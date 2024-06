Ecco il programma degli eventi

“Tuttinpiazza” – Rimini città delle relazioni” è il nuovo progetto partecipativo riminese che, dal 19 giugno, trasformerà le piazze di Santa Giustina, Corpolò e Celle in teatri di piccoli e grandi eventi, tra musica, giochi, contest e dj set, con l’obbiettivo di riportare le persone in piazza per far rivivere il senso di appartenenza alla collettività, alleviare le solitudini, stimolare creatività e scambi intergenerazionali.

Si tratta di una co-progettazione del Comune di Rimini con le Associazioni Cambia-Menti, Movimento Centrale Danza&Teatro, Teatro della Centena, Dj Academy Rimini, Vite in Transito, Dopo di Noi Odv, ISO80 Fotografia e Video, 3SOUND Audio/Video/Luce.

Gli eventi in programma seguono la prima fase del progetto, in cui si sono svolti laboratori creativi e inclusivi dedicati ai bambini e ai giovani, con la facilitazioni di operatrici operatori, rianimando anche spazi che da tempo non venivano utilizzati. Tra questi anche un corso per Dj – curato da Academy Dj Rimini – che ha visto la partecipazione di giovani ragazzi, che ora si esibiranno nelle serate destinate agli eventi.

IL PROGRAMMA COMPLETO

RIMINI CELLE

PIAZZETTA COOP:

venerdì 21 giugno dalle 18,00 alle 22,00

• Dj Lollo / Dj Marco / Dj Toncio

• BAND CONTEST1

venerdì 28 giugno dalle 18,00 alle 22,00

• DJ SET

• BAND CONTEST2

PIAZZETTA BAR ROMANI:

domenica 30 giugno dalle 18,00 alle 22,00

• DJ SET / Dj Academy Rimini

domenica 14 luglio dalle 18,00 alle 22,00

• DJ SET / Dj Academy Rimini

CORPOLÒ

PIAZZA DEL TITUCCIO:

mercoledì 26 giugno dalle 18,00 alle 22,00

BANDA GIOVANILE CITTÀ DI RIMINI

DJ ACADEMY RIMINI

Concerto live BLACK COFFEE

Cristina Vitri voce, Stefano Pagliarani piano Ale Pagliarani sax, Franco Mongiusti contrabbasso

giovedì 11 luglio dalle 18,00 alle 22,00

DJ ACADEMY RIMINI

Concerto live THE ANDY MACFARLANE TWO MAN Orchestra Andy Macfarlane voce, chitarra, valigia di cartone, cimbalo

Nicoló Fiori contrabbasso, cori

SANTA GIUSTINA

PARCO GIANNI RODARI:

Tutti i mercoledì dal 19 giugno al 10 luglio

ore 18.30 Laboratorio creativo per bambini per disegnare,colorare e creare. Bambini accompagnati da un adulto.

ore 19.30 Consorzio pubblica letturaInvito alla lettura per giovani e adulti. Ritrovarsi insiemeper condividere la passione della lettura. Ognuno può portare

un libro a suo piacimento.

domenica 23 giugno ore 19.30

ESERCIZI DI LIBERTÀ – Performance di danza Regia di Claudio Gasparotto, Movimento Centrale Danza&Teatro

sabato 29 giugno GRANDE FESTA NEL PARCO

ore 18.00 – THE RAINBOW PLAYERS

Un pomeriggio di Giochi da Tavolo, anche per chi non è esperto.

Si consiglia la prenotazione: 335 5868262

dalle 18,00 alle 24,00

FINALE BAND CONTEST

Matteo Mussoni Dj

ALTERNATIVE STATION Andrea Donati chitarra/voce, Giacomo Grossi basso, Leonardo Gasperoni batteria

VELVET CLUB&FACTORY

Saranno presenti truck food&beverage.