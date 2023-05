Durante i sopralluoghi negli edifici scolastici, è stata trovata acqua soltanto in pochissime aule, in una palestra e in tre scantinati degli edifici scolastici.

L’amministrazione comunale di Riccione comunica che a partire dalla giornata di oggi, le scuole di ogni ordine e grado, le strutture sportive all’interno degli edifici scolastici e i centri diurni torneranno a essere regolarmente aperti. I tecnici di Geat e del settore Pubblica istruzione dell’amministrazione comunale hanno effettuato sopralluoghi in tutte le scuole e gli asili della città per verificare le condizioni degli edifici a seguito del maltempo di questi giorni. E’ stata trovata acqua soltanto in pochissime aule, in una palestra e in tre scantinati degli edifici scolastici. Il personale ha provveduto ad asciugare e pulire i pavimenti dove necessario.