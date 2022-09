I bambini potranno anche ritirare i diari scolastici ‘Baffi e Code’.

Una giornata da vivere insieme agli amici a quattro zampe di Rimini, per conoscere da vicino i tanti animali d’affezione presenti nella struttura e i servizi offerti dallo Stefano Cerni.

Sabato 10 settembre, dalle ore 10 alle ore 16, il Canile di San Salvatore aprirà i cancelli per un nuovo open day, un’occasione pensata per chi ha intenzione di adottare un cane, di scoprire le loro storie e di toccare con mano l’operato della squadra di volontari e operatori del canile riminese.

“In vista della stagione autunnale vogliamo dare l’opportunità ai cittadini e alle famiglie di venire a trovarci e di trascorrere un po’ di ore con i nostri amici pelosi, degli esemplari meravigliosi, di diverse taglie e razze, accumunati, per lo più, da un passato difficile alle spalle – spiegano dallo Stefano Cerni -. L’open day è anche la giusta occasione per apprendere la corretta cultura cinofila e costruire una convivenza felice con il proprio animale domestico. Alla base vi è sempre un’adozione consapevole, responsabile, frutto di una scelta accurata e non di un desiderio passeggero. I cani sono essere viventi che, in quanto tali, necessitano di attenzioni, amore e cura”.



Per le bambine e i bambini che parteciperanno all’iniziativa è stato pensato il diario scolastico ‘Baffi e Code’, un’agenda realizzata dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori dove sono raccolte le foto e le storie a lieto fine vissute dagli operatori del Cerni nell’ultimo anno, nonché i consigli utili per accudire al meglio il proprio ‘Fido’. Una copia costa 22 euro, due copie 40 e tre copie 58. Per prenotare l’acquisto è sufficiente inviare un messaggio via whatsapp al numero 329-2255722 specificando il colore che si preferisce: verde acqua, lilla o arcobaleno.