Sono aperte fino al 15 marzo le iscrizioni ai corsi per imparare a navigare sul web ed utilizzare gli strumenti come Spid, Fascicolo sanitario elettronico e home banking

Sono aperte fino al 15 marzo le iscrizioni ai due Laboratori di Computer (livello 1 e livello 2) per gli over 65. A Riccione anche quest’anno tornano i corsi dedicati alla terza età proposti dal settore Servizi alla persona del Comune, Socialità di quartiere e Cittadinanza Attiva.

“Il progetto di alfabetizzazione informatica rivolto ai nostri nonni – ha sottolineato Marina Zoffoli, assessora alle Politiche Sociali del Comune di Riccione – è molto importante soprattutto in questo momento storico. Oggi la maggior parte delle informazioni passano attraverso i cellulari, è quindi fondamentale supportare le persone anziane e aiutarle nell’utilizzo delle tecnologie digitali affinché possano imparare ad usare strumenti e applicazioni informatiche. Strumenti utili per comunicare con gli altri. Infatti in questi corsi sarà data particolare attenzione alla formazione e agli strumenti per imparare a usare i servizi on line a cui molti anziani faticano ad accedere”.

I corsi di alfabetizzazione digitale saranno due: il primo di livello base, per imparare a usare il PC o lo Smartphone mentre il secondo sarà dedicato ai servizi digitali alla persona (SPID, Fascicolo sanitario elettronico, portale INPS, Home Banking, acquisto biglietti di viaggio e prenotazioni alberghiere) sempre tramite PC o Smartphone.

I laboratori che partiranno alla fine del mese si effettueranno solo al raggiungimento di 15 iscrizioni per corso. In caso di superamento del numero massimo di partecipanti, verrà data priorità alle persone con un’età uguale o superiore a 75 anni. Per partecipare gli iscritti dovranno avere un loro smartphone o tablet e ricordare le password di accesso dei dispositivi. Il corso viene svolto presso la sala del comune in via Vittorio Emanuele nel seminterrato.

Il costo di un singolo laboratorio è di € 30,00

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Attività Terza e Quarta Età del Settore

Servizi alla Persona del Comune di Riccione via Flaminia n°41 (San Lorenzo)

Sig.ra Maria Bonelli Tel. 0541/428826.