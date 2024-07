Oggi si prosegue con il Flash Mob “Weekend Dance”, in programma alle ore 18:00, in contemporanea in tutte le località della riviera

Una marea di gente, ieri sera, a Misano Adriatico per il concerto di Raf che ha aperto la Notte Rosa 2024.

I primi fan si sono radunati sotto il palco di Piazza Repubblica già dal pomeriggio, in attesa del grande spettacolo che ha celebrato i 40 anni di carriera dell’artista e di “Self Control”, uno dei suoi brani di maggior successo. Non sono mancate le altre celebri hit del cantautore pugliese.

Al termine del concerto di Raf, tutti col naso all’insù per ammirare lo spettacolo dei fuochi d’artificio nel cielo di Piazzale Roma.

“Abbiamo aperto questa Notte Rosa alla grande – il commento del sindaco Fabrizio Piccioni -. Oggi proseguiamo con un altro evento molto atteso, il Carnevale d’Estate, e domani chiuderemo con appuntamento dedicato a tutti gli amanti del ballo a Misano Brasile. È il preludio di un luglio molto importante per Misano Adriatico, che proseguirà con altri eventi di rilievo, primo fra tutti il World Ducati Week”.

Oggi, dunque, si prosegue con il Flash Mob “Weekend Dance”, in programma alle ore 18:00, in contemporanea in tutte le località della riviera. A Misano Adriatico l’appuntamento è in Piazzale Roma, con i balli di gruppo a cura di Nirea Danze.

Dalle 21:00 la sfilata dei carri allegorici animerà il lungomare a suon di musica.

Domani alle 21:00 grande chiusura al Parco del Sole di Misano Brasile con l’Orchestra Roberta Cappelletti.