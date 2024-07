La musica straordinaria, gli appuntamenti del cinema sotto le stelle, le eccellenze enogastronomiche, gli incontri con l’autore, gli eventi all’aperto, il rombante “serpentone rosso”: è tutto da gustare il terzo weekend di luglio nella Perla Verde

Un weekend ricco di appuntamenti di vario genere, pronti a soddisfare ogni tipo di interesse, attende chi sceglie Riccione come meta delle vacanze o per trascorrere il proprio tempo libero. Dalle manifestazioni culturali ai concerti, dalle mostre d’arte al cinema sotto le stelle, dagli eventi all’aperto ai prodotti tipici e alle eccellenze dell’enogastronomia: dal 25 al 27 luglio, “Sotto il sole di Riccione” c’è sempre qualcosa di nuovo e interessante da scoprire.

Musica straordinaria a “Riccione Summer Jazz” e “Albe in controluce”

La settimana musicale di “Riccione Summer Jazz” inizia sabato 27 luglio (ore 21) con uno dei più grandi chitarristi del nostro tempo, Al Di Meola, le cui note spaziano tra jazz, fusion, world music, musica classica e latino-americana. Al festival arriva in Trio per esibirsi in concerto nella Sala Concordia del Pala Riccione, preceduto da un buffet – evento (ore 19:45) nel foyer (ingresso a pagamento, informazioni e prevendita su riccionejazz.it).

A Riccione, le sonorità e le atmosfere del jazz incontrano anche la pittura: sabato 27 luglio, alle ore 18, Villa Franceschi inaugura la mostra di Alessandro Curadi “All that jazz. Ritratti d’artista” con le opere che raffigurano i grandi nomi del panorama musicale mentre suonano gli strumenti che li hanno resi iconici nell’immaginario collettivo. La mostra è ingresso libero ed è aperta nelle stesse giornate del festival, dal 27 luglio al 4 agosto, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 18 alle 23.

La jazz week riccionese prosegue il suo viaggio musicale domenica 28 luglio (ore 5:30, spiaggia Le Palme 88-89) in collaborazione con le “Albe in controluce”: “Il cielo è pieno di stelle. Omaggio a Pino Daniele” è il concerto che ha per protagonisti il noto trombettista Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte. In serata, il festival si sposta in piazzale Ceccarini (ore 21) con l’Orchestra Jazz Ritmico-Sinfonica del Conservatorio Rossini di Pesaro, formata da 46 elementi tra allievi del Conservatorio e professionisti aggiunti che ne impreziosiscono l’organico, e diretta dal Maestro Massimiliano Rocchetta, nel concerto “Mancini 100. Omaggio a Henry Mancini nei cento anni dalla nascita”. Entrambi gli eventi sono a ingresso libero.

Cultura: dalla Milano di fine Ottocento agli sguardi su New York e Chicago

Venerdì 26 luglio (ore 21:15, piazzale Ceccarini), ospite della rassegna “Senza fine. Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione” è la scrittrice e sceneggiatrice Silvia Cinelli: in dialogo con Oliviero La Stella, l’autrice presenta il suo libro “L’elisir dei sogni. La saga dei Campari” (Rizzoli, 2024), un godibile racconto familiare ambientato nella Milano di fine Ottocento. Il romanzo è un elogio alla perseveranza e all’ambizione della classe imprenditoriale che ha contribuito a costruire l’Italia.

Prosegue a Villa Mussolini la mostra “Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio” dedicata a una delle più importanti rappresentanti della street photography che ha ritratto in maniera straordinaria e moderna anonimi personaggi tra le strade di New York e Chicago, a volte sovrapponendoli alla sua stessa immagine riflessa. La mostra è aperta al pubblico dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 23 (ogni venerdì possibilità di visita con guida esperta, prezzo di ingresso singolo e guida 15 euro).

Il lungo serpentone rosso delle Ducati

Il “World Ducati Week” è alle porte: dal 26 al 28 luglio migliaia di Ducatisti arriveranno sulle spiagge della Riviera Adriatica per il grande appuntamento di motociclismo. Venerdì 26 luglio (ore 18:30), dal circuito Simoncelli prende il via la grande “Parata dei Ducatisti”: dopo l’allineamento in circuito e il primo giro in pista, il lungo “serpentone rosso” partirà alla volta di Cattolica e Misano Adriatico per arrivare a Riccione procedendo sul lungomare fino alla zona Marano, dove i centauri sono attesi per le 21 per celebrare i 10 anni di Scrambler®.

La storia dell’Italia e di Riccione, dalla pastasciutta antifascista ai mitici anni ‘60

Il 25 luglio (ore 19:30) in piazza Matteotti, la “Pastasciutta antifascista”, offerta a tutti gratuitamente da Anpi Riccione, ricorda lo storico evento che risale al 25 luglio 1943, quando la famiglia Cervi preparò la pasta per coloro che erano presenti nella piazza di Campegine a festeggiare la destituzione e l’arresto di Benito Mussolini, un evento nato all’insegna della pace, della libertà e della condivisione.

Venerdì 26 luglio (ore 21), in piazzetta San Martino si celebra “Riccione negli anni ‘60”, un periodo d’oro caratterizzato da feste e gite in barca, mode e tendenze, e che torna a rivivere tra ricordi, testimonianze, filmati, fotografie e libri, tra cui “Riccione. Gli irripetibili anni ’60” di Giuseppe Lo Magro, recentemente scomparso, e che insieme all’associazione Famija Arciunesa si è impegnato costantemente in attività di divulgazione culturale, scrittura di libri e di commedie dialettali.

Il cinema sotto le stelle all’Arena Cinepalace nel Parco degli Olivetani

Film per tutti i gusti nella bella scenografia dell’”Urban Park” presso l’anfiteatro del Parco degli Olivetani. Giovedì 25 luglio, il cartellone propone “Past Lives” di Celine Song, un dramma che esplora i legami tra passato e presente. Venerdì 26 luglio, gli spettatori potranno divertirsi con “Un oggi alla volta” di Nicola Conversa, un teen movie ricco di emozioni e divertimento. Sabato 27 luglio, i nostalgici potranno godere del classico “Pane, amore e fantasia” di Luigi Comencini, con le indimenticabili interpretazioni di Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica. La settimana si concluderà domenica 28 luglio con “Mary e lo spirito di mezzanotte” di Enzo d’Alò, un’incantevole avventura animata per tutta la famiglia.

Tramonto DiVino fa tappa a Riccione

Venerdì 26 luglio Villa Mussolini ospita “Tramonto DiVino”, il roadshow del gusto dell’Emilia-Romagna che da 19 anni sposa vini regionali e cibi a qualità certificata (Dop e Igp), cultura enogastronomica e turismo. Nel giardino della Villa, un piccolo esercito di sommelier, chef, addetti ai lavori, giornalisti, blogger e storyteller racconteranno e faranno assaggiare al pubblico le perle del gusto messe a disposizione da consorzi e cantine regionali. Special guest della serata le migliori bollicine Metodo Classico dell’Emilia Romagna. (Evento a pagamento, per informazioni: www.shop.emiliaromagnavini.it).

Salute e benessere a Riccione

Gli appuntamenti con il benessere fisico delle “Passeggiate della salute” proseguono giovedì 25 luglio (ore 18:30) con una camminata lenta e consapevole. La prenotazione è obbligatoria, per informazioni: https://www.riccione.it/it/eventi/evento/passeggiate-della-salute-quinta-edizione

“Meditare camminando” rinnova l’appuntamento con la camminata sulla spiaggia alle prime ore del mattino a cura di Stefano Visani, per conoscere tecniche energetiche, di respirazione, meditazione e concentrazione, dal martedì al sabato, con ritrovo in piazzale San Martino e partenza alle ore 8:30.

Sabato 27 luglio, nuovo appuntamento con “Le albe dello Yoga”: alle ore 6:30, l’insegnante Renza Bellei guiderà i partecipanti in un viaggio emozionale nella bella cornice del parco di Villa Mussolini. La partecipazione è a offerta libera e occorre portare con sé un tappetino.

Le altre iniziative “Sotto il sole di Riccione”

Giovedì 25 luglio (ore 17:30), la Biblioteca comunale e il Museo del Territorio si spostano al mare con “Storia e storie in spiaggia”: presso la zona di spiaggia 68, i bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni potranno imparare divertendosi con le attività didattiche proposte dal Museo del Territorio e in collaborazione con i musei della provincia di Rimini.

Giovedì 25 luglio (ore 21), serata musicale con la band The Heartbreak Hotel per un viaggio a ritroso nel tempo con le hit più conosciute e apprezzate dal pubblico, in viale Gramsci (angolo con viale San Martino).

Giovedì 25 luglio l’artista Ciri Ceccarini animerà la serata in piazza Sacco e Vanzetti con il karaoke, dalle ore 21:00.

Ogni giovedì sera i pittori de “I Giovedì dell’arte” allietano le passeggiate riccionesi, deliziando la vista dei passanti curiosi mentre eseguono le proprie opere, dalle ore 19 alle 24, sul lungomare di Riccione, nel tratto compreso tra il piazzale del Porto e le zone di spiaggia 88/90.

Venerdì 26 luglio (ore 21) la rassegna musicale pop e rock “Alba on stage, sere d’estate Alba ’24” invita al concerto live della band Fosfena ai Giardini Alba, mentre a Riccione Paese protagonista della serata musicale sarà il folklore romagnolo.

Dal 26 al 28 luglio il Playhall (viale Carpi) ospita la gara internazionale di world skate, “Riccione Beach Battle”.

Sabato 27 luglio esibizione di capoeira sul lungomare di Riccione: dalle ore 10 alle 12 sfilata di ballo e musica dal piazzale del Porto fino a piazzale Roma.