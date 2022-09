Il 22 settembre per nidi e scuole dell’infanzia

Anche a Riccione il 15 settembre suonerà la campanella per quasi 5739 studenti e bambini. Tra le novità: le modalità di prevenzione covid, le scuole Catullo e Capri.

La prima campanella dell’anno scolastico 2022/23 suonerà giovedì 15 settembre per 1570 bambini delle scuole primarie, 969 per le scuole secondarie di 1° grado e 2392 nelle scuole secondarie di 2°grado.

Il 22 settembre sarà la volta per 158 piccoli dei nidi e 650 delle scuole dell’infanzia comunali, statali e private.

Covid, le regole per il rientro in classe

Rispetto alle regole per il rientro in classe si passa dalle norme dettate dall’emergenza all’adozione di azioni relative ad una prevenzione ordinaria. In base all’andamento epidemiologico saranno previste ulteriori eventuali misure applicabili dall’ Autorità sanitaria.

L’utilizzo della mascherina da parte del personale non è più obbligatorio anche se raccomandato e lo stato di salute delle bambine e dei bambini dovrà sempre essere monitorato, in primis dalle famiglie, prevenendo il contagio in caso di sintomatologia riconducibile al covid-19.

L’igienizzazione delle mani e il ricambio d’aria rimangono importanti azioni preventive ordinarie.

Per il rientro a scuola dei positivi sarà necessario l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Dal punto di vista del personale educativo, tra insegnanti, educatori e ausiliarie l’amministrazione nelle scuole di propria competenza, (6 scuole dell’infanzia comunali e 3 nidi) ha confermato per garantire una completa copertura dei servizi educativi un numero totale di 111 addetti, di cui 51 insegnanti, 25 educatori, 29 ausiliarie e 6 cuochi e un aiuto cuoco.

Pronte due nuove scuole

L’anno scolastico 2022/2023 vede l’apertura di due nuove strutture scolastiche: la Scuola Primaria di Via Catullo e l’ampliamento della Primaria di Via Capri.

Ad inaugurare gli spazi della nuova scuola Catullo saranno 76 alunni, 24 dei quali in prima classe. Mentre la Scuola di Via Capri quest’anno ospiterà 516 alunni. Infatti, la scuola primaria di Fontanelle vedrà l’ingresso di tre classi (64 alunni) provenienti dal plesso di Riccione Ovest (Via Alghero) e 6 classi provenienti dalla Scuola Panoramica (attualmente in costruzione).

“Dopo due anni difficili, caratterizzati dalla pandemia, la scuola ricomincia con tanta voglia di normalità e serenità. – ha dichiarato Sandra Villa, assessore alla Scuola e Servizi Educativi del Comune di Riccione – Auguro alle studentesse e agli studenti e a tutto il personale un buon inizio per un percorso fatto di significative esperienze di apprendimento, di condivisione e di socialità, anche grazie alle nuove regole che ci permetteranno di avvicinare i banchi e di guardarci più spesso in viso, sempre nel rispetto delle sane regole di controllo e prevenzione”.