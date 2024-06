Tanti gli eventi in programma tra i quali festa per famiglie e bambini, Yoga Day e Albe dello Yoga, imbarcazioni storiche, mercatini, musica e animazione nei quartieri

È ufficialmente estate “Sotto il sole di Riccione”, la bella stagione si “scarta” venerdì 21 giugno (ore 21.00) in piazzale Roma, in compagnia di Cornetto Algida che presenta “Unwrap the Summer – Un’estate da scartare insieme”, l’evento musicale con i grandi big della musica italiana. Sul palco, ospiti speciali i The Kolors con la loro energia esplosiva, che hanno firmato la campagna pubblicitaria del Cornetto di quest’anno, e anche Sarafine, Davide Vavalà, Mattia Zenzola, Michele Caporosso in arte Wad e Giada Coletti di Radio Deejay a presentare l’evento, per una serata di canzoni, balli e coreografie che coinvolgeranno il pubblico della piazza in una serata indimenticabile all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Il villaggio di Cornetto Algida in piazzale Roma sarà aperto già dalle ore 16 per divertirsi con attività interattive, ballare con Mattia Zenzola, truccarsi per la serata e ricevere i gadget dell’evento.

Il grande festival per famiglie e bambini

Il weekend si annuncia fantastico anche per famiglie e bambini: dal 21 al 23 giugno arriva a Riccione la prima edizione del Kids Family Festival, un ricco programma di attività distribuite in zone limitrofe tra loro e raggiungibili a piedi: area delle “Proiezioni” al Palacongressi, area “Show” in piazzale Ceccarini, area “Expo, Gioco e Sport” ai Giardini Montanari, area “Talk, Lab, Masterclass” nei giardini di Villa Mussolini.

Piazzale Ceccarini sarà l’epicentro dei grandi show: venerdì 21 giugno con l’amatissima Youtuber Lucilla, sabato 22 con il musical “Quasi Wonderland” e la serata di ballo e divertimento “Family Fluo Party”, domenica 23 giugno con Giovanni Muciaccia di Art Attack. Attesissimi, domenica 23 giugno, anche Tata Adriana e Tato Martino, Claudia Tortorici dell’amatissimo duo social madre-figlia “Claudia e Rachele”.

Al Kids Family Festival i bambini potranno incontrare dal vivo i loro personaggi preferiti come i Puffi, Pinocchio & Friends, i 44 Gatti, Summer & Todd e le Cry Babies. Il programma prevede tantissimi altri appuntamenti consultabili alla pagina https://riccione.kidsfamilyfestival.it/

L’apertura straordinaria della mostra su Vivian Maier

Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio, la mostra allestita a Villa Mussolini e dedicata a una delle più acclamate rappresentanti della street photography, osserverà un’apertura straordinaria in occasione del “Riccione Kids Family Festival” con i seguenti orari: venerdì 21 giugno dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 23:00; sabato 22 e domenica 23 giugno dalle ore 10:00 alle 23:00. A tutti i bambini che visiteranno la mostra durante le giornate del Festival, sarà regalato il libro “Arte da colorare” sulle opere di alcuni tra i più grandi protagonisti dell’arte contemporanea, con disegni da realizzare, giochi e aneddoti.

Lo Yoga Day e Le albe dello Yoga

A Riccione, la Giornata Internazionale dello Yoga si celebra in due momenti speciali, intorno all’alba (ore 6:30) con lo “Yoga solare” in piazzale Ceccarini e prima del tramonto (ore 18:30) con “Hatha yoga” nella bella cornice del Parco degli Olivetani, in compagnia di Renza Bellei, insegnante di yoga. I due incontri, della durata di un’ora ciascuno, sono a ingresso libero: occorre portare con sé un tappetino ed è consigliato l’abbigliamento di colore bianco o chiaro. Gli eventi dedicati al benessere fisico e mentale si rinnovano sabato 22 giugno (ore 6:30) con il primo appuntamento di Le albe dello Yoga, nel parco di Villa Mussolini, sempre con Renza Bellei. La partecipazione è a offerta libera e occorre portare con sé un tappetino.

Le barche storiche e il mare

Dal 21 al 23 giugno tornano gli eventi de Il Legno e il Mare, dedicati ai bellissimi esemplari di imbarcazioni in legno fedelmente restaurati e in perfette condizioni operative che andranno a impreziosire il lungomare e il mare di Riccione nel lungo weekend. Il programma prevede anche due interessanti appuntamenti culturali: venerdì 21 giugno alle ore 21:30, Stefano Medas incontra il pubblico al Club Nautico (viale D’Annunzio, 4) per una serata sul tema dell’archeologia marina, sabato 22 giugno alle ore 21:30, racconti di mare, letture poetiche e musica con Roberto Soldatini e il suo Stradivari, in piazzale San Martino. Come da tradizione, sabato 22 giugno, dalle ore 11:00, nello specchio acqueo tra piazzale San Martino e il porto si svolgerà la sfilata dei legni storici restaurati. Domenica 23 giugno, l’edizione 2024 si conclude con la “rustida” di pesce a cura della Cooperativa Bagnini, in programma alle ore 20:00 in piazzale San Martino e a ingresso libero.

Pittura, libri, sport, musica, mercatini e animazione

Ogni giovedì sera (dalle ore 19:00) pittura en plein air con gli artisti de “I giovedì dell’arte” sul lungomare nel tratto compreso tra il piazzale del Porto e le zone di spiaggia 88/90.

Il 20 giugno (ore 21:00) balli romagnoli e liscio in viale Gramsci (angolo con viale San Martino) con Fisax, l’orchestra di Filippo Dionigi.

Dal 20 al 23 giugno lo Stadio del nuoto ospita i Campionati italiani Master di tuffi.

Il 21 giugno (ore 18:30) presentazione del libro “Un’idea poetica di Cristo” alla Biblioteca comunale.

Dal 21 al 23 giugno si svolge il Torneo Amatori Calcio a 7 OPES nei campi di via dell’Artigianato e si disputano le Finali nazionali di calcio UISP nei diversi campi cittadini.

Il 22 giugno (ore 21.00) serata con animazione per bambini in viale Tasso.

Il 23 giugno (ore 21.00) spettacolo di sbandieratori in viale Tasso.

Ogni sabato, mercatini di hobbisti e artigiani sul Lungomare Goethe nei pressi della zona balneare 115.