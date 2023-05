C’è tempo fino al 22 maggio per presentare la propria candidatura

C’è tempo fino al 22 maggio per poter presentare la propria candidatura per gestire i Centri Estivi del Distretto di Riccione.

Il Comune, infatti, ha pubblicato l’avviso pubblico per i gestori dei centri estivi che intendono aderire al Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi – Anno 2023, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Il Comune di Riccione nei giorni scorsi ha approvato le linee di indirizzo per i centri estivi 2023 e ha aderito, in qualità di ente capofila del Distretto Riccione, al suddetto progetto regionale.

Il bando dunque serve ad individuare i centri estivi del Distretto di Riccione aderenti al progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna che, come per le edizioni precedenti, ha l’obiettivo di sostenere i servizi di conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione delle attività scolastiche ed educative e, allo stesso tempo, ampliare e favorire la fruizione di opportunità di socializzazione, apprendimento e integrazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, contrastando le povertà educative.

www.comune.riccione.rn.it