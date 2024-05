La struttura aprirà il 20 maggio prossimo

Si avvicina il momento dell’apertura a Bellaria Igea Marina del Centro di Assistenza e Urgenza, conosciuto anche con il suo acronimo CAU, un tassello fondamentale del percorso di potenziamento e rafforzamento della sanità territoriale per la comunità avviata dall’Ausl Romagna con il territorio.

E’ infatti fissata per il 20 maggio la data della “trasformazione” del Punto di Primo Intervento in CAU, che si avvarrà di una equipe medico-infermieristica dedicata e di strumenti di approfondimento diagnostico laboratoristici e strumentali, rimanendo collocato nel Polo Sanitario di Piazza del Popolo 1, con apertura 7 giorni su 7 H12, dalle ore 8 alle 20 (diventerà 8-24 per i mesi di luglio e agosto), ad accesso diretto.

Una struttura progettata allo scopo di rispondere in maniera efficace e tempestiva alle esigenze dei pazienti che necessitano di assistenza per problemi urgenti a bassa complessità. Prosegue in questo modo la riforma dell’Emergenza urgenza e il potenziamento dell’assistenza territoriale, il cui obiettivo strategico risulta essere il rafforzamento del sistema delle Cure primarie per garantire servizi di prossimità, arricchire le risposte a livello territoriale, trattare in setting adeguati i bisogni di salute che determinano i così detti ‘accessi impropri ai servizi di emergenza’, rendendo maggiormente appropriato l’accesso ai Pronto Soccorso. I CAU garantiscono risposte ai bisogni urgenti episodici in stretta connessione con il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Libera scelta, al fine di garantire le risposte necessarie in un’ottica di continuità e integrazione delle cure.

Proprio per illustrare ai cittadini le caratteristiche specifiche del Centro di Assistenza e Urgenza lunedì 6 maggio, alle ore 18, al Palazzo del Turismo si svolgerà un incontro pubblico di presentazione: che tipo di prestazioni eroga il CAU? Chi lavora nel CAU? Come si accede al CAU? A queste ed altre domande risponderanno i rappresentanti dell’Ausl della Romagna, in particolare Mirco Tamagnini, Direttore del Distretto di Rimini, Antonella Dappozzo, Direttrice dell’Unità Operativa Cure Primarie di Rimini, e Cristina Fabbri, Direttrice Direzione infermieristica e tecnica di Rimini, alla presenza di un esponente dell’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina.

“Si concretizza sempre di più il piano di potenziamento dell’assistenza territoriale all’interno di un iter di riorganizzazione dei luoghi e di maggiore integrazione dei percorsi di salute – sottolinea Mirco Tamagnini, direttore del Distretto di Rimini -. Dal 20 maggio, con l’attivazione del CAU di Bellaria Igea Marina, per il nostro Distretto si completa un percorso nell’ambito di questo disegno. Un pilastro di un modello sanitario di prossimità pensato per implementare la rete assistenziale e per dare un supporto alla medicina di base allo scopo di garantire un accesso alle cure adeguato e veloce alla cittadinanza grazie anche a un ampliamento dei presidi e un efficientamento dell’organizzazione assistenziale”.

Cosa è un CAU?

Il CAU, Centro di Assistenza e Urgenza, è una struttura sanitaria del territorio alla quale i cittadini possono rivolgersi per problemi di salute urgenti, episodici a bassa complessità assistenziale.

Cosa eroga un CAU

Visita medica

Certificazioni

Trattamento farmacologico al bisogno

Prescrizione di terapia per patologie di nuova insorgenza o terapie essenziali

Procedure chirurgiche minori (per esempio, suture, medicazioni)

Prestazioni assistenziali e specialistiche per eventi di origine traumatica.

I cittadini che accedono al CAU vengono accolti dall’infermiere che procede attraverso colloquio strutturato alla valutazione del bisogno sanitario espresso, a cui segue la visita medica ed eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici. Il medico del CAU, se necessario, prescriverà prestazioni specialistiche a completamento diagnostico. L’esito del percorso clinico-assistenziale effettuato al CAU è disponibile sul Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino. Una volta eseguite le prestazioni di approfondimento prescritte, il relativo referto potrà essere valutato dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera scelta, i riferimenti per ogni cittadino assistito, senza dover tornare al CAU.

Il ticket al CAU si paga?

La visita e alcuni accertamenti diagnostici offerti presso i CAU (per esempio ECG ed alcuni esami ematici) sono gratuiti per tutti i cittadini residenti e/o assistiti della Regione, mentre per tutti gli altri la visita prevede una partecipazione alla spesa pari a 20 euro da corrispondere al Medico che provvederà a rilasciare apposita ricevuta di riscossione. Le ulteriori prestazioni specialistiche, prescritte dal medico del CAU per il completamento diagnostico, sono a carico del cittadino con il relativo ticket se dovuto in base alle esenzioni possedute. Si precisa che per i cittadini residenti non sono soggette a pagamento le prestazioni specialistiche a completamento diagnostico relative a coliche renali e traumi avvenuti nelle 24 ore precedenti.