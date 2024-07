Cartoon club e tanto sport, tra danza, vela e basket, ecco tutti gli eventi in programma

La settimana di appuntamenti a Rimini si apre all’insegna di Cartoon Club, il Festival Internazionale del cinema d’animazione, fumetto e games, che quest’anno compie 40 anni, al via oggi fino al 21 luglio. Una settimana di proiezioni, tra cortometraggi animati in concorso e film di lungometraggio, mostre tematiche e personali di animatori e fumettisti, incontri e spettacoli che fanno tappa nei luoghi simbolo di Rimini, dal centro storico alla zona mare, dove si terrà anche la mostra-mercato di fumetti e merchandising “Riminicomix”, accompagnata dalla ‘Cosplay Convention’. In arrivo grandi ospiti nazionali e internazionali: Junichi Hayama, Vittorio Giardino, Simone Massi, Silver, Luca Enoch, Pietro Ubaldi, Fabrizio Mazzotta, Il Baffo, Cavernadiplatone, Cristina d’Avena, Giorgio Vanni. Sabato 20 luglio alla Corte degli Agostiniani la serata di premiazione con Vince Tempera. Tra le mostre da non perdere quella in battigia, sulla spiaggia di Rimini sud, dal bagno 100 al 151, che omaggia Mafalda per i 60 anni dalla nascita del personaggio.

Continuano fino al 20 luglio Sport Dance, il più grande Festival della Danza Sportiva al mondo che si svolge per oltre dieci giorni alla Fiera di Rimini, con performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani, ma anche la principale fiera del settore in Italia, dedicata alle aziende interessate al mercato della danza presenti nell’Expo Village.

Ancora sport con il Campionato Mondiale Tornado 2024, per le categorie Open, Misto e Giovanile, ospitato dal Club Nautico di Rimini, mentre nel week-end appuntamento al Belvedere di piazzale Kennedy, con Moab Court Experience, un torneo nazionale basket 3×3 che ospita squadre provenienti da tutta Italia con sfide di tiro da 3 e gara delle schiacciate. Un’occasione per giovani appassionati e adulti, interessati ad approfondire tematiche, godere di spettacoli e intrattenimenti, conoscere da vicino i propri idoli e vivere esperienze, come con i live clinic di basket con Davide Lamma assistito da tanti talent tra i più amati dagli appassionati di basket. Infine lo sport sposa la beneficenza sabato 20 luglio nella ormai tradizionale Run Rise, la camminata al sorgere del sole di Rimini for Mutoko, con due percorsi da 3 e 6.5 km e partenza dal bagno 34 di Marina Centro,

Tra attraversamenti colti e popular, sperimentazione acustica, elettronica e vocale, lirismo e suoni estremi, Percuotere la Mente propone alla Corte degli Agostiani l’Eklectric Duo: Alberto Casadei, brillante violoncellista e compositore, ed Elisa Tomellini, pianista affermata e vincitrice di numerosi premi internazionali (23 luglio).

Al via martedì 16 luglio al Teatro Galli la quinta edizione del concorso internazionale dedicato alla figura di Rudolf Noureev, rivolto a giovani studenti e danzatori e danzatrici professionisti, che si concluderà con lo spettacolo finale aperto al pubblico ‘Nureyev, a Tribute’ e un’ospite speciale: Polina Semionova – Principal Dancer presso l’American Ballet Theater. A calcare il palco ci sarà inoltre Max Darlington, ballerino professionista dell’Opéra di Parigi, già vincitore del 1° Premio del Concorso Noureev nel 2021.

Ultime due settimane per la Biennale del Disegno, allestita fino al 28 luglio: insieme alle 12 mostre principali, anche un programma fittissimo di eventi tra incontri, conversazioni con gli artisti, laboratori, performance e visite guidate dai curatori delle mostre stesse. Oltre ai disegni esposti nelle principali sedi istituzionali, si aggiungono le mostre del Circuito Open, esposizioni in spazi privati e pubblici (gallerie, studi d’artisti e d’architettura, librerie) e quelle del Circuito di rete che si tengono fuori Rimini. Tra le iniziative della settimana: domenica 21 luglio ore 10.30, Laboratorio di tecniche espressive: disegnare tra le stanze del Museo, a cura di Sonia Fabbrocino, al Museo della Città, Cantiere disegno. Martedì 23 luglio, ore 18 al ristorante ‘Il pescato del Canevone’, l’incontro: La forza emotiva del segno, con Vanni Cuoghi e Giuliano Guatta, modera Andrea Losavio.

Alla Corte degli Agostiniani prosegue anche il cinema sotto le stelle con la rassegna ‘Back to the screen’ e gli appuntamenti di Cartoon Club.

Come di consueto, il mercoledì il centro storico si anima con gli appuntamenti infrasettimanali della Rimini Shopping Night, a cura di CNA Rimini, con le boutique che aprono le porte fino a tarda serata e i Musei aperti al pubblico dalle 21 alle 23.

Gli appuntamenti del Marecchia Social Fest al Parco della Serra Cento Fiori continuano venerdì 19 luglio con la musica dal vivo di Massimo Giovanardi, 10 canzoni su Rimini, una lezione concerto su come musicisti e compositori hanno cantato la città negli ultimi decenni e sabato 20 luglio appuntamento con SangiuliAngels, dal Borgo alla Barafonda, con Dj Valeriano: musica ricordi, personaggi e foto di una generazione trasmesse su maxi schermo.

Al parco degli Artisti di Vergiano giovedì 18 luglio vi aspetta uno spettacolo di musical cabaret per ridere di gusto: Norberto Midani presenta LA BUONAUMORA, cabaret al tempo con i tempi.

Ecco i principali eventi fino al 23 luglio:

IN EVIDENZA

da lunedì 15 a domenica 21 luglio 2024

Rimini, centro storico e Piazzale Fellini

Cartoon Club

Festival Internazionale del cinema d’animazione, fumetto e games

Per una settimana Rimini si trasforma in un punto di riferimento per un pubblico di appassionati, curiosi e non solo: in diverse location sparse per la città vengono proiettati film, cortometraggi animati provenienti da tutto il mondo, con presentazione di ospiti italiani, premi e riconoscimenti oltre a concerti, incontri con autori, registi e case editrici.

Il Festival festeggia quest’anno l’ambito traguardo dei 40 anni e sarà affiancato come di consueto, dalla mostra mercato del fumetto Riminicomix e dalla Cosplay Convention, che si svolgono dal 18 al 21 luglio, piazzale Fellini.

Il tema sociale selezionato per il Festival 2024 è “NO WAR: Cinema d’Animazione e Fumetti contro la Guerra”. Attraverso l’arte dell’animazione e dei fumetti, Cartoon Club si impegna a promuovere una cultura di pace.

Numerosi gli eventi speciali tra cui quelli dedicati agli anniversari di Mafalda, Hello Kitty e Ken il guerriero e tanti gli ospiti previsti: Junichi Hayama, Vittorio Giardino, Simone Massi, Vince Tempera.

Numerosi i concerti, che vedranno coinvolti i due più amati interpreti di sigle dei film animati: Cristina d’Avena (20 luglio) e Giorgio Vanni (21 luglio).

“Cartoon Club” è organizzato da Acli Arte e Spettacolo di Rimini e vanta numerose collaborazioni e partnership con prestigiose realtà nazionali e internazionali.

Info: 0541 784193 info@cartoonclub.it

da martedì 16 a domenica 21 luglio 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Concorso Rudolf Noureev e spettacolo finale ‘Nureyev, a Tribute’ con la partecipazione straordinaria di Polina Semionova

Quinta edizione del concorso internazionale dedicato alla figura di Rudolf Noureev, ideato da Daniel Agésilas (già Direttore del Conservatorio Nazionale di Parigi), e Maria Perchiazzi Guaraldi (organizzatrice di importanti eventi internazionali nel mondo della danza), con il patrocinio della Fondazione Noureev e la collaborazione del Comune di Rimini. L’evento ha l’obiettivo di trasmettere alle giovani generazioni la memoria di opere coreografiche straordinarie, che costituiscono ancora oggi il repertorio delle più grandi compagnie del mondo. Il concorso è rivolto a giovani studenti e danzatori e danzatrici professionisti da 15 a 24 anni.

In concomitanza con il concorso, si svolgeranno due tipologie di stage: uno aperto anche ai più piccoli, di danza e atelier di trasmissione del repertorio Noureev, dai 9 ai 14 anni, con classi di classico e contemporaneo tenute da Elisa Scala, docente scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano e Jean Alavi, Professeur Danse Contemporaine du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris.

Un secondo stage esclusivo, riservato a danzatori dai 14 anni in su, preselezionati via video, che ogni giorno potranno prendere parte alla classe del mattino e ad un’ora di studio dal repertorio Noureev con le tre Étoiles dell’Opéra National de Paris ed eredi artistici di Noureev, Monique Loudières, Elisabeth Maurin e Wilfried Romoli e ad una lezione di contemporaneo con Jean Alavi.

Il 21 luglio il Teatro Galli ospiterà lo spettacolo finale ‘Nureyev, a Tribute’ che sarà ricca di esibizioni e aperta al pubblico. Sul palcoscenico del Galli si esibiscono le giovani promesse della danza internazionale con la partecipazione di un’ospite speciale: Polina Semionova – Principal Dancer presso l’American Ballet Theater. A calcare il palco ci sarà inoltre Max Darlington, ballerino professionista dell’Opéra di Parigi, già vincitore del 1° Premio del Concorso Noureev nel 2021. Dopo lo spettacolo il pubblico avrà la possibilità di assistere alle premiazioni dei candidati, provenienti da diverse parti del mondo, in gara per aggiudicarsi Premi di categoria e stage in Grandi scuole o Compagnie Internazionali.

Ore 20. Ingresso a pagamento. Biglietti su www.liveticket.it/evento.aspx?Id=510949

Info: concours.rudolfnoureev@gmail.com

19 – 21 luglio 2024

Rimini, Belvedere di Piazzale Kennedy – MOAB Court

Moab Court Experience

Nell’edizione 2024 Moab Court Experience ha l’ambizione di trasformare Rimini e il Moab Court nella “basket city” estiva dell’Emilia-Romagna. Un torneo nazionale 3×3 ospiterà squadre provenienti da tutta Italia a sfide di tiro da 3 e gara delle schiacciate. E poi ancora live clinic di basket con Davide Lamma assistito da tanti talent tra i più amati dai giovani appassionati di questo sport. E ancora street food e dj set.

Orario: 16 – 24. Ingresso libero. Info: www.moab.sm

martedì 23 luglio 2024

Teatro Amintore Galli – Rimini centro storico

Eklectric Duo

75° Sagra Musicale Malatestiana – Percuotere la mente

Alberto Casadei violoncello elettrico, Elisa Tomellini pianoforte

Ore 21.15 Ingresso a pagamento

Info: 0541 793811 www.sagramusicalemalatestiana.it

fino a sabato 20 luglio 2024

Rimini Fiera, Via Emilia 155 – Rimini

Sport Dance

Campionati Italiani Danza Sportiva

Danza sportiva, spettacolo, gare e molto altro. L’evento, che si svolge per oltre dieci giorni, prevede competizioni coinvolgenti ed emozionanti sia per gli atleti FIDS che per il pubblico spettatore, che può assistere alle performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani. In pochi anni la manifestazione è diventata il più grande Festival della Danza Sportiva al mondo, con migliaia di partecipanti.

Largo spazio, come sempre, alle competizioni internazionali e naturalmente ai Campionati italiani, ma anche alla principale fiera del settore in Italia, dedicata alle aziende interessate al mercato della danza presenti nell’Expo Village.

Orario: dalle 9 alle 21 Info: www.federdanza.it/campionati/2370-categoria-programma-definitivo

Fino a fine agosto 2024

Rimini, Corte degli Agostiniani

Agostiniani Estate: cinema sotto le stelle

La rassegna cinematografica che da oltre trent’anni accompagna le estati riminesi, quest’anno si annuncia ricca di novità, con un cartellone che comprende un ampio percorso dedicato ad alcuni film che hanno fatto la storia del cinema, presentati in versione restaurata o rimasterizzata e introdotti ogni sera da un testimonial d’eccezione. Una nuova formula per vivere il cinema ‘sotto le stelle’. Gli appuntamenti della settimana:

lunedì 15 luglio Back to the screen ‘Parla con lei’ (Hable con ella) di Pedro Almodóvar (Spagna 2002, 112’), introduce Andrea Guerra.

mercoledì 17 luglio Back to the screen ‘Scarface’ di Brian De Palma (Usa 1983, 161’), introduce Simonetta Salvetti.

giovedì 18 luglio Cartoon Club ‘Il ragazzo e l’airone’ (Kimi-tachi wa dō ikiru ka) di Hayao Miyazaki (Giappone 2023, 123’)

venerdì 19 luglio Cartoon Club ‘Mary e lo spirito di mezzanotte’ di Enzo D’Alò (Italia 2022, 90’)

sabato 20 luglio Cartoon Club ‘Gran Gala di Cartoon Club. Serata con Vince Tempera tra musica e ricordi

ingresso libero

domenica 21 luglio Cartoon Club ‘Inside Out 2’ di Kelsey Mann (Usa 2024, 100’)

lunedì 22 luglio Back to the screen ‘Il giardino delle vergini suicide’ (The Virgin Suicides)

di Sofia Coppola (Usa 1999, 97’, v.o.s.). Introduce Sergio Canneto.

Ore 21.30 Ingresso 5 € – escluso dove diversamente specificato.

Info: www.riminiturismo.it/eventi/agostiniani-2024

fino al 19 luglio 2024

Rimini, Club Nautico

Campionato Mondiale Tornado

Il Club Nautico di Rimini ospita il Campionato Mondiale Tornado 2024, per le categorie Open, Misto e Giovanile, promettendo una settimana di intense competizioni ed esperienze indimenticabili.

Il Tornado, classe olimpica dal 1976 al 2008, è un catamarano monotipo, con equipaggio formato da due persone, in grado di navigare a velocità fino a 30 nodi (56 km/h) in andature portanti e fino a 18 nodi (33 km/h) in andature di bolina e per queste sue caratteristiche è spesso indicato come la Formula 1 della vela.

Sono oltre 30 gli equipaggi previsti (molti dei quali misti: uomo e donna), rappresentanti di molte nazioni fra le quali: Austria, Germania, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Russia, Croazia, Australia, Brasile, Italia, San Marino. Le regate si svolgono nelle acque antistanti il Porto canale di Rimini.

Info: www.facebook.com/clubnauticorimini1933/

GLI APPUNTAMENTI GIORNO PER GIORNO

Tutti i mercoledì fino al 28 agosto 2024

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tornano gli appuntamenti infrasettimanali della Rimini Shopping Night, a cura di CNA Rimini. Tutti i mercoledì sera d’estate il centro storico si anima e le boutique aprono le porte fino a tarda serata, tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura. Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico. Un’occasione per vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate. La Rimini Shopping Night è un’occasione per trascorrere una serata in centro storico anche nel segno della cultura: infatti è prevista anche l’apertura serale dei Musei (fino ore 23), così da dare la possibilità ai cittadini di visitare le bellezze artistiche in una fascia oraria particolarmente suggestiva (ingresso gratuito per residenti, ridotto per i turisti).

Orario: fino alle 23.30 Info: www.facebook.com/riminishoppingnight

Tutti i mercoledì fino al 28 agosto 2024

Rimini, piazza Cavour

I Ricordi in Soffitta

Mercatino dei bambini

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant’altro di loro appartenenza legato all’infanzia.

I bambini sono i protagonisti di queste serate all’insegna del gioco e della socialità.

La partecipazione è gratuita e per l’esposizione occorre l’iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: 17.30 – 23.30 Partecipazione gratuita. Info: 0541 781108 (COCAP) info@cocap.it

Tutti i mercoledì e i sabati in estate

Rimini, piazza sull’Acqua – Ponte di Tiberio

Prospettive Diverse

L’originalità dell’iniziativa consiste nel fatto che i visitatori non vedono il Ponte “dall’alto”, come normalmente si usa fare, ma hanno la possibilità di passarci sotto, tra le arcate, scoprendo così molti dettagli e particolarità che dai normali punti di osservazione, restano purtroppo nascosti.

La visita alla scoperta di questo monumento avviene infatti a bordo di un’imbarcazione, percorrendo lo specchio d’acqua dell’invaso del Ponte, da dove si possono meglio notare diversi dettagli della sua lunga storia. A cura dell’Associazione Marinando. Le uscite hanno la durata di 15 minuti e sono ad offerta libera.

L’esperienza è a offerta libera e le donazioni servono per sostenere l’associazione che si occupa di progetti e programmi per persone con disabilità attraverso la vita in mare.

Orario: dalle 20 alle 23. Info: www.facebook.com/marinandoODV/

tutti i mercoledì fino al 7 agosto 2024

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 – Rimini centro storico

La Magnèda

Il centro storico diventa il protagonista delle serate d’estate, con un’iniziativa organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città.

Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale.

L’obiettivo è quello di creare un momento di svago e divertimento per tutte le età.

Orario: 18.00 – 23. Info: www.mercatocopertorimini.it

tutti i mercoledì sera fino al 28 agosto 2024

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Hand Made Market – Artigiani al Centro

Edizione estiva serale della mostra mercato dell’artigianato handmade

Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.

Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Orario: dalle 18.00 alle 23.30 Ingresso libero

Info: 340 3031200 artigianialcentro@gmail.com

Tutti i venerdì fino al 13 settembre 2024

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico insieme ai Venerdì d’Arte.

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo.

L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: 18.30 – 23.30 Ingresso libero Info: 0541 781108 (COCAP)

giovedì 18 luglio 2024

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Norberto Midani presenta: “LA BUONAUMORA”

Musical cabaret al parco degli Artisti

Uno spettacolo di musical cabaret per ridere di gusto.

Norberto Midani presenta LA BUONAUMORA, cabaret al tempo con i tempi.

L’artista accompagna gli spettatori in una storia che è sempre attuale: il desiderio di giocare e ridere sui fatti della vita. La musica, condimento indispensabile per il Cabaret, è utilizzata da Norberto come ha imparato alla scuola storica di questo mestiere, adattata ai tempi frenetici di oggi, sempre però con lo stesso obiettivo: fa ridere e sorridere e ogni tanto magari pensare.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info e prenotazioni: 327 4115353 (WhatsApp)

venerdì 19 luglio 2024

via Galliano, 19 – Rimini

Marecchia Social Fest: Massimo Giovanardi – 10 canzoni su Rimini

L’immagine di Rimini nella musica italiana e straniera. Una lezione-concerto su come musicisti e compositori hanno cantato la città durante gli ultimi decenni.

Un viaggio dall’orchestra Casadei fino ai cantautori dei giorni nostri, passando per gli artisti stranieri che hanno messo in musica la spensieratezza e i lati oscuri dello sviluppo turistico locale.

Massimo Giovanardi (chitarra e voce), docente dell’Università di Bologna, presenta com’è cambiato il racconto della città dai tempi di De Andrè fino ai giorni nostri. Al suo fianco sul palco della Serra Cento FIori Bubi Staffa al pandeiro, versatile strumento a percussione tipico della cultura musicale brasiliana.

Ore 19.30 Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/MarecchiaSocialFest

venerdì 19 luglio 2024

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Sganassau Cabaret

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Per il terzo anno consecutivo il venerdì torna Sganassau Cabaret, la rassegna comica per eccellenza, che assicura il divertimento con i comici provenienti dai più seguiti programmi Tv, l’animazione comico musicale di Amedeo Visconti e la conduzione di Matteo Monì.

Venerdì 19 luglio l’appuntamento è con Sasa Spasiano.

Ore 21. Ingresso libero. Info: www.sganassau.it

sabato 20 luglio 2024

via Galliano, 19 – Rimini

SangiuliAngeles dal Borgo alla Barafonda

Marecchia Social Fest: Con DJ Valeriano al parco Marecchia

Torna l’appuntamento con la musica, i ricordi, i personaggi e le foto di una generazione trasmesse su maxi schermo. Un come eravamo negli anni ‘80 e ‘90 con la colonna sonora di dj Valeriano.

Ore 19.30 Info: www.facebook.com/MarecchiaSocialFest

sabato 20 luglio 2024

Bagno 34 (Luogo di partenza), Lungomare Murri, 6 – Rimini

Rimini for Mutoko – RUN RISE

Gioco, sport e divertimento per raccogliere fondi a sostegno di progetti benefici in Zimbabwe, per la missione e l’ospedale fondati da Marilena Pesaresi e per Operazione Cuore.

Questa settimana torna la Camminata al sorgere del sole, un’occasione per provare la sensazione di correre o camminare guardando il sole sorgere. Sono previsti due percorsi da 3 e 6.5 km.

Partenza all’alba alle ore 5.43 circa dal bagno 34 e passeggiata sulla battigia/pista ciclabile (fino al bagno 60 e ritorno a piazzale Boscovich). Non mancheranno postazioni dedicate alla ginnastica posturale, yoga, pilates, shatsu, e dal mare seguiranno la camminata le canoe, i SUP, i mosconi, i nuotatori.

Al termine verrà offerta una piccola colazione a tutti. Info: 335 6338525 – 335 1270914 www.riminiformutoko.it/eventi-rimini-for-mutoko-2024/

domenica 21 luglio 2024

Museo Nazionale del Motociclo, via Casalecchio 58/n – Rimini

Mostre scambio estive al museo del Motociclo

Tre domeniche per gli appassionati del settore motoristico delle due ruote d’epoca.

Nel mercatino, è possibile trovare moto e cicli d’epoca, ricambi, riviste specializzate, foto, poster e modellismo. In estate è un’occasione per visitare il Museo Nazionale del Motociclo, il primo in Italia aperto al pubblico, dove si può ripercorrere la storia di questo fantastico mezzo a due ruote.

Ingresso gratuito al mercatino, 5€ per ingresso al Museo.

Info: info@museomotociclo.it

martedì 23 luglio 2024

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live

SGR LIVE continua protagonista dell’estate nel centro storico di Rimini. Giunto alla terza edizione, il palinsesto messo a punto dai direttori artistici Federico Mecozzi e Cristian Bonato sale a 15 serate con tutti i generi musicali rappresentati e omaggi a grandi artisti della storia della musica. Il prossimo appuntamento è con The Strikeballs, che propongono la serata Cool Cocktail of rock ’n’ roll con un live dal mix travolgente, brani originali e classici intramontabili del rockabilly, country e swing degli anni ’50.

Ore 21.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/GruppoSGR

MOSTRE

fino al 28 luglio 2024

Rimini, varie sedi

Biennale Disegno Rimini

Ritorno al Viaggio, dal Grand Tour alla fantascienza

Quarta edizione della Biennale del Disegno di Rimini, organizzata e curata dall’Assessorato alla Cultura e dai Musei Comunali di Rimini, che si svolge con il suo format consolidato di mostre dislocate nelle diverse sedi istituzionali – Museo della Città, Biblioteca Gambalunga, Palazzo del Fulgor e Castel Sismondo – e con il Circuito Open, espressione del dialogo diretto e interagente con la città e il suo territorio, che comprende altre esposizioni in spazi privati e pubblici (gallerie, studi d’artisti e d’architettura, librerie). Sono 12 le mostre in contemporanea ad esporre 1.000 disegni che provengono da importanti istituzioni internazionali, come, tra le altre, l’Accademia Reale di San Fernando di Madrid e i Fonds Regionale d’Art Contemporain de Picardie, e da collezioni private come lo Studiolo Rivi. Tema il Viaggio come esito e ispirazione, ma anche come registrazione e contaminazione dal presente al passato. In mostra disegni che spaziano dai taccuini di viaggio di Felice Giani a quelli di Lorenzo Mattotti, dalle incisioni di Piranesi al Novecento di Thayaht, da Morandi a Fontana e Fautrier, dai Carteles del cinema cubano ai disegni del primo film d’animazione italiano “La Rosa di Bagdad” per giungere agli artisti contemporanei in mostra nel Cantiere Disegno.

Oltre alle 12 mostre istituzionali è proposto un programma fittissimo di 80 eventi tra esposizioni, incontri, conversazioni con gli artisti, laboratori didattici sul disegno, performance e visite guidate dai curatori delle mostre.

Info: www.biennaledisegnorimini.it

Fino al 15 settembre 2024

Spiaggia di Rimini, dal bagno 100 al 151

Mafalda Una Bambina dalla parte delle Donne

Mostra Cartoon Club /Piacere Spiaggia Rimini

Una mostra in battigia per omaggiare il personaggio di Mafalda, in occasione della 40a edizione di Cartoon Club. Una selezione di oltre 200 strisce e illustrazioni posizionate su 100 plance accompagnano l’estate riminese con umorismo e leggerezza, ma anche un’occasione rara per unire intrattenimento, cultura e riflessione. L’esposizione, infatti, mette in evidenza in particolare le battaglie di Mafalda per la parità di genere, offrendo una prospettiva unica sull’evoluzione della lotta per i diritti delle donne.

Alla mostra si uniscono altri eventi come una grande installazione a Castel Sismondo e serate di proiezione dei cortometraggi di Mafalda.

L’evento è ufficialmente inserito nelle Celebrazioni Internazionali per i 60 anni dalla nascita del personaggio e ha ottenuto il Patrocinio dell’Ambasciata Argentina in Italia. Ingresso libero

15 – 21 luglio 2024

Rimini, Sala Santagostino, via Cairoli n. 36

In prima linea: fumetti e cartoon contro le guerre

Le mostre di Cartoon Club

La mostra presenta una selezione di immagini tratte da illustrazioni, fumetti, cartoon che affrontano il tema della guerra. Queste opere sono un mezzo potente per esplorare le complesse dinamiche legate ai conflitti armati, capaci di trasmettere emozioni profonde e stimolare riflessioni sulla natura umana, sulle conseguenze della guerra e sulla possibilità di costruire un mondo migliore, libero dalla violenza.

La mostra si propone di sensibilizzare il pubblico sulla necessità di promuovere la cultura della pace attraverso le arti visive e la ricerca di soluzioni pacifiche.

Durante la settimana del Festival è prevista una rassegna di film d’animazione dal titolo “NO WAR per un Mondo Libero da Conflitti” e una Tavola rotonda permetterà il confronto tra artisti e rappresentanti di Associazioni attive in zone di conflitto, affrontando il tema “Il potere dei film e dei fumetti nel promuovere una cultura di pace”.

Orario: dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00. Ingresso libero

15 luglio – 18 agosto 2024

Rimini, Augeo Art Space, Corso d’Augusto n. 217

Vittorio Giardino, l’eleganza del Fumetto

Le mostre di Cartoon Club

Per celebrare il traguardo della 40° edizione, Cartoon Club affida l’illustrazione del manifesto a un riconosciuto maestro del fumetto internazionale: Vittorio Giardino. I fumetti di Giardino si caratterizzano per la scelta di ambientazioni storiche e per il Manifesto 2024 ritrae una ragazza intenta a leggere un fumetto mentre prende il sole su un pedalò, con il lungomare di Rimini sullo sfondo, la ruota panoramica e il Grand Hotel. A lui Cartoon Club dedica una mostra personale con un’ampia selezione di tavole originali che ripercorrono la sua straordinaria carriera.

L’esposizione allestita presso la galleria Augeo Art Space è visitabile a ingresso libero.

All’inaugurazione, prevista per la sera di lunedì 15 luglio, sarà presente l’Autore, che parteciperà anche ad alcuni incontri pubblici nel fine settimana successivo

Orario: dalle 09:00 alle 18:00 Ingresso libero

fino a domenica 28 luglio 2024

Museo della Città (Sale espositive piano terra), via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Tengo la posizione

Mostra Cartoon Club / Biennale Del Disegno al Museo della Città

Simone Massi è ritenuto oggi uno dei più grandi animatori a livello internazionale. Classe 1970, disegna esclusivamente a mano con una tecnica originale fatta di pastelli a olio stesi su carta e poi graffiati con puntesecche e altri strumenti incisori, dove il bianco e il nero cupo predominano e intessono un movimento fluido e contemplativo. La sua animazione è pura poesia con la quale racconta un mondo, fatto di nuvole e mani, lirismo e Resistenza, amore per la natura e memoria della civiltà contadina.

Con all’attivo oltre 800 premi vinti nei principali festival nazionali e stranieri fra i quali un David di Donatello e quattro Nastri d’Argento, i suoi film vengono considerati tra i più importanti dell’animazione d’autore contemporanea, tanto che la Mostra del Cinema di Venezia nel 2012 gli ha chiesto di realizzare la sigla del festival e i manifesti fino al 2016.

Cartoon Club gli dedica una mostra che attraversa la sua intera produzione con immagini tratte da cortometraggi, illustrazioni, manifesti, e dal lungometraggio animato “Invelle”, vincitore del Premio Carlo Lizzani nella sezione Orizzonti all’80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2023).

A cura di Stefano Franceschetti e Sabrina Zanetti, (in collaborazione con Cartoon Club).

Orario: da martedì a domenica 10.00-13.00 e 16.00-19.00 chiuso lunedì non festivi, mercoledì e venerdì di luglio e agosto musei aperti anche 21-23. Ingresso libero. Info: 0541 793851

Fino a sabato 3 agosto 2024

Grand Hotel, parco Federico Fellini, 1 – Rimini Marina Centro

The Rimineser

Circuito Open della Biennale Disegno Rimini: Mostra al Grand Hotel

Mostra a cura di Caterina Mendolicchio. Nella sala ‘Tonino Guerra’ del Grand Hotel di Rimini, 31 illustratori -riminesi di nascita o d’adozione- espongono le proprie opere.

Questi artisti fanno parte di un progetto che nasce come esperimento grafico ispirato alla mitica rivista New Yorker per dare spazio a creativi ed illustratori capaci di raccontare Rimini attraverso occhi e stili diversi.

“The Rimineser” è un tributo illustrato ad una delle città vacanziere più vive, eclettiche e giovani d’Italia. Un progetto diffuso che ha il sogno di riunire decine di artisti sotto un’unica visione. Il format è l’elemento centrale di questo progetto: consente l’esplorazione dei linguaggi, costruisce un discorso collettivo, ricompone i singoli in una narrazione partecipata. Ingresso libero

da giovedì 18 a sabato 20 luglio 2024

Palazzo del Turismo, piazzale Fellini, 3 – Rimini

Alfredo Castelli – Omaggio all’Uomo del Mystero

Le mostre di Cartoon Club

Alfredo Castelli, uno dei massimi sceneggiatori italiani di fumetti, creatore di Martin Mystère, è sempre stato un grande amico di Cartoon Club. Per decenni ha partecipato a ogni edizione, regalando tutte le volte la possibilità di pubblicare un albo con i suoi personaggi: oltre al Detective dell’impossibile, l’Omino Bufo, gli Aristocratici, Zio Boris, Tilt, … Questa edizione del festival sarà la prima in cui non sarà presente. Per questo, per ricordarlo con un abbraccio virtuale da parte di chi ha lavorato con lui e gli ha voluto bene, la sala incontri che l’ha visto a lungo protagonista sarà dedicata a lui e sarà allestita con una mostra di omaggi, in collaborazione con Sergio Bonelli Editore. Un’occasione unica per scoprire il processo creativo di Castelli, un’opportunità per riflettere sulla sua eredità e per ringraziarlo per tutti i mondi fantastici che ha saputo creare con il suo impareggiabile talento. Orario: dalle ore 17 alle ore 24. Ingresso gratuito.

Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it