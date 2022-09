Prossimo appuntamento sabato 10 e domenica 11 settembre dalle 16.00 alle 19.00

Il valore dell’acqua nella nostra vita e le tante piccole attenzioni che possiamo imparare per non sprecarla. A Le Befane Shopping Centre di Rimini è arrivato “Il Mondo del Signor Acqua” un evento dedicato ai più piccoli che si è svolto nel fine settimana appena trascorso e che verrà riproposto sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 dalle 16.00 alle 19.00.

Nei due pomeriggi, tantissima partecipazione ai laboratori didattici interattivi – orto, fiore magico, scoperta dei colori – organizzati per comprendere l’importanza dell’acqua, e alle tante altre attività divertenti, ideate per conoscere e rispettare la natura, ispirate al Signor Acqua, protagonista dei libri di Agostino Traini pubblicati da Mondadori Libri per Piemme.

Si allegano alcune immagini dei laboratori.

Prosegue così l’impegno de Le Befane Shopping Centre di Rimini nella promozione di eventi e iniziative volte a sensibilizzare il grande pubblico, dai più piccini ai più grandi, sui temi della sostenibilità ambientale, del rispetto della natura, delle buone prassi che tutti possono mettere in atto per collaborare alla cura della nostra ‘casa comune’ che è la Terra.All’interno de Le Befane Shopping Centre di Rimini fino all’11 settembre è infatti in corso la mostra ‘Planet or Plastic?‘ realizzata dal National Geographic, un’esposizione che rappresenta il cuore dell’evento green PlasticNet – Scegli il pianeta ideato e promosso da CBRE in collaborazione proprio con National Geographic e Plastic Free.Nel percorso della mostra, i visitatori incontrano immagini significative che denunciano, con efficacia, l’emergenza ambientale causata dalle plastiche monouso abbandonate dall’uomo. Un percorso fotografico che stimola una riflessione sulla gestione non sempre sostenibile dei materiali plastici. Alternando le fotografie dei grandi reporter di National Geographic all’originale lavoro creativo della pluripremiata artista britannica Mandy Barker, Planet or Plastic? analizza gli effetti ambientali traumatici dello smaltimento improprio di circa 6,3 miliardi di tonnellate di rifiuti di plastica che impiegheranno oltre quattrocento anni per degradarsi.La mostra Planet or Plastic? ospitata da Le Befane Shopping Centre di Rimini fino all’11 settembre 2022 rappresenta quindi un invito a riflettere su una delle più grandi minacce che affliggono il pianeta ed è rivolta a tutti, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni e alle loro famiglie. Infatti tra immagini e infografiche la mostra suggerisce piccoli gesti quotidiani indispensabili per ridurre, riciclare e gettare in modo responsabile il materiale inquinante che sta distruggendo il nostro pianeta.