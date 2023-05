Le raccomandazioni dell’amministrazione comunale rispetto i comportamenti da tenere

Vista l’ondata eccezionale di maltempo con in corso allagamenti diffusi, sottopassi chiusi e piene nei corsi d’acqua che hanno superato i livelli di soglia, si raccomanda nelle prossime ore di limitare al massimo gli spostamenti e si ricordano i necessari comportamenti di autoprotezione da adottare:

Evitare gli spostamenti non necessari;

Non recarsi negli scantinati;

Prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi;

Stare lontani dalle zone allagabili;

Non accedere agli argini;

Non accedere ai sottopassi se allagati;

In caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti.

Si avvisa inoltre che la protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo rossa per criticità idraulica e arancione per criticità idrogeologica e gialla per criticità costiera per la giornata di mercoledì 17 maggio.

Per quanto riguarda la situazione delle strade: già da questa mattina sono stati chiusi i sottopassi di via Genghini-Curiel a Viserba, di via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Martinelli a Miramare, via Longiano, Via Firenze e via Quinto Miglio (Santa Giustina). Sono state inoltre chiuse via Sacramora, via Tonale, via Flaminia Conca, via Montescudo lato monte, via Bruschi, via Mirandola e via Caselecchio Macanno. Predisposta anche la chiusura di tutti gli accessi al parco Ausa e parco Marecchia, incluso l’accesso del Ponte degli Scout.

Per saperne di più: https://www.comune.rimini.it/…/forte-ondata-di-maltempo…