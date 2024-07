L’Orchestra del Campus nazionale dei Licei musicali omaggia il maestro Nino Rota

Lo spettacolo finale del San Leo Festival, in scena sabato 20 luglio, vede protagonisti 60 giovani musicisti che da 11 giorni riempiono con la loro musica e la loro presenza il borgo.

“Semplicemente Rota” è il titolo del concerto in programma domani, sabato 20 luglio, alle 22 in piazza Dante. Sul palco l’Orchestra del Campus nazionale dei Licei musicali, diretta da Marco Papeschi. Arrangiamenti di Marco Bucci.

Da quattro anni la capitale del Montefeltro ospita il Campus nazionale dei Licei musicali, frequentato da studenti e studentesse provenienti da sedici diversi istituti scolastici italiani.

Negli undici giorni di Campus i partecipanti hanno preparato il concerto finale quest’anno dedicato a Nino Rota: un nome che non ha bisogno di presentazioni e che verrà omaggiato attraverso l’esecuzione di una selezione di brani da lui composti, ovviamente, in simbiosi con le immagini cinematografiche per cui sono nati.

Intercalati da alcune canzoni del repertorio italiano d’epoca corrispondente al grande compositore, arrangiate per l’orchestra del Campus nazionale del Licei musicali, il concerto rappresenta lo spettacolo finale di un percorso, iniziato lo scorso anno con Ennio Morricone, che chiude il cerchio dei grandi compositori italiani che hanno saputo interpretare al meglio l’incontro fra pellicola e musica.

Il Campus nazionale dei Licei musicali si è guadagnato, nel tempo, un posto di rilievo nel panorama didattico e produttivo musicale nazionale. Giovani che vivono gli stessi contesti scolastici di indirizzo musicale hanno l’opportunità di conoscersi, confrontarsi e trascorrere dieci giorni assieme. Un periodo durante il quale si condivide lo studio delle musiche appositamente arrangiate per il Campus, ma si approfondisce anche la consapevolezza del proprio percorso, grazie alla residenzialità della manifestazione, al valore aggiunto dell’arrangiatore in residenza, Marco Bucci, di docenti per le varie sezioni di cui si compone l’orchestra (Rita Del Santo per il canto, Luca Barchi e Mattia Giovannini per i fiati e Ciro Zingone per le corde pizzicate), della tutor Selene Papeschi e dell’organizzazione ormai rodata di Legamidarte di Firenze.

In apertura della serata viene riconosciuta la Prima Borsa di Studio Gianluca Fani che, da quest’anno, è concessa a uno o più studenti in memoria di un amico del Campus scomparso prematuramente.

La composizione selezionata per la borsa di studio verrà eseguita dal gruppo cameristico che ne è ideatore come prologo del concerto.

Per info e iscrizioni: www.sanleofestival.it – www.legamidarte.it

legamidarte2@gmail.com mobile 333 7480387 o 3396469519