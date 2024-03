L’iniziativa, organizzata nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, è rivolta a tutta la popolazione e prevede due appuntamenti

Adottare stili di vita sani, che consentano ai cittadini di migliorare la propria alimentazione e di contrastare la sedentarietà per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione. È questo l’obiettivo dei due eventi gratuiti nel territorio di Bellaria, inseriti nel ciclo di appuntamenti di promozione della salute promossi nel Distretto di Rimini, organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Rimini e dalla Casa della Comunità, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Bellaria-Igea Marina e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, è rivolta a tutta la popolazione e prevede due appuntamenti: “Il Carrello della salute” dedicato al tema della corretta alimentazione, e “Un passo alla volta” per conoscerei benefici dell’attività fisica e le opportunità che i parchi cittadini offrono per fare movimento.

Martedì 5 marzo, dalle ore 16 alle 18, nella Sala Consigliare del Comune di Bellaria-Igea Marina (Piazza del Popolo n. 1), è in programma l’incontro dal titolo “Il Carrello della salute – La salute vien mangiando: impariamo a gestire la nostra alimentazione quotidiana”, condotto da dietisti, assistenti sanitari e infermieri del Dipartimento di Sanità Pubblica che daranno indicazioni per gestire e costruire in autonomia il proprio menu settimanale e mantenersi in salute.

Le attività proposte nell’ambito di“Un passo alla volta – La salute passo dopo passo: scopriamo i benefici di camminare insieme”,condotte da un istruttore laureato in Scienze Motorie e dai professionisti sanitari della Medicina dello Sport,sono finalizzatealla scoperta delle opportunità che i parchi cittadini offrono per praticare attività fisica e mantenersi in salute in modo economico e divertente.In questo casol’evento si svolgerà giovedì 14 marzo, con ritrovo alle ore 16 nella Sala Consigliare del Comune di Bellaria-Igea Marina. È prevista un’attività pratica all’aperto, per cui si consiglia abbigliamento comodo.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita ed è consigliata l’iscrizione, che può essere effettuata con una mail al Dipartimento di Sanità Pubblica all’indirizzo promosalute.rn@auslromagna.itindicando nome, cognome, data di nascita, telefono e iniziativa alla quale si è interessati, oppure telefonando al n. 334 3429196 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.