Inaugurata l’estate danzante e musicale all’arena del Parco degli Olivetani che ogni lunedì sera, fino al 26 agosto, si trasforma in una pista di ballo a cielo aperto

È cominciata sulle note del liscio e della musica folk l’estate danzante sotto le stelle di Balera Verdemare di Riccione. La splendida cornice del Parco degli Olivetani ha ospitato ieri sera, lunedì 29 luglio, il primo appuntamento delle serate danzanti e musicali che animeranno l’estate ogni lunedì sera fino al 26 agosto.

L’arena all’aperto si è trasformata in una vera pista da ballo che si è accesa sulle note del duo “Max e Doria”. Tante le coppie in pista che hanno inaugurato, a ritmo delle danze tradizionali folk e romagnole, la stagione di Balera Verdemare al ritmo del divertimento e dell’allegria. E numerose anche le persone che, sedute nell’anfiteatro, hanno potuto ascoltare in compagnia le note del duo protagonista della prima serata. La rassegna, dedicata agli appassionati del liscio, è infatti anche un’occasione straordinaria di incontro, divertimento e socializzazione per i cittadini e i turisti.

Sul palco di Balera Verdemare, ad allietare le serate estive, si alterneranno alcuni gruppi musicali e band del territorio. Il prossimo appuntamento sarà lunedì 5 agosto con la “Claudio Cavalli Band” che farà ballare tutti con il ritmo travolgente della sua musica tra liscio d’autore e fantasie d’orchestra. Le serate danzanti al Parco degli Olivetani sono a ingresso libero il progetto è inserito nel palinsesto di Urban Park, il cartellone di eventi e iniziative promosso dal Comune di Riccione che animerà il Parco degli Olivetani per tutta l’estate.