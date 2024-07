Dal 7 agosto le serate musicali e il contest dei cantanti esordienti. Mahmood è la star del Ferragosto riccionese. Anna, Bnkr44, Fred De Palma e La Rappresentante di Lista completano il cast stellare dell’edizione 2024.

Sarà Mahmood la star del Ferragosto riccionese. L’autore di Tuta Gold e di moltissime delle hit più cantate e ballate di questi anni è uno dei super ospiti che completa il ricchissimo cast dell’edizione 2024 di Riccione On Stage, il grande evento dell’estate a firma Radio Deejay con la direzione artistica di Linus.

Mahmood sarà il protagonista della serata di martedì 13 agosto insieme a Anna e Bnkr44. È Ra Ta Ta il suo ultimo singolo, già certificato disco d’oro e con più di 20 milioni di streaming. Ancora un ritmo irresistibile per un nuovo successo che va ad aggiungersi a quello strepitoso del pezzo sanremese e ai tanti di una carriera che brilla più che mai e si distingue per sonorità originali, testi, stile e un carisma che gli hanno consentito di oltrepassare i confini nazionali. Mahmood arriva a Riccione in stato di grazia, dopo diciassette date in Europa e un tour in Italia in cui ha collezionato sold out.

Ma cominciamo dall’inizio. Le serate musicali inaugurano mercoledì 7 agosto con la regia ormai storica di Rudy Zerbi, accompagnato nella conduzione da Gianluca Gazzoli.

Nella stessa sera prenderà il via anche il contest degli artisti esordienti: sono oltre 900 le candidature arrivate per contendersi il podio e un premio sempre più ambito, un mese di rotazione del proprio brano sulle frequenze di Radio Deejay. Due i primi super ospiti, la cantautrice italo-brasiliana Gaia, vincitrice della diciannovesima edizione di Amici nel 2020 e tra le protagoniste dell’estate insieme al rapper Tony Effe con Sesso e samba, e Alex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina – anche lui in arrivo da Amici (edizione 2021).

Venerdì 9 agosto i Coma_Cose torneranno a Riccione dopo essere stati sul palco di Deejay On Stage nel 2019 e protagonisti di un indimenticabile concerto all’alba nel 2021. Il duo milanese ha scelto la cittadina romagnola anche come set del video di Agosto morsica, brano che con molte probabilità non mancherà nella scaletta del live insieme al loro ultimo suonatissimo pezzo, Malavita. Special guest della serata insieme a Fausto e California saranno i Santi Francesi, il duo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese star dell’ultimo Sanremo, vincitori di XFactor 2022 e autore di uno dei singoli dell’estate 2024, Tutta vera, un brano hard pop nello stile originalissimo che li contraddistingue.

Martedì 13 agosto parte il Ferragosto fiammeggiante di Riccione con Mahmood e, come anticipato, con Anna, la giovane rapper in cima agli ascolti e a ogni tipo di classifica con il suo primo album, Vera Baddie e con il tormentone estivo 30°C. Ha esordito nel 2020 a soli 16 anni con Bando ed è arrivata nel 2024 a oltre 4 milioni e mezzo di ascoltatori mensili su tutte le piattaforme musicali e a oltre 1 miliardo e mezzo di stream totali. Chiude il trio degli special guest di questa sera la band Bnkr44, gruppo rivelazione dell’ultimo Sanremo che ha appena rivisitato Ma che idea, brano di Pino D’Angiò, da poco scomparso, con cui i Bunker hanno duettato nella serata delle cover. A chiudere in bellezza i festeggiamenti ferragostani mercoledì 14 agosto saranno Sarah, la vincitrice di Amici 2024 che ha conquistato il pubblico con l’inedito Mappamondo, e Petit, nome d’arte di Salvatore Moccia, finalista di Amici 2024 che colleziona già milioni di ascolti su Spotify, per una due giorni ad alto tasso di divertimento.

Clara e Alessandra Amoroso sono le artiste della quinta serata di Riccione On Stage sabato 17 agosto. La prima si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione alla serie Mare fuori ed è stata tra i big in gara a Sanremo 2024, così come Alessandra Amoroso, che dopo 15 anni di carriera strepitosa ha partecipato per la prima volta al Festival quest’anno con il brano Fino a qui. Autrice di alcune delle canzoni italiane più note degli ultimi anni, questa estate è in classifica con un singolo dal ritmo molto dance, Mezzo rotto, insieme a BigMama.

Dal Mediolanum Forum di Assago all’arena sul mare di piazzale Roma: è decisamente straordinario il 2024 di Alfa, special guest di martedì 20 agosto. Già ospite nell’edizione 2023, tornerà sul palcoscenico di Riccione dopo una memorabile partecipazione a Sanremo, dove ha conquistato tutti cantando insieme a Roberto Vecchioni Sogna ragazzo sogna, passando poi per un tour nei palazzetti di tutta Italia iniziato con il sold out al Mediolanum Forum di Milano, tempio della musica nazionale e internazionale. Al pubblico di Riccione il cantautore regalerà un live sulle note delle sue super hit.

A questa serata già speciale si aggiunge un’altra novità in programma. Insieme ad Alfa sarà on stage anche La Rappresentante di Lista, il duo formato dalla cantante, attrice e autrice Veronica Lucchesi e dal polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina farà tappa a Riccione con tutta la sua originalità e il nuovo brano, Paradiso, che mostra ancora una volta la capacità di cambiare e di stupire di due artisti decisamente fuori dagli schemi.

Giovedì 22 agosto alle falde di Riccione arriva Francesco Gabbani, artista amatissimo dal pubblico di Riccione On Stage, sempre travolgente e pronto a far ballare e cantare tutta la piazza sulle note di Occidentali’s karma, Volevamo solo essere felici, Viceversa e Frutta malinconia, il suo ultimo singolo che ha un verso dedicato proprio alla città. Insieme a lui ci saranno Paolo Santo, una delle penne che ha firmato alcune delle canzoni più ascoltate d’Italia come Sinceramente di Annalisa, I p’ me, tu p’ te di Geolier, La dolce vita di Tananai, Fedez e Mara Sattei, e l’appena citato Tananai, tra i cantanti più amati di questi anni. Diventato incredibilmente famoso grazie all’ultimo posto a Sanremo nel 2022, al Festival ci è tornato l’anno dopo per portare il suo Tango, che l’ha consacrato e ha aggiunto originalità al panorama musicale italiano. In questa calda estate c’è anche il suo pezzo con Annalisa, Storie brevi, a contendersi il titolo di brano più cantato e ballato della stagione.

Per il gran finale di sabato 24 agosto, serata in cui verrà proclamato anche il vincitore del contest Riccione On Stage, gli ospiti sono Cara, Malika Ayane e Fred De Palma. La prima, all’anagrafe Anna Cacopardo, è una cantautrice che ha debuttato nel 2019 ed emerge nel 2020 con il singolo Le feste di Pablo, ripubblicato successivamente con la collaborazione di Fedez (oltre 20 milioni di stream su Spotify e più di 9 milioni di visualizzazioni su YouTube). Il suo ultimo brano è Giulia, uscito a inizio giugno.

Tra le voci più belle e raffinate della musica italiana, anche Malika Ayane è un’affezionata al palcoscenico di Riccione e la sua partecipazione è sempre molto appassionata e coinvolgente. Il suo nuovo singolo si intitola Sottosopra, un brano che evidenzia ancora una volta la capacità di innovare e rinnovarsi di un’artista originale, interprete di gioielli come Sospesa, Controvento, Come foglie, Ricomincio da qui, Adesso e qui (nostalgico presente), Senza fare sul serio, Tempesta, Ti piaci così.

Dopo Notte cattiva, il singolo con Guè, lanciato a inizio giugno, l’estate di Fred De Palma è continuata con la partecipazione a Mammamì RMX, una nuova versione del brano di Petit, e con Passione, il suo ultimo brano, una bachata tutta da ballare scritta con campioni di hit come Davide Petrella, Michelangelo, Paolo Antonacci e JVLI.

Cara, Malika Ayane e Fred De Palma chiudono un lungo e intenso mese di spettacoli, musica e sport che anche quest’anno coinvolgerà migliaia di persone di ogni età, gusti e interessi differenti, un’alchimia che si innesca grazie a un format unico che mette insieme Radio Deejay e i suoi protagonisti, la città e i suoi ospiti, Aquafàn e i tanti partner che affiancano l’evento, il Comune di Riccione e New Palariccione.

Ad affiancare la colonna sonora dell’estate anche quest’anno ci sarà il programma di allenamenti di Play Deejay, che lunedì 5 agosto inaugura un’agenda fitness che dalla mattina fino al tramonto prevede corsi di ogni genere – tutti gratuiti – dal pilates allo yoga, dal functional training al group cycling, tenuti da trainer professionisti con la direzione tecnica di Energia lifestyle di San Marino e la collaborazione di Technogym, azienda leader mondiale nella produzione di attrezzi per lo sport e il tempo libero. Nel 2023 sono stati 13.000 gli iscritti con gran parte dei workout che hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Dal 29 luglio tornano anche le dirette radiofoniche dall’Aquafàn con due delle voci più amate di Radio Deejay: dalle 10 alle 12 sarà come sempre Rudy Zerbi a condurre le puntate estive e, a partire dal 5 agosto, l’appuntamento raddoppierà nel pomeriggio dalle 16 alle 18 con Gazzology di Gianluca Gazzoli.

Quest’anno Riccione On Stage si arricchisce di un racconto social dedicato, grazie alla grande community che da sempre segue Radio Deejay sui canali ufficiali: 2.2 milioni di fan su Facebook, 1.2 milioni di followers su Instagram e 300.000 followers su TikTok. A questo si sommeranno i contenuti esclusivi realizzati dai profili personali di Linus, Rudy Zerbi e Gianluca Gazzoli. Un appuntamento social da non perdere è previsto per tutta la giornata del 14 agosto quando Wad incontrerà una selezione di creators grandi amici della radio, prima in diretta dall’Aquafàn dalle 14.00 alle 16.00, poi nel pomeriggio in piazzale Roma. Insieme racconteranno Riccione e la sera saliranno sul palco coinvolgendo anche il pubblico. A condurre con Wad ci sarà Giulia Stabile, già vincitrice di Amici e co-conduttrice di Tu si que vales che ha oltre 1 milione e 600mila followers su Instagram e oltre 1 milione e 200mila su Tik Tok.

Il progetto Riccione On Stage è a cura di San Marino Performance con la direzione artistica di Linus ed è promosso dal Comune di Riccione in collaborazione con New Palariccione.

www.deejay.it

www.instagram.com/deejay_on_stage

www.facebook.com/DeejayOnStage