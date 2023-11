Il disperato appello per trovare casa a questa coppia di cani. Già sterilizzati, sono buonissimi anche con le persone

Hanno condiviso la vita tra le quattro mura di casa, “l’abbandono” ed ora rischiano di essere divisi. Sembra non esserci una famiglia disposta ad dottare Buddy e Camilla, coppia di cani in cerca di casa. Da mesi, infatti, sono finiti all’interno di un box dopo anni nella stessa famiglia. Un cambiamento drastico che hanno vissuto assieme facendosi forza l’uno con l’altra. A giorni, però, uno dei due potrebbe rimanere solo all’interno di quel box che ora è la loro casa.

Nei mesi, infatti, sono stati lanciati numerosi appelli per trovargli casa ma, ad oggi, sono caduti nel vuoto. Le volontarie che li stanno seguendo hanno dunque deciso di separarli per dare, almeno ad uno dei due, la possibilità di trovare casa. Una scelta presa con il cuore a pezzi ma necessaria per non condannare entrambi ad una vita senza casa.

Il sogno è che qualcuno legga il loro appello e decida di accoglierli assieme per non recidere il loro stretto legame di complicità. Del resro Buddy e Camilla sono dolcissimi, educati in casa e molto amorevoli. La loro bontà è totale non solo nei confronti delle persone ma anche con i gatti. Sono, dunque, perfetti anche per famiglie alla prima esperienza con il cane.

Il primo, 5 anni d’età per circa 30 chili di peso, ha il manto bianco mentre Camilla, 6 anni, pesa 20 chili ed ha il pelo nero. Entrambi sterilizzati, per loro si cerca qualcuno che non li confini in giardino ma gli permetta di vivere, nuovamente, all’interno di casa e che li tenga con sé, questa volta per sempre. Per conoscerli oppure ricevere maggiori dettagli contattare il 339 6899371.