 320 7433000 www.lapedivella.com

dal lunedì al venerdì e ogni sabato

Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A Rimini marina centro

Walk on the Beach, Allenamento funzionale e Run training

Anche in inverno è possibile praticare attività sportiva sulla spiaggia o all’interno dell’Igloo al bagno 26 di Marina Centro, una tensostruttura con vista mare, vivendo la spiaggia come una palestra a cielo aperto per mantenersi in salute. Le attività proposte, condotte dalla personal trainer Elen Souza, sono:

– Walk on the Beach, la camminata guidata di circa un’ora sulla spiaggia. Un’attività adatta a tutti quelli che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia, senza limiti d’età. L’attività è proposta tutti i mercoledì alle 18.30.

– Run training, allenamento specifico per imparare e migliorare la tecnica della corsa, ogni sabato mattina alle ore 9.00.

– Allenamento funzionale personalizzato, one to one o a piccoli gruppi, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.00, su prenotazione.

A pagamento. Info: 348 0981594 www.facebook.com/elensouzapersonaltrainer

venerdì 12, 19 gennaio 2024

Rimini (in collina)

Camminate sulle colline Riminesi

L’Associazione Sportiva ‘La Pedivella’ propone delle camminate di media difficoltà sulle colline riminesi. L’attività, che si svolge di sera, non è adatta ai principianti e necessita di un equipaggiamento per l’occasione: pila, giubbino e scarpe adatte. Le camminate di 7 km circa, variano di volta in volta e, le mete vanno dalle colline di Covignano a quelle di San Lorenzo in Correggiano con salite e discese, fino ad un percorso ad anello nella zona della località riminese dei Padulli.

Ore 21.00 Partecipazione a pagamento Info: 320 7433000 www.lapedivella.com

domenica 14 gennaio 2024

Spiaggia libera, piazzale Boscovich – Rimini

Warm Inside

Un percorso di adattamento al freddo, con incontri sulla spiaggia libera del porto di Rimini e possibilità di fare il bagno in mare, nei fine settimana fino ad aprile, per imparare a gestire il freddo, superare i propri limiti e scoprire tutti i benefici dell’esposizione controllata alle basse temperature. Ogni appuntamento prevede: meditazione, preparazione, bagno, tisana e/o caffè. Per la partecipazione è obbligatorio presentare il certificato medico sportivo non agonistico. I non iscritti al corso Warm Inside possono partecipare ad un singolo incontro al costo di 15€ (preparazione + bagno) da pagare in loco.

Info: 347 1224480 www.fluxomovement.it/warm-inside/