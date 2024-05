Età media di 51,6 anni: il più giovane di 26 e il più anziano di 93 anni. Ecco la fotografia dei 166 candidati all’europarlamento per il Nord-Est

Donne e uomini quasi in egual numero. Circa la metà dei 166 candidati alle europee della Circoscrizione Nord-Est, dove si eleggono 15 eurodeputati, ha una età compresa tra i 45 e 59 anni: l’età media è di 51,6 anni e il più giovane è un ventiseienne, mentre il più anziano ha 93 anni. Sul totale quasi tutti sono candidati (150) nella sola Circoscrizione Nord-Est, mentre 16 sono pluricandidati, ovvero 10 in 2-4 circoscrizioni, e 6 in tutte 5.

I dati sui candidati alle europee 2024 della Circoscrizione Nord-Est, assieme ad altre informazioni e curiosità, possono essere consultati a questo link sul sito della Regione Emilia-Romagna dedicato alle elezioni e realizzato dall’Agenzia di informazione e Ufficio stampa della Giunta in collaborazione con l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Il pannello di controllo è realizzato in powerBI sulla base dei dati rilasciati dal Ministero dell’Interno e consente di visualizzare i dati su età e distribuzione di genere dei candidati alle europee per la circoscrizione Italia Nord-Est, anche divisi per lista.

Sul sito è disponibile il collegamento alla Banca dati elettorale (Bde) dell’Assemblea legislativa che contiene i risultati delle precedenti elezioni europee e amministrative.

Candidati e incarichi

Dei candidati in corsa, quasi quattro su dieci (il 37%) non hanno mai avuto incarichi.

Sono invece 10 gli eurodeputati uscenti che puntano a tornare a Strasburgo, altri 4 lo erano stati in precedenti legislature. Dal punto di vista degli incarichi attuali, 12 (il 7,23%) sono parlamentari (o membri del Governo italiano), 13 (il 7,83%) i sindaci, 14 (l’8,43%) gli amministratori regionali e 22 (il 13,25%) gli amministratori locali.