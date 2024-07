Ecco tutti gli eventi della settimana

Dopo il giallo del Tour de France, Rimini entra nella settimana che vira verso il rosa del Capodanno dell’estate. Una settimana che è iniziata con la musica di RDS 100% GRANDI SUCCESSI, che per nove giorni porta sul balcone di piazzale Kennedy le dirette radiofoniche e l’intrattenimento della radio partner dell’estate. Dal 1°al 6 luglio tornano le voci di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, con l’appuntamento giornaliero pomeridiano e i dj set serali. Quattro gli appuntamenti con Discoradio Party, la festa itinerante di Discoradio con Matteo Epis, Edo Munari, Don Cash, Valentina Guidi, che animeranno anche le serate de la Notte Rosa. In particolare, il 5 e 6 luglio si esibiranno live Eiffel 65 (venerdì 5) e Cioffi e Mara Sattei (sabato 6), per far cantare la piazza con le loro hit.

Anteprima della Notte Rosa ed evento inaugurale di Agostiniani, Cinema sotto le stelle, sarà Booliron: Hip-Hop in Riviera che mercoledì 3 luglio racconterà la storia dell’hip hop nella riviera romagnola degli anni Novanta con Fabio Abagnato, Claudio Cecchetto, Francesco Figliola, Damiano Monaco e Stefano Word Serio.

Tra le mostre da non perdere quella in battigia, sulla spiaggia di Miramare che omaggia Mafalda per i 60 anni dalla nascita del personaggio e i 40 anni di Cartoon Club. Insieme alle 12 mostre della Biennale del Disegno, che quest’anno porta il titolo: “Ritorno al Viaggio, dal Grand Tour alla fantascienza”, anche un programma fittissimo di eventi tra incontri, conversazioni con gli artisti, laboratori, performance e visite guidate dai curatori delle mostre stesse. Oltre ai disegni esposti nelle principali sedi istituzionali, si aggiungono le mostre del Circuito Open, esposizioni in spazi privati e pubblici (gallerie, studi d’artisti e d’architettura, librerie) e quelle del Circuito di rete che si tengono fuori Rimini.

In attesa della notte rosa, mercoledì il centro storico si anima con gli appuntamenti infrasettimanali della Rimini Shopping Night, a cura di CNA Rimini, con le boutique che aprono le porte fino a tarda serata e i Musei aperti al pubblico dalle 21 alle 23. E ancora gli appuntamenti SGR Live all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del castello malatestiano, e gli eventi della Serra Cento Fiori: il Bel Canto con Rimini Classica (5 luglio), il Maestro vince Tempera che dialoga con Michele Bovi (6 luglio).

Ecco i principali eventi fino al 9 luglio da segnare in agenda:



Fino al 7 luglio 2024

Rimini, piazzale Kennedy

RDS 100% GRANDI SUCCESSI

Nel panorama dell’estate di Rimini, tornano l’intrattenimento e la musica di RDS 100% GRANDI SUCCESSI, Radio Partner dell’estate del territorio, con 9 giorni di dirette radiofoniche da piazzale Kennedy. Dal 1°al 6 luglio tornano le voci di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, con l’appuntamento giornaliero dalle ore 15 alle ore 19, a cui si aggiungono i dj set serali dalle 22 alle 23, dal lunedì al giovedì.

Per la Notte Rosa saranno due gli appuntamenti con Discoradio Party, la festa itinerante di Discoradio con tutte le hit più ritmate dagli anni 90 ad oggi, con Matteo Epis, Edo Munari, Don Cash, Valentina Guidi. In questa occasione saliranno sul palco anche Eiffel 65 (venerdì 5 luglio) e Cioffi e Mara Sattei (sabato 6 luglio), per far cantare la piazza con le loro hit e proseguire poi con Discoradio Party. Padrone di casa delle serate sarà il dj Claudio Guerrini. Info: www.rds.it

fino a mercoledì 3 luglio 2024

Rimini Fiera – via Emilia, 155 – Rimini

Ginnastica in Festa – Summer edition

Manifestazione agonistica di ginnastica di grande rilievo nazionale.

L’evento, organizzato da Esatour Sport Events in collaborazione con Federginnastica, propone dieci giorni di gare, esibizioni e attività per tutti.

Ingresso: a pagamento Info: www.ginnasticainfestarimini.it

1° luglio – 15 settembre 2024

Spiaggia di Rimini, dal bagno 100 al 151

Mafalda Una Bambina dalla parte delle Donne

Una mostra in battigia per omaggiare il personaggio di Mafalda, in occasione della 40a edizione di Cartoon Club. Una selezione di oltre 200 strisce e illustrazioni posizionate su 100 plance accompagnano l’estate riminese con umorismo e leggerezza, ma anche un’occasione rara per unire intrattenimento, cultura e riflessione. L’esposizione, infatti, mette in evidenza in particolare le battaglie di Mafalda per la parità di genere, offrendo una prospettiva unica sull’evoluzione della lotta per i diritti delle donne.

Alla mostra si uniscono altri eventi come una grande installazione a Castel Sismondo e serate di proiezione dei cortometraggi di Mafalda.

L’evento è ufficialmente inserito nelle Celebrazioni Internazionali per i 60 anni dalla nascita del personaggio e ha ottenuto il Patrocinio dell’Ambasciata Argentina in Italia. Ingresso libero

2 e 9 luglio 2024

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live

SGR LIVE torna protagonista dell’estate nel centro storico di Rimini, per la terza edizione. Il palinsesto, messo a punto dai direttori artistici Federico Mecozzi e Cristian Bonatole, propone 15 serate con tutti i generi musicali rappresentati e omaggi a grandi artisti della storia della musica. Gli appuntamenti della settimana:

Martedì 2 luglio gli Unplugged Cafè propongono 40 anni di storia del rock spaziando da Bon Jovi ai Guns n’ Roses, passando da Aerosmith e Led Zeppelin fino ai Queen e i Beatles.

Martedì 9 luglio Giostremia porta sul palco le Donne in musica. Dodici brani per onorare la figura femminile in un momento storico, culturalmente e umanamente smarrito che ha inciso la ripresa italiana del dopoguerra.

Ore 21.30 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/GruppoSGR/

Tutti i mercoledì fino al 28 agosto 2024

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tornano gli appuntamenti infrasettimanali della Rimini Shopping Night, a cura di CNA Rimini. Tutti i mercoledì sera d’estate il centro storico si anima e le boutique aprono le porte fino a tarda serata, tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura. Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico. Un’occasione per vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate. La Rimini Shopping Night è un’occasione per trascorrere una serata in centro storico anche nel segno della cultura: infatti è prevista anche l’apertura serale dei Musei (fino ore 23), così da dare la possibilità ai cittadini di visitare le bellezze artistiche in una fascia oraria particolarmente suggestiva (ingresso gratuito per residenti, ridotto per i turisti).

Orario: fino alle 23.30 Info: www.facebook.com/riminishoppingnight

Dal 3 luglio a fine agosto 2024

Rimini, Corte degli Agostiniani

Agostiniani Estate: cinema sotto le stelle

La rassegna cinematografica che da oltre trent’anni accompagna le estati riminesi, quest’anno si annuncia ricca di novità, con un cartellone che comprende un ampio percorso dedicato ad alcuni film che hanno fatto la storia del cinema, presentati in versione restaurata o rimasterizzata e introdotti ogni sera da un testimonial d’eccezione. Una nuova formula per vivere il cinema ‘sotto le stelle’.

Ore 21.30 Ingresso libero. Info: www.facebook.com/cineteca.rimini/

mercoledì 3 luglio 2024

Corte degli Agostiniani via Cairoli 42 – Rimini centro storico

Booliron: Hip-Hop in Riviera

Anteprima della Notte Rosa ed evento inaugurale di Agostiniani, Cinema sotto le stelle, una serata per raccontare la storia dell’hip hop nella riviera romagnola degli anni Novanta con Fabio Abagnato, Claudio Cecchetto, Francesco Figliola, Damiano Monaco e Stefano Word Serio.

Si parte alle ore 21.00 con il talk con Fabio Abagnato, Claudio Cecchetto, Francesco Figliola, Damiano Monaco e Stefano Word Serio, il rapper che a metà anni Novanta incise un tributo alla discoteca Melody Mecca intitolato proprio “Booliron”.

Alle ore 21.30 Proiezione del film Booliron: Hip-Hop in Riviera di Francesco Figliola (Italia 2024, 75’) e a seguire live con DJ Master Freez, Word, McCallaman, ExtraPolo

Ingresso libero. Info: 0541 704494 cineteca@comune.rimini.it

mercoledì 3 e 10 luglio e 14 agosto 2024

Rimini, Lapidario del Museo della Città Via L. Tonini, 1

Pane, burro e burattini

La rassegna teatrale dedicata ai più piccoli: l’antica arte delle marionette si riscopre grazie a questi appuntamenti tutti gratuiti, ideati da Fratelli Di Taglia in collaborazione con Arcipelago Ragazzi e con il sostegno di Regione Emilia-Romagna.

Mercoledì 3 luglio: la Combriccola dei Lillupuziani presenta MAGICHERIE

Ore 21.30. Ingresso libero. In caso di pioggia lo spettacolo verrà annullato.

Info: www.arcipelagoragazzi.it

giovedì 4 luglio 2024

Arena Francesca da Rimini, piazza Malatesta – Rimini centro storico

I Suoni…le Parole: Un Simposio informale sotto la Luna

‘Morgan concerto da solo’

Anteprima Notte Rosa

In centro storico a Rimini, in anteprima alla Notte Rosa, un grande artista del panorama musicale italiano, capace di spaziare nell’universo internazionale, che fa dell’eclettismo la sua matrice. L’esibizione di Morgan è proiettata all’essenza della canzone d’autore e nel contempo è ricca di suggestioni contemporanee. Il suo ‘concerto da solo’, spaziando dai grandi cantautori italiani, alla musica classica, ai brani di sua composizione, è un’esperienza di scoperta e di ritrovamento che attraversa la musica, la letteratura, l’arte nella sua accezione più ampia.

In concerto Morgan segue l’estro del momento, libero di improvvisare monologhi, senza una scaletta precisa. Nelle sue mani la musica è una materia da plasmare, modellare, costruire, modificare in ogni momento.

Ad aprire la serata il sincretismo musicale di Raffaello Bellavista, un artista innamorato della grande canzone d’autore italiana e non solo.

L’evento rientra nel Festival ‘I Suoni…le Parole: un Simposio informale sotto la Luna’, a cura dell’Accademia del Melo Silvestre APS.

Ore 21. Ingresso libero. Info: 377 1507545 – 377 9887578 accademiadelmelosilvestre@gmail.com

giovedì 4 luglio 2024

Piazza Cavour – Rimini centro storico

Rimini Folk – Ballo liscio Città di Rimini

Anteprima Notte Rosa

Un’edizione speciale dedicata ai 70 anni di ‘Romagna Mia’, la canzone di Secondo Casadei, decano del liscio e della musica da godere e da ballare, che continua, anche a tanti anni dalla sua composizione, a fare il giro del mondo. Ad omaggiare questa ricorrenza, le voci dei Santa Balera apriranno la serata.

Una serata in onore del ballo liscio, per tornare a vivere un’atmosfera d’altri tempi nel cuore della città, ma soprattutto una serata di divertimento aperta a tutti nel nome della tradizione romagnola, con l’Orchestra spettacolo Frank David.

Ad animare la serata lo spettacolo de Le Sirene Danzanti che si esibiranno nei tradizionali balli romagnoli tra valzer, polka e mazurka, mentre gli Sciucarein si esibiscono con le tradizionali fruste romagnole.

Sul palco anche Luana Babini, cantante di successo, già voce storica dell’Orchestra Casadei, poi solista in manifestazioni canore a livello nazionale, a cui è riconosciuto il titolo di “Regina di Romagna”.

Tra gli ospiti speciali Riccarda Casadei ed Esarmo Righini, presidente nazionale ANCeSCAO.

Lo spettacolo è a cura dei centri sociali di Rimini coordinati dalla struttura comprensoriale ANCeSCAO di Rimini.

Ore 20:30. Ingresso libero

4 – 7 luglio 2024

Rimini, Parco Fellini

Toys Center Summer Village

Quattro giorni pieni di giochi, laboratori creativi, musica e tanto divertimento per tutti

Orario: 16.30 – 23.00. Ingresso libero

4 – 7 luglio 2024

Rimini

Finali Nazionali UISP Pallavolo 2024

Le finali nazionali di Pallavolo UISP, prevedono diverse partite disputate negli impianti sportivi della Provincia di Rimini, al termine delle quali si svolgerà la cerimonia di fine campionato con le premiazioni delle squadre vincenti.

Info: 0541.772917 www.uisp.it/pallavolo/

venerdì 5 luglio 2024

Piazzale Fellini – Rimini Marina Centro

Notte Rosa 2024: Blanco e Gaia con i dj Shablo, Joshua e Epoque

Weekend Dance: il Concertone della Notte Rosa a cura di Vivo Concerti

Le stelle della musica brillano sul palco di piazzale Fellini in occasione del Capodanno dell’estate grazie alla line up targata Vivo concerti. Tra gli ospiti più attesi Blanco, uno dei talenti più travolgenti degli ultimi anni con 74 dischi di platino, 8 dischi d’oro, oltre 3 miliardi di stream sulle piattaforme e un’impronta già profonda nel panorama musicale nazionale. E ancora Gaia, che sta travolgendo le classifiche e conquistando il pubblico con il nuovo singolo “Sesso e samba” pubblicato con Tony Effe e uscito lo scorso 23 maggio; il dj e producer visionario e punto di riferimento della musica urban Shablo affiancato dal dj partenopeo Joshua e ancora Epoque, cantante a rapper che miscela in maniera innovativa R’n’B, rap e sonorità afro.

Una serata che avrà come padrona di casa Roberta Lanfranchi e che prenderà il via alle ore 21 per concludersi a mezzanotte, in contemporanea su tutta la Riviera, con lo spettacolo di fuochi d’artificio, che colorerà il mare e il cielo davanti alla spiaggia di Rimini.

Inizio ore 21:00 circa Ingresso libero



venerdì 5 luglio 2024

Spiaggia di Rimini, dal bagno 47 al 63

Un Mare di Rosa in Riva

Weekend Dance: la festa sulla spiaggia della Notte Rosa

Anche quest’anno la spiaggia di Rimini diventa il palcoscenico di tantissimi spettacoli, ma sotto una veste completamente nuova. La musica anni 60, 70, 80,90 e 2000 farà ballare tutti con i piedi sulla sabbia ed illuminati da un tetto di stelle.

Durante questa magica serata saranno presenti anche i format consolidati della Notte Rosa: Un Mare di Vino, Un Mare di Fuoco e la romantica passeggiata sulla riva del mare. Dal bagno 50 al 63, si possono degustare i vini locali attraverso il chioschetto dedicato alla Rebola ed ai punti mescita di Strada dei Vini e sapori dei Colli di Rimini. Tra i numerosi punti spettacolo dislocati sulla sabbia, vi saranno danzatori, fuochisti, circensi e acrobati provenienti da tutta Italia. Il Grande Circo, che ogni anno incanta grandi e piccini, ospiterà contorsionisti, maghi, clown e ballerini. Alle postazioni Food si potranno degustare i prodotti gastronomici locali, inclusi i prodotti del mare grazie alla partecipazione dei pescatori Riminesi, mentre sarà presente un’area dedicata agli amanti del barbecue dove si potrà degustare anche il tipico Asado argentino. Una serata piena di emozioni tra balli, spettacoli di mangiafuoco e danzatori ed ovviamente prelibate degustazioni, con i fuochi d’artificio che, come ogni anno, chiudono questa esperienza.

Dalle ore 20:00 circa. Ingresso libero

venerdì 5 e sabato 6 luglio 2024

Parco XXV Aprile (Ingresso da via Galliano, 19) – Rimini

Notte rosa al Marecchia Social Fest – L’amore all’Opera e Canzoni rubate

Ospite Vince Tempera

In occasione della Notte Rosa la Cooperativa Cento Fiori propone un concerto a cura di Rimini Classica, L’Amore…all’Opera, dedicato alle più belle pagine del Belcanto, con le arie più celebri del repertorio operistico italiano e dell’operetta e indimenticabili canzoni d’autore. Con Chiara Guerra Soprano, Alessandro Moccia Tenore, Roberto Gentili Baritono, Fabrizio Di Muro Pianoforte. Info: riminicassica@gmail.com

Sabato 6 luglio presentazione del libro Anche Mozart copiava e plagiava i Beatles del giornalista Michele Bovi. Si parlerà dell’inevitabilità del plagio nella musica pop con il maestro Vince Tempera, storico direttore d’orchestra del Festival di Sanremo. Si discuterà di come artisti come Little Tony, Bobby Solo, Adriano Celentano, Zucchero e Måneskin siano stati influenzati da stili passati, e si potrà assistere a filmati esclusivi con testimonianze di grandi artisti come Ennio Morricone, Nicola Piovani, Gino Paoli e Francesco Guccini.

Orario: venerdì 5 luglio dalle ore 21, sabato 6 luglio dalle 19.30 alle 24 Ingresso: gratuito Info: 338 392 5600

venerdì 5 luglio 2024

Miramare di Rimini – Parco del Mare davanti ai bagni 141/142/143

Rimini Country @Notte Rosa

Tre ore di ballo con la scuola Wild Angels, un gruppo di country western dance che farà ballare anche il pubblico presente sulle note delle più belle canzoni americane del mondo country.

L’appuntamento è al Parco del Mare davanti ai bagni Ricci (141/142/143), con Beppe dj in consolle per la notte più pazza e colorata dell’anno…

Orario: dalle 21. Ingresso libero

venerdì 5, 12, 26 luglio e 2 agosto 2024

Rimini, Corte della Biblioteca Gambalunga

Voci allo specchio. La poesia raccontata dalla poesia

Una rassegna di 4 appuntamenti sulla poesia alla Corte della Biblioteca.

venerdì 5 luglio: La poesia come spazio della tregua. Franca Mancinelli legge Antonella Anedda. Ore 21. Ingresso libero. Info: 0541.704486 www.bibliotecagambalunga.it

venerdì 5 luglio

Rimini, via San Salvador 186

6° Pink Race

La corsa della Notte Rosa

Camminata ludico motoria lungo il Parco del Mare tra Torre Pedrera e Viserbella.

Una manifestazione aperta a tutti che si snoda sul lungomare di Rimini nord al ritmo Dance della Notte Rosa. Si suddivide in Family Run Km 8 e Camminata Rosa Km 4

Ritrovo alle ore 17.30 al Bar Flambè, via San Salvador 186

Ritiro iscrizioni anticipate e nuove iscrizioni dalle ore 18.00 alle 19.15

Partenza: ore 19.30.

Info: 328 4659162 www.goldenclubrimini.it

venerdì 5 luglio 2024

Parco degli Artisti, Via Marecchiese 387, Vergiano di Rimini

Umberto Galimberti: L’Io e il Noi. Il primato della relazione

Lo spettacolo si terrà all’aperto e in caso di maltempo sarà rinviato a data da definire. Ore 21.15. Prevendita su Liveticket. Info: 3351207464 (WhatsApp)

sabato 6 luglio 2024

Rimini Terme, viale Principe di Piemonte – Miramare di Rimini

Federico Mecozzi. Concerto all’Alba

Un suggestivo concerto sulla spiaggia di Rimini Terme a Miramare, per il consueto appuntamento con il pubblico al sorgere del sole in riva al mare. Il polistrumentista e compositore, da quindici anni affianca Ludovico Einaudi, propone un concerto che attraversa diversi brani dei suoi due album da solista, ma anche alcune rivisitazioni di autori universalmente significativi, per una declinazione raffinata e colta di questa Notte Rosa dedicata al ballo. Sul palco insieme a lui l’ensemble che da anni magistralmente lo accompagna:

Federico Mecozzi – violino, viola, pianoforte Veronica Conti – violoncello Anselmo Pelliccioni – violoncello e contrabbasso Massimo Marches – chitarre ed elettronica Stefano Zambardino – tastiere e fisarmonica Tommy Graziani – batteria e percussioni

Ore 5.00 Ingresso libero

sabato 6 luglio 2024

Rimini, Piazzale Kennedy

La Notte Rosa – Flash Mob Weekend Dance

In contemporanea in tutte le località romagnole andrà in scena un grande Flash Mob tutto da ballare. Ore 18.00

sabato 6 luglio 2024

Spiaggia di Rimini – Miramare, bagno 141

Enzo Persueder per la Notte Rosa

Remember Bandiera Gialla

In esclusiva quest’anno la Notte Rosa a Riva si allunga fino alla sera del 6 luglio, per ritrovare le emozioni di un’epoca magica della Riviera con lo show di Enzo Persueder sulla spiaggia di Miramare.

Lo storico deejajy, al secolo Enzo Ferrarini, che è stato uno dei pilastri del Bandiera gialla, ricreerà per qualche ora quell’atmosfera magica che ha reso così celebre la discoteca di Covignano, che ha fatto la storia della Riviera e anche della televisione italiana. Ingresso libero

sabato 6 luglio 2024

Vergiano di Rimini, Parco degli Artisti, via Marecchiese 387

Parco degli Artisti – Stagione Estiva 2024

Il Costipanzo Show

Con: Duilio Pizzocchi, Sergio Casabianca, Marco Dondarini e Davide Dalfiume, Andrea Vasumi, Mago Simon, Sonia Andrea (singer). Special Guest: Gene Gnocchi!

Ore 21.15 Biglietti su Liveticket. Info: 3351207464 (WhatsApp)

sabato 6 luglio 2024

Biblioteca Gambalunga, Via Gambalunga, 17 Rimini

Voci nei Chiostri

Per la Notte Rosa si esibisce La Bottega delle Voci nel chiostro della Biblioteca civica

Direttore: Fabio Mengucci

Ore 21:10. Ingresso libero

domenica 7 luglio 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Ludovico Einaudi – In a Time Lapse

75° Sagra Musicale Malatestiana – Percuotere la mente.

Einaudi al Teatro Amintore Galli per la Notte Rosa.

Il fascino della musica di Ludovico Einaudi non rispetta confini geografici, è conosciuta e ammirata ad ogni latitudine del mondo. Ad accompagnarlo: Federico Mecozzi violino, viola, Redi Hasa violoncello, violoncello elettrico, Rocco Nigro fisarmonica, Alberto Fabris basso elettrico, basso synth, Sebastiano De Gennaro percussioni, Gianluca Mancini live electronics, Francesco Arcuri polistrumentista.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: 0541.793811biglietteriateatro@comune.rimini.it

fino al 28 luglio 2024

Rimini, varie sedi

Biennale Disegno Rimini

Ritorno al Viaggio, dal Grand Tour alla fantascienza

Quarta edizione della Biennale del Disegno di Rimini, organizzata e curata dall’Assessorato alla Cultura e dai Musei Comunali di Rimini, che si svolge con il suo format consolidato di mostre dislocate nelle diverse sedi istituzionali – Museo della Città, Biblioteca Gambalunga, Palazzo del Fulgor e Castel Sismondo – e con il Circuito Open, espressione del dialogo diretto e interagente con la città e il suo territorio, che comprende altre esposizioni in spazi privati e pubblici (gallerie, studi d’artisti e d’architettura, librerie). Sono 12 le mostre in contemporanea ad esporre 1.000 disegni che provengono da importanti istituzioni internazionali, come, tra le altre, l’Accademia Reale di San Fernando di Madrid e i Fonds Regionale d’Art Contemporain de Picardie, e da collezioni private come lo Studiolo Rivi. Tema il Viaggio come esito e ispirazione, ma anche come registrazione e contaminazione dal presente al passato. In mostra disegni che spaziano dai taccuini di viaggio di Felice Giani a quelli di Lorenzo Mattotti, dalle incisioni di Piranesi al Novecento di Thayaht, da Morandi a Fontana e Fautrier, dai Carteles del cinema cubano ai disegni del primo film d’animazione italiano “La Rosa di Bagdad” per giungere agli artisti contemporanei in mostra nel Cantiere Disegno.

Oltre alle 12 mostre istituzionali è proposto un programma fittissimo di 80 eventi tra esposizioni, incontri, conversazioni con gli artisti, laboratori didattici sul disegno, performance e visite guidate dai curatori delle mostre.

Info: www.biennaledisegnorimini.it