Ecco cosa fare per iscriversi

A settembre ripartono i corsi gratuiti di alfabetizzazione digitale promossi dal Comune di Rimini e dal Laboratorio aperto, nell’ambito del progetto “Pane e internet”, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini e agevolare il loro accesso a internet.

I corsi sono destinati ai cittadini con più di 60 anni e prevedono quattro attività distinte: ci saranno due corsi di alfabetizzazione digitale per imparare a usare il PC o lo Smartphone e due corsi più specifici dedicati ai servizi digitali alla persona (SPID, Fascicolo sanitario elettronico, portale INPS, ecc.) sempre tramite PC o Smartphone.

Ognuno dei quattro diversi corsi è strutturato in sei lezioni, della durata di due ciascuna, che si tengono in presenza presso il Laboratorio aperto Rimini Tiberio in via dei Cavalieri 22.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo on line indicato, i posti sono limitati

NONNi DiGiTALi

Il corso gratuito rivolto agli over 60, per imparare ad utilizzare da zero il PC

inizia giovedì 1 settembre (dalle ore 10.00 alle 12.00). Le successive lezioni si tengono il lunedì (12 settembre, il 19 settembre, il 26 settembre, il 3 ottobre e il 10 ottobre, sempre dalle ore 10 alle 12).

Per iscriversi è necessario compilare il seguente modulo: https://bit.ly/nonnidigitali-ABC

NONNi DiGiTALi

Il corso gratuito rivolto agli over 60, per imparare ad utilizzare da zero lo Smartphone inizia venerdì 2 settembre (dalle ore 15.00 alle 17.00). Le successive lezioni si tengono mercoledì 14 settembre (ore 15-17), mercoledì 21 settembre (ore 15-17), giovedì 29 settembre (ore 15-17), mercoledì 5 ottobre (ore 15-17) e mercoledì 12 ottobre (ore 10-12)

Per iscriversi è necessario compilare il seguente modulo: https://bit.ly/nonnidigitali-ABC

NONNi DiGiTALi

Il corso gratuito rivolto agli over 60, per imparare ad utilizzare i servizi pubblici digitali con il PC inizia giovedì 1 settembre (ore 15.00 – 17.00) e prosegue sempre di lunedì (12 settembre, 19 settembre, 26 settembre, 3 ottobre, 10 ottobre) dalle ore 15 alle 17

Per iscriversi è necessario compilare il seguente modulo: https://bit.ly/nonnidigitali-SPID

NONNi DiGiTALi

Il corso gratuito rivolto agli over 60, per imparare ad utilizzare i servizi pubblici digitali con lo smartphone inizia venerdì 2 settembre (ore 10.00 – 12.00). Le successive lezioni proseguono mercoledì 14 settembre, mercoledì 21 settembre, giovedì 29 settembre, mercoledì 5 e mercoledì 12 ottrobre, sempre con orario dalle 10 alle 12

Per iscriversi è necessario compilare il seguente modulo: https://bit.ly/nonnidigitali-SPID

Per ogni altro chiarimento è possibile telefonare allo Sportello URP del Comune di Rimini 0541- 704704 o scrivere all’indirizzo mail [email protected]

Inoltre, da martedì 13 settembre ricominciano gli appuntamenti dedicati alla facilitazione digitale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali e l’accesso alla società dell’informazione e dei servizi. Gli appuntamenti si tengono il martedì mattina presso il laboratorio aperto in via Cavalieri 22.

Nella sede dell’Urp in piazza Cavour continuano anche le giornate per la creazione dell’identità digitale SPID. Il servizio si svolge su appuntamento il lunedì mattina e il giovedì pomeriggio.