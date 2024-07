Entro l’inizio delle scuole, prevista l’apertura di una corsia di marcia, in senso mare-monte, da via della Repubblica a via Euterpe. Le modifiche alla circolazione su via della Repubblica per la realizzazione di nuove condotte fognarie

Proseguono i lavori per la realizzazione del sottopasso carrabile, che consentirà il collegamento diretto di via Euterpe con via della Repubblica. A settembre – entro l’apertura delle scuole – è prevista l’apertura, a una corsia di marcia, in senso mare-monte, da via della Repubblica a via Euterpe.

In queste settimane i lavori si concentreranno anche su alcune opere in via della Repubblica, collegate all’importante intervento, che verrà realizzato tra via della Repubblica e via Euterpe. Interventi di scavo e realizzazione di condotte, nell’area adiacente al nuovo sottopasso, che rappresentano una fase cruciale per accelerare l’apertura della viabilità tra le vie Euterpe/Repubblica, attesa con il transito a una sola corsia, entro l’inizio della scuola.

A partire da lunedì infatti verranno eseguiti alcuni lavori di posa condotte e cavidotti su strada e marciapiedi di via della Repubblica, per la realizzazione di nuove linee dell’acqua e fognarie e il rinnovo degli allacci d’utenza.

Opere civili e impiantistiche, collegate a quella più importante del sottopasso, composto da 250 metri di rampe, che permetterà l’eliminazione del semaforo precedentemente necessario per consentire l’accesso alla statale 16 da via della Repubblica.

Un intervento che, come noto, rientra nell’ambito delle lavorazioni a carico di Autostrade per l’Italia, per un investimento di circa 7 milioni di euro, e ha richiesto la chiusura di via Euterpe per la realizzazione della nuova intersezione tra statale 16, via della Repubblica e superstrada di San Marino. Un cantiere a cui sono connesse anche le lavorazioni per la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale con tre sottopassi che permetterà il collegamento del quartiere del Villaggio 1^ Maggio al parco Giovanni Paolo II (parco La Cava), passando al di sotto della rotatoria e di via Euterpe. Il percorso ciclopedonale si completerà con il collegamento con chi proviene dal Garden. Un intervento che ha incluso anche la realizzazione di un nuovo collettore idraulico in sostituzione del vecchio torrente Ausa, con tracciato parallelo alla ciclabile, che prevede la realizzazione dell’attraversamento idraulico, consentendo la continuità monte-mare al torrente.

Come noto i tavoli tecnici fra Comune, Anas e ASPI hanno definito l’iter di variazione progettuale delle immissioni in rotatoria, finalizzati a rendere permanenti gli ingressi a due corsie, non previsti nella configurazione iniziale. I lavori relativi a questa fase di cantiere saranno avviati a conclusione dell’iter.

L’esecuzione dei lavori di posa condotte e cavidotti, su via della Repubblica – per consentire l’installazione di nuove linee dell’acqua e fognarie e il rinnovo degli allacci d’utenza – ha previsto una regolamentazione temporanea della circolazione su via della Repubblica e via Flaminia Conca, che avanzerà a fasi susseguenti a partire da ieri fino a metà settembre.

La prima fase, prevista solo nelle ore notturne (giornate di ieri notte e sta notte), riguarda il tratto di via Flaminia Conca con direzione monte-mare, da via Rubicone fino alla rotonda. Questo tratto di circolazione è chiuso, con una deviazione del traffico in via Rubicone. Nessuna modifica per il senso di marcia inverso, mare-monte, per coloro cioè che dalla rotatoria si immettono in via Flaminia Conca e proseguono in direzione della statale.

A partire da domani invece resterà chiusa la carreggiata ‘lato Riccione’ (direzione monte-mare) di via della Repubblica, che va dal civico 92 (ingresso lato monte alla Clinica Dentale), fino alla rotonda. Il traffico in direzione mare verrà deviato sull’altra carreggiata ‘lato Ravenna’, che diventerà provvisoriamente a due sensi di marcia e consentirà sempre il transito dei veicoli verso mare.

Questa modifica alla circolazione, necessaria per gli scavi e il posizionamento delle condotte, sarà seguita da un’altra fase che riguarderà la porzione rimanente della carreggiata più a monte della via della Repubblica (sempre solo nella corsia di marcia mare-monte), cioè nell’area antistante il distributore di carburante, in prossimità del cantiere del sottopasso. Saranno comunque sempre consentiti gli accessi alle attività commerciali, l’accesso alla rotatoria di Via Moretti e la circolazione sulla carreggiata lato Ravenna di via della Repubblica, che resta sempre a due sensi di marcia, fino alla fine dei lavori. Previsti, a conclusione dei lavori, i ripristini delle pavimentazioni stradali, con un nuovo manto d’asfalto.