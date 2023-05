Ecco il calendario delle lezioni e come partecipare

In partenza, dalla prossima settimana, un nuovo corso gratuito di alfabetizzazione digitale rivolto ai cittadini con più di 50 anni.

Nell’ambito della programmazione dei corsi gratuiti di alfabetizzazione digitale, promossi dal Comune di Rimini, il progetto “Pane e Internet” ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini e agevolare il loro accesso a internet. Con queste finalità è stato organizzato un nuovo corso per imparare ad utilizzare lo smartphone a cui potranno iscriversi gli over 50.

Il corso inizierà il 16 maggio e avrà la durata di 8 ore, si svolgerà in orario mattutino – dalle 10 alle 12 , in 4 differenti incontri bisettimanali presso il Laboratorio Aperto in via dei Cavalieri 22 (terzo piano). Le date stabilite sono 16-19-23-26 maggio 2023.

Per poter partecipare è necessario avere un proprio smartphone e sarà indispensabile frequentare tutte le lezioni. Le informazioni per iscriversi sono disponibili al Punto Pane e Internet dell’URP comunale, piazza Cavour 29 – tel. 0541 704704/704761 – dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13; martedì e giovedì anche 14-17.