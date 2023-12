Intanto prosegue la programmazione con i festeggiamenti per l’arrivo del 2024. Ecco i film in cartellone

I cinema Fulgor e Settebello diventano un regalo di Natale. Sono 3 infatti i pacchetti da mettere sotto l’albero con un diverso numero di ingressi al cinema: l’abbonamento Duo con 2 ingressi a 16 euro valido per Fulgor e Settebello per tutti i film in programmazione (non valido per le rassegne della domenica mattina ed eventi speciali); l’abbonamento Cinefili con 5 ingressi a 30 euro sempre valido per Fulgor e Settebello per tutte le rassegne cinefili del lunedì e del martedì sera (non valido per i film in programmazione, domenica mattina ed eventi speciali) e l’abbonamento Cinema con 10 ingressi a 60 euro valido per entrambi i cinema per tutti i film in programmazione (non valido per rassegne, domenica mattina ed eventi speciali).

Al Cinema Fulgor prosegue la programmazione con i festeggiamenti per l’arrivo del 2024. Dopo il brindisi di mezzanotte alle 00:30 si terrà l’anteprima del film Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki (2023 | 124′ | JP), ambientato in Giappone nella fine degli anni Trenta. “Il giovanissimo Mahito esplorando i dintorni della provincia rurale dove scopre una torre misteriosa che è un portale verso un altro mondo, con più di un legame tuttavia con la realtà, compresa la sua”. Mentre la rassegna Cinebaby sabato 6 gennaio alle 14 presentaalCinema Settebello La carica dei 101 di Wolfgang Reitherman, Hamilton Luske, Clyde Geronimi (1961 | 79′ | USA). Domenica 7 gennaio alle 10:30 il ciclo dedicato alle festività si chiude con colazione e film al Cinema Fulgor con la proiezione di Ladyhawke di Richard Donner (1985 | 124′ | USA) e Le streghe di eastwick di George Miller (II) (1987 | 118′ | USA).