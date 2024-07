Sarà presente alla proiezione l’attore Riccardo Scamarcio. Apre la rassegna il film dell’anno “C’è ancora domani”

Prende il via sabato 20 luglio l’atteso appuntamento con il cinema all’aperto, organizzato da Giometti Cinema, che quest’anno si svolgerà nella suggestiva cornice verde dell’anfiteatro del Parco degli Olivetani. Ogni settimana fino alla fine di agosto il ricco cartellone cinematografico di “Arena Cinepalace” offrirà film per tutti i gusti e per ogni fascia d’età: il mercoledì sarà dedicato al cinema d’autore, il giovedì ai film stranieri, il venerdì alle commedie italiane, il sabato ai capolavori del passato e la domenica ai film per tutta la famiglia. Il cinema all’aperto si svolgerà per la prima volta nel contesto verde di uno dei grandi parchi della città, a pochi passi dal centro e dal mare, raggiungibile a piedi e in bici percorrendo la nuova darsena del porto.

“Il cinema all’aperto – osserva Sandra Villa, assessora alla Cultura e vicesindaca di Riccione – è un appuntamento a cui questa amministrazione tiene particolarmente e che torna dopo un anno di pausa. Ci permette di vivere la cultura in un contesto unico e affascinante, creando momenti di condivisione e riflessione per tutta la comunità. Siamo soddisfatti di una programmazione così variegata e di qualità, che abbraccia tutte le età e tutti i gusti. Invito tutti i cittadini e i turisti a partecipare a queste serate di cinema sotto le stelle, per riscoprire insieme la magia del grande schermo in uno dei parchi cittadini più belli della città”.

La rassegna inaugurerà sabato 20 luglio con il film dell’anno “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, un emozionante viaggio nelle speranze e nei sogni di una generazione. Domenica 21 luglio sarà la volta di “Me contro Te” di Gianluca Leuzzi, un’avventura mozzafiato ambientata nel misterioso castello del Conte Dracula in Transilvania, che promette di incantare grandi e piccini.

Da Padre Pio a Past Lives

La settimana successiva, dal 24 al 28 luglio, si aprirà con “Padre Pio” di Abel Ferrara (mercoledì 24 luglio), un’intensa esplorazione della vita del celebre santo. Giovedì 25 luglio, sarà proiettato “Past Lives” di Celine Song, un dramma che esplora i legami tra passato e presente. Venerdì 26 luglio, gli spettatori potranno divertirsi con “Un oggi alla volta” di Nicola Conversa, un teen movie ricco di emozioni e divertimento. Sabato 27 luglio, i nostalgici potranno godere del classico “Pane, amore e fantasia” di Luigi Comencini, con le indimenticabili interpretazioni di Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica. La settimana si concluderà domenica 28 luglio con “Mary e lo spirito di mezzanotte” di Enzo d’Alò, un’incantevole avventura animata per tutta la famiglia.

La prima parte della rassegna di cinema sotto le stelle si chiuderà con una programmazione straordinaria dal 31 luglio al 7 agosto. Mercoledì 31 luglio sarà proiettato “La sala dei professori” di Ilker Çatak, un dramma sulla scuola potente e attuale. Giovedì 1 agosto, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a “Race for Glory” di Stefano Mordini, con la presenza dell’attore Riccardo Scamarcio come ospite speciale della serata. Venerdì 2 agosto, la commedia italiana sarà protagonista con “L’invenzione di noi due” di Corrado Ceron, seguita sabato 3 agosto dal capolavoro “La prima notte di quiete” di Valerio Zurlini, con un cast stellare che include Giancarlo Giannini e Alain Delon. Domenica 4 agosto, sarà il turno del film d’animazione “Inside Out 2”, un viaggio attraverso le emozioni di una ragazzina. La settimana si concluderà mercoledì 7 agosto con un evento speciale: l’anteprima nazionale di “Cattivissimo me 4”, una proiezione imperdibile per tutte le famiglie.

La programmazione di “Arena Cinepalace” si inserisce in maniera virtuosa nel progetto artistico Urban Park che alternerà proiezioni e spettacoli per ogni gusto e tipologia di pubblico.

Inizio spettacoli ore 21,30. Ingresso unico 6,50 euro; anteprime 9,50 (ridotto 7,50); cinema revolution film italiani e stranieri 3,50 euro. In caso di maltempo le proiezioni si terranno al CinePalace Riccione (viale Virgilio, 19).