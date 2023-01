L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno martedì 28/02/2023

L’Azienda USL della Romagna, con sede legale in Ravenna – Via De Gasperi n. 8, in esecuzione della Determinazione del Direttore U.O. Attività Tecniche Rimini n. 248 del 25/01/2023, intende individuare un immobile, nell’ambito del Comune di Rimini, da acquisire mediante contratto di locazione, da destinare ad ambulatori/ambulatori odontoiatrici, afferenti il Dipartimento di Cure Primarie.

L’immobile dovrà avere una consistenza complessiva fra un minimo di mq. 230/300 e un massimo di mq. 450. Per gli spazi e locali offerti, dovranno essere previste le condizioni minime di cui alla “Tabella 1” dell’ALLEGATO A, (per ambulatori, uffici/studi, locali CUP, sale d’attesa di adeguate dimensioni per l’utenza, depositi/archivi e tutti i locali di supporto necessari per le attività sanitarie: servizi igienici per dipendenti e utenti, ecc.).

L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno martedì 28/02/2023 presso la segreteria della U.O. Attività Tecniche Rimini dell’Azienda USL della Romagna, presso l’Ospedale Infermi di Rimini via Settembrini n. 2 –ingresso principale – 2° Piano.

Circa i requisiti e le caratteristiche dell’immobile, le modalità di presentazione dell’offerta e le condizioni locative, si rinvia all’avviso integrale pubblicato sul sito web: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/avvisi-bandi-indagini-immobiliari

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio – RUP dott.ssa Elisa Palermo – telefono 0541 705994 – 653074 – elisa.palermo@auslromagna.it

Le proposte pervenute non saranno vincolanti ed impegnative per l’Azienda U.S.L. Romagna che non assume, con l’indagine di mercato, alcun obbligo contrattuale o precontrattuale, costituendo le stesse mero presupposto per una eventuale trattativa.