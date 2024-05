Il calendario degli appuntamenti nell’ultimo weekend di maggio

Rimini si prepara per un grande finale di maggio ricco di eventi che spaziano dalla cultura alla musica allo sport, con protagonista in primo piano la manifestazione Riminiwellnes con un ricco palinsesto eventi sia dentro la Fiera di Rimini con oltre 300 brand espositori presenti sia in città con il programma fuorisalone Rimini Wellness Off che conta più di 240 appuntamenti gratuiti e aperti a tuti.

Un lungo weekend che segna anche l’avvio dei mercatini estivi che punteggiano i 15 chilometri di costa e dei Cento Giorni in festa, il programma di iniziative organizzate dai comitati turistici. Parte anche l’atteso programma ‘aspettando il Tour de France’: giovedì 30 e venerdì 31 maggio con la due giorni di tavole rotonde dedicate alla bicicletta nella sala della Cinetec: L’emancipazione femminile in bicicletta, con interventi di Eleonora Belloni ed Emilia Muratori, moderati da Oriana Maroni (giovedì) e Il Tour de France visto dall’Italia, con la partecipazione di illustri accademici e moderato da Stefano Pivato (venerdì). Sempre venerdì 31 maggio, nella stessa sala è proiettato il film Wonderful Losers: A Different World di Arūnas Matelis, un documentario lituano, che racconta le storie dei gregari, i ciclisti che lavorano instancabilmente per il successo dei loro compagni di squadra.

Momento di festa che illumina di giallo l’attesa dell’arrivo storico del Tour, sarà dal 31 maggio al 2 giugno nella Rotonda Lucio Battisti di Marina Centro che diventa il centro della Festa del Tour, l’evento itinerante che celebra il passaggio del Tour de France, con attività per tutte le età, esibizioni di professionisti, talk sull’educazione stradale, musica e cibo. Tre giorni, dal titolo “Good bike, gente di bici” per entrare nel vivo dell’attesa della storica tappa italiana del Tour.



Dalla bici al tennis, l’appuntamento con le emozioni dello sport continuano con l’esposizione della Coppa Davis al Teatro Galli, sabato 1 giugno e domenica 2 giugno.

Il 31 maggio e il 1° giugno, CONI dell’Emilia Romagna, in collaborazione con il Club Nautico Rimini, propone la terza edizione di Adriatico sull’onda dello sport, una manifestazione che promuove gli sport d’acqua e di mare in occasione della Giornata Nazionale dello Sport. La spiaggia libera in piazzale Boscovich è animata da attività di formazione per le scuole, prove gratuite aperte al pubblico ed esibizioni.

Nel verde del parco Marecchia parte anche la stagione estiva del Parco degli Artisti, con la festa per i 10 anni di Sergio Casabianca e le Gocce e un concerto che attraversa tutto il repertorio della band (sabato 1 giugno).

Fino al 28 luglio prosegue la quarta edizione della Biennale del Disegno, organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dai Musei Comunali. Dodici mostre ospitate in diverse sedi istituzionali e in luoghi pubblici e privati della città, presentando oltre 1.000 disegni provenienti da importanti istituzioni internazionali e collezioni private con un tema avvincente: “Ritorno al Viaggio, dal Grand Tour alla fantascienza”. L’evento offre una panoramica che spazia dai taccuini di viaggio di artisti come Felice Giani e Lorenzo Mattotti, alle opere di Piranesi, Morandi, Fontana e altri ancora. Oltre alle esposizioni, sono previsti incontri, conferenze, performance e atelier didattici per esplorare il mondo del disegno in tutte le sue sfaccettature.



Tra sabato 1 e domenica 2 giugno sarà celebrata la Festa della Repubblica con cerimonie ufficiali nello spazio antistante Palazzo Massani (sabato) e in piazza Cavour (domenica) che come ogni anno vedrà il raduno delle autorità, degli invitati e della cittadinanza con alle ore 10 l’alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e al Palazzo Massani, Sede Prefettura, mentre alla sera di domenica 2 giugno si terrà il concerto della Banda Città di Rimini diretta dal Maestro Jader Abbondanza al teatro Galli.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:



IN EVIDENZA:



da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno 2024

Fiera di Rimini (Ingressi Sud e Ovest) – via Emilia, 155 – Rimini

RiminiWellness 2024 – The wellness experience show

Con 300 brand espositori nei 28 padiglioni fieristici, 1.500 ore di allenamento, oltre 200 convegni e seminari e 240 appuntamenti per RiminiWellnessOFF, RiminiWellness è l’evento ideale per scoprire le ultime tendenze del wellness e del fitness, provare novità di prodotto, servizi di qualità e vivere un’esperienza unica di benessere e divertimento. Tra gli eventi Fuori Fiera a cui partecipare: Fluxo Sunrise Run, 5 km di corsa all’alba, lungo la spiaggia e il Parco del Mare, il 2 giugno; Fluxo Party in Piazzale Kennedy sabato 1 giugno dal tramonto e a Rimini Terme due appuntamenti con Spin Ruf cycling experience per una top ride all’insegna del divertimento e una giornata di attività di benessere e prevenzione sulla spiaggia per over 60 (30 maggio). Sabato 1° giugno ore 5, Workout all’alba, l’allenamento funzionale con Elen Souza Personal trainer e il suo team al Bagno Tiki 26 di Marina Centro. Programma completo su: www.riminiwellness.com/eventi/programma/calendario-off?date=2024-05-30

Orario: dalle 9.30 alle 19; ultimo giorno dalle 9.30 alle 18 Ingresso a pagamento

Info: 0541 744555 www.riminiwellness.com

giovedì 30 e venerdì 31 maggio 2024

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

In bicicletta fra sport e cultura

Gli appuntamenti “aspettando il Tour de France” proseguono nel mese di maggio alla Biblioteca Gambalunga, in collaborazione con l’Assessorato alle politiche di genere del Comune di Rimini e con l’Istituto storico della Resistenza di Rimini, con due tavole rotonde sul tema della bicicletta:

giovedì 30 maggio, ore 17, L’emancipazione femminile in bicicletta, con:

Eleonora Belloni (Università di Siena), La donna e la bicicletta

Emilia Muratori (Sindaca di Vignola e Presidente dell’Unione Terre di Mezzo), Storia di un esperimento; modera Oriana Maroni

venerdì 31 maggio, ore 15.30, Il Tour de France visto dall’Italia, con:

Stefano Pivato (Università di Urbino), Giro e Tour una storia comparativa;

Daniele Marchesini (Università di Parma), I protagonisti italiani al Tour, i protagonisti francesi al Giro

Sergio Giuntini (SISS), Inviati e letterati italiani al Tour de France;

Nicola Sbetti (Università di Bologna), Tra riconciliazione e rancore: i primi Tour de France in Italia dopo la Seconda guerra mondiale;

Alberto Molinari (SISS), Vincere il Tour: una questione di prestigio politico e sportivo.

Modera Stefano Pivato

Ingresso e partecipazione liberi e gratuiti Info: 0541.704486 www.bibliotecagambalunga.it

venerdì 31 maggio 2024

Sala Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Wonderful Losers: A Different World

Proiezione del film di Arūnas Matelis (Lituania 2017, 71′) Il Giro d’Italia raccontato da una prospettiva inedita e insolita, quella dei gregari. In ognuno di loro si radica un’idea più forte della fatica e del dolore: raggiungere a qualsiasi costo il traguardo, non arrendersi mai in nome di obiettivi comuni e non individuali. I gregari sono sempre pronti ad affrontare le sfide più difficili, ad alzarsi dopo una caduta e continuare a pedalare, a dare tutto per il bene del trionfo del loro compagno di squadra.

Ore 21 Ingresso libero Info: 0541.704486 www.bibliotecagambalunga.it

31 maggio; 1 e 2 giugno 2024

Rotonda Lucio Battisti – Rimini Marina Centro

Festa del Tour

Good bike! gente di bici

Evento itinerante per celebrare il mondo della bicicletta in occasione dello storico passaggio della Grand Boucle. Rimini si colora di giallo per festeggiare l’attesa della storica tappa di arrivo del Tour de France e lo fa con una vera a propria Festa del Tour dove la bicicletta è la protagonista assoluta, con aree dove grandi e piccoli potranno montare in sella, assistere a talk sull’educazione stradale, scoprire nuovi sport legati alle due ruote e godere delle esibizioni dei professionisti del settore e poi ancora musica, food e tanto altro. Per tre giorni l’evento itinerante Good Bike! Gente di Bici fa tappa nella rotonda Lucio Battisti davanti a piazzale Fellini con il suo ricco programma ad ingresso gratuito per tenere alta l’attesa, celebrare il Tour de France e la sua prima volta in Italia e per promuovere la cultura del mondo della bicicletta.

fino a venerdì 31 maggio 2024

Sedi varie

Settimana della Musica

Continua la quarta edizione riminese della “Settimana della Musica. Rimini, su invito del MIUR, ancora una volta accoglie e mette in scena le migliori energie creative degli studenti di scuole, istituti e laboratori musicali del territorio, dagli istituti comprensivi fino al Conservatorio, passando per il Liceo Musicale. Un progetto di educazione all’ascolto e alla condivisione di azioni, messaggi e sensibilità musicali del mondo giovanile. Nuovamente sostenuta dal Comune di Rimini e dalla Sagra Musicale Malatestiana l’iniziativa trova accoglienza nel cuore della città: il complesso degli Agostiniani e il Teatro Galli, l’Arena Francesca da Rimini e il Conservatorio Maderna-Lettimi.

Un cartellone di eventi artistici e musicali ricco di contributi, aperture e nuove progettualità: incontri, concerti, workshop orchestrali, performance di teatro/danza, fotografia, poesia, coro con accompagnamento musicale dal vivo. Una grande festa dove la pratica artistica, l’esercizio della cultura, la disciplina della bellezza diventano strumenti per esprimere talenti espressivi altrimenti taciuti. Gli appuntamenti della settimana:

mercoledì 29 maggio, piazza Cavour, ore 17, Festa finale con Banda Giovanile Città di Rimini, Happystrings, Alibanda dell’IC Alighieri e tutti i partecipanti; ore 18.30, Arena Francesca Da Rimini, I cantori di San Fortunato con le classi del plesso di San Fortunato e con l’Ensemble del Liceo Einstein; ore 20.30, teatro Galli, Urban Treasures, performance di teatro/danza, musica, voce dai laboratori dello Spazio Bianco delle Arti del Liceo Einstein, Liceo Cesare-Valgimigli, ITTS Belluzzi-Da Vinci, ITES Valturio, ITT Marco Polo, ingresso: 5€ Programma completo su: https://teatrogalli.it/sites/default/files/2024-05/locandina%20A3%20%282%29.pdf

Ingresso libero Info: http://teatrogalli.it/eventonew/settimana-della-musica-0



venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno 2024

spiaggia libera, piazzale Boscovich – Rimini zona porto canale

3° Adriatico sull’onda dello sport

Torna per il terzo anno consecutivo “Adriatico, sull’onda dello sport”, manifestazione organizzata dal CONI dell’Emilia Romagna, in collaborazione con il Club Nautico Rimini. Sono previste attività di formazione per le scuole, prove gratuite di diversi sport aperte al pubblico ed esibizioni. Un’occasione per conoscere meglio e provare gratuitamente numerose discipline dell’acqua come la vela, canoa, motonautica, sci nautico con il SUP e la pesca sportiva, ma anche alcune divertenti attività da praticare sulla spiaggia come beach pallamano, beach rugby, beach bocce, beach tennis, tambeach e ultimate frisbee. Venerdì e sabato pomeriggio si può assistere ad una spettacolare manifestazione di aquiloni, mentre sabato pomeriggio sono presenti i boy scout con la loro simpatia, anticipati la mattina dalla presenza della banda giovanile di Rimini. Inoltre saranno protagonisti dell’evento anche gli uomini e le donne della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco e Polizia di Stato con alcune imbarcazioni sulle quali i presenti potranno salire per capirne le funzioni operative. Sul piazzale saranno presenti alcuni mezzi operativi di terra. Sarà presente, inoltre, la Fondazione Cetacea che sabato mattina verso le 11 effettuerà la sempre emozionante liberazione in acqua di una tartaruga curata. Sabato mattina, dal Bagno 20 fino al piazzale Boscovich, è proposta da Rimini Cammina che ti passa, una camminata per arrivare in gruppo ad assistere alla liberazione della tartaruga sulla spiaggia. A tutti i partecipanti verrà offerta gratuitamente l’acqua grazie alla presenza dell’autobotte “L’apina solidale” della Fondazione S. Giuseppe di Rimini. Venerdì dalle 15 alle 16 e sabato mattina dalle 11 alle 12 speciale “Sport day by day su Canale 88 e contemporaneamente in streaming e sulla pagina facebook, per seguire gli eventi della due giorni sportiva.

Orario dalle 9 alle 18.30 Ingresso gratuito Info: 0541 26520 www.cnrimini.com

sabato 1 e domenica 2 giugno 2024

piazza Cavour – Rimini centro storico

2 giugno – Festa Nazionale della Repubblica

La Festa della Repubblica commemora il 78° anniversario e per celebrare Rimini festeggia nel segno dell’apertura al territorio e alla cittadinanza. Questi gli appuntamenti:

Sabato 1 giugno 2024, ore 19.00 PALAZZO MASSANI, Sede Prefettura – U.T.G. (spazio antistante), Consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” e Concerto eseguito dalla “Mondaino Young Orchestra” – Direttore: Michele Chiaretti. Domenica 2 giugno, ore 9.45 piazza Cavour – Raduno delle autorità, degli invitati e della cittadinanza; ore 10.00 Inizio cerimonia: Schieramento delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine e dei Corpo di Soccorso Pubblico; Alzabandiera; Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica: ore 21.00 Teatro Amintore Galli, Piazza Cavour, Concerto della Banda Città di Rimini – Direttore Jader Abbondanza

Ingresso libero Info: www.facebook.com/comunedirimini



dal 4 giugno al 3 settembre 2024

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live

SGR LIVE torna protagonista dell’estate nel centro storico di Rimini. Giunto alla terza edizione, il palinsesto messo a punto dai direttori artistici Federico Mecozzi e Cristian Bonato sale a 15 serate con tutti i generi musicali rappresentati e omaggi a grandi artisti della storia della musica. Primo appuntamento martedì 4 giugno con Cricca e la serata ha per titolo ‘Se mi guardi così’. Protagonista di Amici 2022, è arrivato alle porte della semifinale, raggiungendo la quarta posizione tra i cantanti dell’edizione. Il brano ‘Se mi guardi così vanta oltre 2.000.000 di streaming su Spotify e centinaia di migliaia di ascolti sulle altre piattaforme.

Ore 21.30 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/GruppoSGR/?locale=it_IT



IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO:



dal lunedì al giovedì dal 6 al 30 maggio 2024

piazza sull’acqua Ponte di Tiberio – Rimini

Fluxo Start

Fluxo è una “palestra” che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all’aria aperta.

Le lezioni, tenute dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono una scelta di attività tra allenamento funzionale e yoga.

Orario: dalle 13.30 alle 14.30 Ingresso a pagamento Info: 347 1224480 www.fluxomovement.it

mercoledì 29 maggio 2024

Cinema Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Niente da perdere

Film drammatico di Delphine Deloget con Virginie Efira, Arieh Worthalter, India Hair, Félix Lefebvre e Mathieu Demy.

Ore 21 Ingresso a pagamento Telefono: 328 2571483 www.cinematiberio.it



fino al 30 ottobre 2024

Rimini, varie sedi

Paesaggi sociali

Ci troviamo al parco? Vivere, sentire, animare il quartiere

Un calendario di eventi ambientali e culturali, realizzato sotto il coordinamento di Ecomuseo Rimini e La Bottega Culturale, che mira ad animare i parchi pubblici della città, con un focus particolare sui parchi Migani e Cervi, essenziali per il benessere della comunità e la biodiversità urbana. I prossimi appuntamenti:

martedì 28 maggio, ore 9:30-12:00, Parco Cervi, Quali meraviglie nel mio giardino scolastico? Mostra – Scuola Primaria De Amicis, 2A, 2B

mercoledì 29 maggio, ore 8:00-10:00, Parco Cervi, Letture ad alta voce del libro ‘Canne al vento’, di G. Deledda, Lic. Classico G. Cesare Valgimigli, 1D

sabato 1 giugno, ore 12:00-13:00, Parco Cervi, Odissea nei giardini, Letture dell’Odissea di Omero; Lic. Classico G. Cesare Valgimigli, 3CC; ore 9:00-12:00, Parco Migani, Festa della scuola + Marching Band – Scuola Secondaria di 1° Di Duccio

martedì 4 giugno, ore 19:00-19:50, Parco Cervi, Qi Gong, antica disciplina cinese, info: 0541 24822 Arbor Vitae

Programma completo su: https://riminiturismo.it/sites/riminiturismo/files/paesaggi_sociali_-_locandina_a3.pdf

Info: www.facebook.com/people/Ecomuseo-Rimini/100071790717327/



Fino al 31 maggio 2024

Sedi varie – Rimini

Tante Famiglie – Una città

Nel mese di maggio si celebra la Giornata internazionale delle famiglie. Da questa occasione nasce l’idea del Mese delle famiglie, all’interno del progetto ‘Tante Famiglie, una città’, un’iniziativa pensata per rinforzare il tessuto sociale del territorio, promuovendo valori di inclusione e assistenza reciproca nell’ambito di una nuova visione del sociale che chiama a raccolta tutta la comunità e non solo gli operatori del settore. E’ dunque un mese ricco di appuntamenti e momenti di socialità tra i vari nuclei familiari del territorio, così da creare occasioni di conoscenza, di riflessione e di svago. Gli appuntamenti della settimana:

giovedì 30 maggio 2024, Cinema Teatro Tiberio, Via S. Giuliano 16, Rimini, ore 21, La mia casa è la tua: Un piccolo grande viaggio nel mondo dell’accoglienza. Racconti e storie di accoglienza in famiglia. Un’esperienza di bene possibile a tutti. A cura dell’Associazione Famiglie per l’Accoglienza

Ingresso libero Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini?locale=it_IT



da venerdì 31 a domenica 2 giugno 2024

Cinema Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Rosalie

Film biografico di di Stéphanie Di Giusto con Benoît Magimel, Nadia Tereszkiewicz, Guillaume Gouix, Benjamin Biolay e Gustave Kervern. La proiezione di di domenica 2 giugno alle ore 21 è in versione originale francese con sottotitoli in italiano. Nelle altre giornate il film è proposto in versione doppiata in italiano. Rosalie è una giovane donna nella Francia del 1870, ma non è come tutte le altre: sin dalla nascita, il suo viso e il suo corpo sono ricoperti di peli. Per evitare il rifiuto, ha sempre dovuto rasarsi. Tuttavia, quando Abel, un debitorio proprietario di un caffè, la sposa per la sua dote, Rosalie decide di non nascondere più la sua diversità. Lasciandosi crescere la barba, finalmente si libera. Vuole che Abel la ami per quello che è, nonostante gli altri la considerino un mostro.

Orario: venerdì 31 maggio ore 21; sabato 1 giugno ore 17 e 21; domenica 2 giugno ore 17 – 19 e 21* versione originale sottotitolata Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



sabato 1 giugno 2024

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Festa di apertura al Parco degli Artisti

Nel verde del parco Marecchia parte la stagione estiva del Parco degli Artisti, con la festa per i 10 anni di Sergio Casabianca e le Gocce e un concerto che attraversa tutto il repertorio della band (alle ore 21). La festa ha inizio alle ore 16.00 con mercatini, musica e animazione per bambini.

Ingresso a offerta libera Info: 335 1207464 (WhatsApp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini/



da sabato 1 a domenica 2 giugno 2024

Via Ortigara (incontro e briefing), 63 Rimini

24 ore di San Marino

Una regata velica nelle acque antistanti il porto canale, con un percorso a triangolo tra Rimini e Riccione, per vivere 24 ore di mare, di sport e di passione. L’imbarco è previsto alle ore 9 di sabato 1 giugno e lo sbarco alle ore 18 di domenica 2 giugno. A cura di Yachting Club San Marino.

Orario: dalle ore 9 Partecipazione a pagamento Info: www.24oresanmarino.com

domenica 2 giugno 2024

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare. Una domenica al mese e non solo, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l’intelletto, con la fantasia e con il cuore.

Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/artigianialcentro



domenica 2 giugno 2024

Club Nautico, piazzale Boscovich, 10 – Rimini

Vela Day

Una la giornata di festa organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Vela. La partecipazione è libera, gratuita e riservata ai bambini dai 6 anni in su, che avranno la possibilità di scoprire da vicino l’affascinante mondo della vela. E’ necessaria la prenotazione per partecipare entro giovedì 30 maggio.

Orario: dalle 9 alle 17 Info: 0541 26520 www.facebook.com/clubnauticorimini1933



dal 3 al 9 giugno 2024

Rimini – Piazza sull’Acqua al Ponte di Tiberio, Miramare – Parco del Mare (davanti Bagno 140)

Tour Open Days Fluxo

Una settimana densa di allenamenti outdoor, in occasione del tour degli open day, il team di Fluxo anima ogni sera una zona diversa con allenamenti, musica e divertimento.

orari: 18.30 – 21.00 Ingresso libero Info: 347 1224480 www.fluxomovement.it



MOSTRE



da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno 2024

Rimini Fiera e teatro Amintore Galli – Rimini

Coppa Davis a Rimini

Durante la manifestazione di Rimini Wellness, il 30 e 31 maggio, in Fiera viene esposta la Coppa

Davis che fa tappa a Rimini per il “Trophy Tour”. L’esposizione del prestigioso trofeo, conquistato nel novembre 2023 dal team azzurro capeggiato da Jannik Sinner sui campi di Malaga, si può ammirare anche nelle giornate di sabato 1 (ore 10 – 19) e domenica 2 giugno (ore 11.30 – 21.30) al Teatro Galli.



fino al 28 luglio 2024

Rimini, varie sedi

Biennale Disegno Rimini

Ritorno al Viaggio, dal Grand Tour alla fantascienza

Quarta edizione della Biennale del Disegno di Rimini, organizzata e curata dall’Assessorato alla Cultura e dai Musei Comunali di Rimini, che torna a svolgersi, dopo la pausa causata dal Covid-19, come di consueto tra la primavera e l’estate con il suo format consolidato di mostre dislocate dislocate nelle diverse sedi istituzionali – Museo della Città, Biblioteca Gambalunga, Palazzo del Fulgor e Castel Sismondo – e con il Circuito Open, espressione del dialogo diretto e interagente con la città e il suo territorio, che comprende altre esposizioni in spazi privati e pubblici (gallerie, studi d’artisti e d’architettura, librerie). Saranno 12 le mostre in contemporanea ad esporre 1.000 disegni che provengono da importanti istituzioni internazionali, come, tra le altre, l’Accademia Reale di San Fernando di Madrid e i Fonds Regionale d’Art Contemporain de Picardie, e da collezioni private come lo Studiolo Rivi. Tema il Viaggio come esito e ispirazione, ma anche come registrazione e contaminazione dal presente al passato. In mostra disegni che spaziano dai taccuini di viaggio di Felice Giani a quelli di Lorenzo Mattotti, dalle incisioni di Piranesi al Novecento di Thayaht, da Morandi a Fontana e Fautrier, dai Carteles del cinema cubano ai disegni del primo film d’animazione italiano “La Rosa di Bagdad” per giungere agli artisti contemporanei in mostra nel Cantiere Disegno.

Inoltre si svolgeranno incontri con specialisti, studiosi e giornalisti, reading, conferenze, perfomance, lezioni, art talk, e atelier didattici attorno al disegno in tutte le sue accezioni.

Info: www.biennaledisegnorimini.it

da lunedì 6 a venerdì 31 maggio 2024

Archivio di Stato di Rimini, Piazza San Bernardino, 1 – Rimini centro storico

Il bombardamento del Tempio Malatestiano: il salvataggio delle opere e la ricostruzione

In occasione della manifestazione “Quante storie nella storia – Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio” promossa dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna, dalla Regione Emilia-Romagna Settore Patrimonio Culturale ER – e da ANAI Emilia-Romagna, l’Archivio di Stato di Rimini organizza la mostra storico-documentaria “Il bombardamento del Tempio Malatestiano: il salvataggio delle opere e la ricostruzione”.

Sono previste per tutte le scuole di II grado del Comune di Rimini visite guidate su prenotazione.

Orario: dalle 9 alle 13 Info e prenotazioni: 0541 784474 as-rn@cultura.gov.it



fino a mercoledì 29 maggio 2024

Palazzo del Turismo, piazzale Fellini, 3 – Rimini Marina Centro

Creatività – Ogni oggetto una storia

Anche quest’anno i nonni potranno dare dimostrazione della loro maestria e del loro ingegno.

Torna la mostra “Creatività ” incentrata su hobbismo, modellismo, sculture, ceramiche, lavori femminili. L’evento vede un’alta presenza fra gli espositori di ex ferrovieri sotto l’egida del D.L.F. Rimini. Si va dal ricamo alla scultura, creazioni in legno e rame, ceramiche, modellini ferroviari meteoriti, oggetti creati da riciclo. La mostra ha il patrocinio del Comune di Rimini.

Orario: dalle 10.30 alle 12 – dalle 15.30 alle 18.30 Ingresso libero

Info: 0541 28901 www.facebook.com/dlfrimini?locale=it_IT



CENTO GIORNI IN FESTA



da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno 2024

viale Vespucci – Rimini Marina Centro

Fiera di Primavera

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Associazione Assovespucci ETS propone una mostra mercato di artigianato artistico tradizionale, antiquariato, vintage con intrattenimento musicale sulla passeggiata di viale Vespucci.

Orario: dalle 9 alle 24 Ingresso libero

da venerdì 31 maggio a domenica 15 settembre 2024

viale Regina Margherita (Giardini dal bagno 120 al 128) e Bagno 110 – Rivazzurra Rimini

Musica e spettacolo a Rivazzurra

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Durante l’estate 2024 Rivazzurra si trasforma in centro di intrattenimento con una serie di eventi a cura del Comitato Turistico, per un’estate ricca di musica, magia, teatro e cultura.

Ogni venerdì, sabato e domenica viene proposta musica dal vivo con band sempre diverse.

Per i più piccoli, è proposto lo spettacolo di magia “Marco Merlino Show”, al mercoledì.

Inoltre, il giovedì sera è animato da Francesco Tonti, con uno spettacolo di teatro di arte varia.

A completare l’atmosfera festosa, i mercatini locali con prodotti artigianali, il lunedì e il venerdì.

Gli appuntamenti della settimana: venerdì 31 maggio, Anna e Stefano band ai bagni 120-128; sabato 1 giugno, Giusy Band ai bagni 120-128; sabato 1 giugno al Bagno 110 Marco Merlino Show – Spettacolo per bambini.

Orario: dalle 21 alle 24 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comturivazzurra?locale=it_IT



Tutti i mercoledì, giovedì, sabati e domeniche dal 1° giugno all’8 settembre 2024

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica, ballo e artisti di strada a Rivabella

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Rivabella si prepara ad accogliere un’estate ricca di spettacoli e intrattenimento grazie al Comitato Turistico locale. Ogni sabato, domenica e giovedì, la località costiera ospita concerti di musica dal vivo e possibilità di ballare, con band locali sempre diverse. Ma non è finita qui: il mercoledì è dedicato agli artisti di strada, che animano le serate con la loro arte e creatività. Gli appuntamenti della settimana: sabato 1 giugno, Band Balla e sorridi, domenica 2 giugno, musica con Paolo Casadei.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella

da sabato 2 giugno a domenica 8 settembre 2024

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

L’estate a Marebello si preannuncia ricca di divertimento, grazie agli aventi organizzati dal Comitato Turistico. Da giugno a settembre, tutte le domeniche, i martedì, i giovedì e i venerdì, il Parco Laureti diventa un palcoscenico pronto ad ospitare una vasta gamma di intrattenimento per tutte le età. Ogni serata è un’opportunità per scoprire qualcosa di nuovo e vivere momenti indimenticabili. Gli appuntamenti della settimana: sabato 2 giugno, Welcome Show, la festa di benvenuto che preannuncia una festosa accoglienza ai turisti; martedì 4 giugno, Family Quiz, per mettere alla prova le proprie conoscenze, trasformando la competizione in divertimento.

Ore 21.00 Ingresso libero www.facebook.com/comitato.marebello





MERCATINI ESTIVI



Torre Pedrera:

‘Mercatorre’, mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale

via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Ogni lunedì dalle 19.30 alle 23.30 – dal 27 maggio al 9 settembre 2024

‘Mercamare’ mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale

Lungomare, via San Salvador

Ogni venerdì dalle 19.30 alle 23.30 – dal 31 maggio al 13 settembre 2024



Viserba:

‘Mercatino degli Artigiani’

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 23.30 – dal 4 giugno al 10 settembre 2024

Viserbella:

‘Viserbella Street Market’

via Porto Palos tra i bagni 43 e 47

Tutti i giovedì dalle 20.00 alle 24 – dal 30 maggio al 5 settembre 2024



Marebello:

Mercatino di artigianato e collezionismo

via Delle Colonie (davanti al bagno 107)

Ogni domenica dalle 17 alle 24 – dal 2 giugno al 15 settembre 2024



Rivazzurra:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

Giardini, viale Regina Margherita dal bagno 120 al 128.

Ogni lunedì dalle 17 alle 24 – dal 3 giugno al 9 settembre 2024



‘Bancarelle al mare’

Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.

Ogni venerdì dalle 17 alle 24 – dal 31 maggio al 13 settembre 2024





