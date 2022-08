L’offerta dovrà pervenire entro le ore 13 dell’8 Settembre. Ecco il bando

Si rende noto che l’Azienda U.S.L. della Romagna intende ricevere offerte per la concessione in locazione di un immobile di circa 800 mq nel Comune di Cattolica/San Giovanni in Marignano, da destinare a “Servizi Sanitari-Ambulatoriali e Amministrativi” afferenti principalmente al “Dipartimento di Cure Primarie”. Vedi caratteristiche immobile al link indicato in calce.

Si invitano coloro i quali abbiano disponibilità di immobili con le suindicate caratteristiche, interessati, a far pervenire l’offerta riportante nell’oggetto la dicitura “Offerta per Indagine di Mercato Immobiliare – sede erogativa servizi AUSL – Comune di Cattolica”, entro il le ore 13.00 del giorno 8 settembre 2022 nelle modalità descritte nell’Avviso ed utilizzando la modulistica scaricabili al seguente link: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/avvisi-bandi-indagini-immobiliari