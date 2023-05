Ok anche alla realizzazione del nuovo asilo nido il Girotondo

Partono questa mattina i lavori di demolizione della ex scuola elementare Montessori in via Codazzi, che consentiranno di avviare un altro cantiere di edilizia scolastica per realizzare – con i fondi del Pnrr – il nuovo asilo nido “il Girotondo”.

Il nuovo asilo, previsto in via Codazzi, infatti verrà realizzato con le risorse messe a disposizione dalla missione 4 del piano nazionale di ripresa e andrà a sostituirsi all’attuale nido, oggi presente in via Circonvallazione Occidentale. Una nuova struttura scolastica che consentirà di ampliare gli spazi dedicati all’attività educativa e accogliere un maggior numero di bambini. Un’area, quella compresa tra via Marecchiese, via Codazzi, via Nataloni e via Petruzzi, ben collegata e facilmente raggiungibile sia in auto sia con il trasporto pubblico o con i mezzi di mobilità sostenibile, dove saranno realizzate anche nuovi spazi dedicati alla sosta.

Così come le altre proposte progettuali relative alle nuove scuole avanzate dal Comune, anche il nuovo nido Girotondo, che potrà accogliere fino a 84 bambini, è pensato non solo come contenitore di gioco e didattica, ma come spazio di aggregazione del quartiere, favorito anche dal contesto verde nel quale è immerso. Il progetto è pensato come un unico spazio suddivisibile secondo le necessità didattiche, in continuità tra l’interno e l’esterno. Così come le ultime progettazioni e realizzazioni, anche per l’asilo nido Il Girotondo saranno adottate le più innovative e sostenibili tecniche di costruzione, con l’obiettivo di realizzare un edificio a energia quasi zero. In queste settimane è in corso la fase conclusiva della gara per l’assegnazione dei lavori di ricostruzione, che sarà aggiudica entro 31 maggio.

“Si tratta di un’altra scuola che sarà realizzata in maniera sostenibile – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli – con le risorse del PNRR destinate alla rigenerazione e alla riqualificazione del patrimonio scolastico esistente. Uno spazio funzionale per i bambini del Girotondo, che andrà a completare le dotazioni del nuovo polo didattico. Il nuovo Asilo infatti sorgerà in un’area molto fruibile dalle famiglie e risponderà ad elevati standard qualitativi e di sostenibilità energetica.”