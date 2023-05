In via Coriano 38 gli ambulatori dell’Igiene Pubblica di Rimini saranno aperti dalle 9:00 alle 12:00

Sabato 27 maggio in via Coriano 38 gli ambulatori dell’Igiene Pubblica di Rimini saranno aperti dalle 9:00 alle 12:00 per una giornata straordinaria di vaccinazione antitetanica per adulti, ad accesso diretto, rivolta in modo particolare alle persone che stanno svolgendo attività presso gli edifici delle zone alluvionate.