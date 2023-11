La nuova sede sarà ubicata presso i locali dell’ ex-consultorio, sempre nell’Ospedale “Sacra Famiglia”

A seguito di lavori di ristrutturazione si comunica che la sede di Novafeltria del Centro di Salute Mentale e del Servizio Dipendenze Patologiche verrà rinnovata con interventi di adeguamento dei locali, che permetteranno una migliore accoglienza dei pazienti in un contesto di tutela della privacy e predisposti per il trattamento multidisciplinare integrato. Per favorire il trasloco, il servizio rimarrà chiuso nelle giornate del 23 e del 24 novembre. La nuova sede sarà ubicata presso i locali dell’ ex-consultorio, sempre nell’Ospedale “Sacra Famiglia” di Novafeltria, in Via 24 Maggio, 174 (accesso esterno presso l’ingresso dell’ex-consultorio). Numero di telefono: 0541-919380Orario di apertura: 08:00-14:00 da lunedì a sabato.