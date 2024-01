Il bimbo è nato un minuto dopo la mezzanotte

E’ venuto alla luce appena un minuto dopo la mezzanotte il primo bebè del 2024 in Romagna e in tutta la regione, tra i primi in assoluto anche nell’intera Penisola (da tanti interpretato come un segnale di rinascita e vita per un territorio messo a dura prova dalle calamità naturali nell’anno che si è appena concluso). Alle 00.01, nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Infermi di Rimini, è infatti nato Edoardo, un bel maschietto di quasi 4 chili (3930 grammi per l’esattezza), figlio di Manuela Manfrini e Tommaso Cecchini, famiglia residente a Pesaro.

Quarantacinque minuti più tardi, all’ospedale Degli Infermi di Faenza, il primo vagito di Antonio, a rendere felici papà Alan Di Crescenzio e mamma Jessica Valterini.

Quindi all’1 e 13, all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, è stata la volta di Letizia (3900 grammi), figlia di Alessio Loria e Rosita Cassano, coppia che vive a Russi.

Qualche minuto dopo le 2, al Bufalini di Cesena è nato Giulio, primogenito di Mattia Silvani ed Eleonora Freschi, famiglia di Bagno di Romagna.

In serata invece si è potuto celebrare il primo lieto evento del nuovo anno anche all’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì (dopo quindici anni si è tornati a superare quota 1000 neonati negli ultimi dodici mesi): alle 20.40 papà Marco Foschi e mamma Chiara Ranieri hanno visto impreziosire la loro famiglia (residente a Forlì) con la nascita della piccola Virginia, tre chili e mezzo di peso.