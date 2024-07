Questa sera in piazzale Ceccarini il jazz incontra l’opera lirica. Oggi alle 21 lo spettacolo del Trio Jazz della Filarmonica della Scala e il musicologo Luca Bragalini. Mercoledì è atteso Miguel Zenon

Una straordinaria Melissa Aldana ha incantato il pubblico di piazzale Ceccarini, ieri sera, in quartetto con Kush Abadey alla batteria, Pablo Menares al contrabbasso e al pianista Pablo Held per la parte armonica. La sassofonista cilena vincitrice del prestigioso “Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition” è arrivata a “Riccione Summer Jazz” con il suo stile distintivo e la sua capacità di intrecciare tradizione e innovazione, conducendo il pubblico in un viaggio musicale tra elementi di post-bop e contemporary jazz, armonie tipiche del Centro e Sud America, sua terra d’origine.

Questa sera il Trio Jazz della Filarmonica della Scala e Luca Bragalini a “Riccione Summer Jazz”

Grande attesa per il doppio appuntamento di questa sera in piazzale Ceccarini (ore 21), quando il jazz incontrerà la musica lirica, dando vita a una fusione affascinante e unica. Il Trio Jazz della Filarmonica della Scala, formato da Emanuele Pedrani al pianoforte, Attilio Zanchi al contrabbasso, Giuseppe Cacciola alla batteria, eseguirà “Opera in jazz” attraverso le più importanti arie del repertorio operistico rielaborate in chiave jazzistica e non solo, spaziando tra musiche di Puccini, Rossini, Verdi, Bizet, Mozart, Pedrani, Zanchi e classici del repertorio jazzistico. In programma anche “Opera lirica e jazz: i blues di Giuseppe Verdi e le arie di Louis Armstrong”: il musicologo Luca Bragalini accompagnerà il pubblico di piazzale Ceccarini in un viaggio affascinante tra il blues e la “Lucia di Lammermoor”, tra “Il trovatore” di Giuseppe Verdi e “Summertime”, tra Armstrong e il “Rigoletto”.

Mercoledì 31 luglio (ore 21) Miguel Zenon arriva in piazzale Ceccarini con una vera e propria co-leadership internazionale, insieme a Cohen, Sanders e Dutton, per proporre pezzi originali, brani tratti dall’ultimo album di Cohen, reinterpretazioni dei classici, oltre a un tributo speciale a Gerry Mulligan.

Giovedì 1 agosto (ore 21, piazzale Ceccarini) Andrea Mingardi, una delle voci più riconoscibili del cantautorato italiano, e la Rosso Blues Brothers Band proporranno ottimo rhythm&blues, inserito in un repertorio che va dal twist al rock, al beat.

Venerdì 2 agosto (ore 21, piazzale Ceccarini) protagonista sarà Cristina Zavalloni in “Omaggio a Edith Piaf”, in un sestetto di musicisti: lo spettacolo nasce da un programma realizzato per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, successivamente ampliato fino all’attuale progetto.

Sabato 3 agosto (ore 21, piazzale Ceccarini), Simone Zanchini interpreta “Casadei Secondo me”: i suoni della tradizione popolare assumeranno una nuova veste stilistica, con contaminazioni che vanno dalla musica classica al jazz. Sul palco (ore 22) anche la Pop Fusion Orchestra diretta dal Maestro Giorgio Babbini, in una rielaborazione sinfonica delle musiche del celebre violinista e compositore Secondo Casadei.

Domenica 4 agosto (ore 5:45, Golden Beach Spiaggia 75), “Riccione Summer Jazz”, in collaborazione con le “Albe in controluce”, presenta Joe Barbieri in “Vulío. Omaggio alla canzone napoletana”, accompagnato da Nico Di Battista (DBGuitar) e Oscar Montalbano (chitarra manouche) e al tramonto (ore 21), Uri Cane Quartet allieterà il pubblico di piazzale Ceccarini con musica jazz, classica ed elettronica, attraverso suggestioni che attingono da eterogenee esperienze culturali.

Gli spettacoli e le iniziative di Riccione Summer Jazz 2024 sono a ingresso libero.

Riccione Summer Jazz è una rassegna promossa dal Comune di Riccione e dall’associazione Gaspare Tirincanti con la direzione artistica del maestro Mario Marzi, in partnership con Siena Jazz e Gerry Mulligan Foundation. (main sponsor Coswell e Lifegate come media partner). Con il patrocinio e il contributo del Comune di Riccione.

Riccione Summer Jazz https://www.riccionejazz.it/