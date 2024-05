Ecco il cartellone degli eventi estivi

Musica, ballo, animazione per bambini, cultura e sport: ci sono tutti gli ingredienti nel cartellone di eventi che animerà l’estate Misano Adriatico. Centocinquanta appuntamenti, da giugno a settembre, che proporranno ogni sera spettacoli, per un intrattenimento a 360 gradi.

Il clou è previsto per il 5 luglio quando, nell’ambito della Notte Rosa 2024, sul palco di Piazza Repubblica salirà Raf per un’autentica festa che celebrerà i 40 anni di carriera dell’artista e di “Self Control”, uno dei suoi brani di maggior successo.

La musica sarà grande protagonista dei venerdì sera. “Friday night” proporrà i concerti delle cover band più in voga del momento – Killer Queeen, Moka Club, Revolution, HBH Band, solo per citarne alcune – che proporranno le hit attuali e del passato per far ballare tutta piazza Repubblica.

Non mancheranno le fortunate rassegne degli ultimi anni. Il 12 giugno prenderà il via “Misano Balla”, l’appuntamento del mercoledì sera che vedrà protagoniste, nell’arena di Misano Brasile, le più famose orchestre di ballo liscio, e non solo, della Romagna. Il martedì sera, invece, l’appuntamento sarà in Piazza Repubblica, dove si esibiranno le scuole di ballo del territorio.

Il 17 giugno tornerà “Scintille”, la rassegna di spettacoli teatrali, per tutta la famiglia, con acrobati, giocolieri, burattini, saltimbanchi e clown, che vedrà alternarsi tutti i lunedì sera, in piazza Repubblica, alcune compagnie italiane e internazionali.

Tutti i giovedì di luglio ed agosto, nella suggestiva cornice di Portoverde, andrà in scena Note d’Estate, la rassegna di concerti che spazierà dal jazz al blues, dal country al soul, dal pop al rock. Ad esibirsi saranno musicisti e band formate da giovani talenti del panorama musicale locale e nazionale.

Sempre a Portoverde, tornerà l’appuntamento con la Portovida, il caratteristico mercatino in programma tutti i sabati sera.

Un altro appuntamento molto atteso è quello con i Filosofi sotto le Stelle. La rassegna 2024 avrà come fil rouge il tema del “Desiderio” e prevede quattro serate, in programma dal 26 al 29 giugno, con grandi protagonisti: Silvano Petrosino, Umberto Galimberti, Enzo Bianchi e Lucrezia Ercoli.

Altra kermesse tradizionale dell’estate, che da oltre trent’anni arricchisce la programmazione culturale di Misano, è il Misano Piano Festival. Il programma 2024 sarà svelato nelle prossime settimane e prevede 4 concerti con musicisti di fama internazionale, a partire da fine luglio.

Non mancheranno, poi, i grandi eventi sportivi, a partire dal pattinaggio, che propone due appuntamenti: l’AICS CSIT International di pattinaggio artistico “Memorial Filippini e Dall’Acqua”, in programma dall’1 al 10 giugno, e la rassegna Nazionale AICS “Memorial Sandro Balestri”, che si terrà dal 24 agosto al 7 settembre.

Altra manifestazione ormai di casa a Misano è il Festival della Pallamano, quest’anno in programma dal 2 al 6 luglio.

Ci saranno, poi, i grandi eventi del Misano World Circuit, a cominciare dalla tappa del Campionato del Mondo Superbike, il World Ducati Week, l’Italian Bike Festival e il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGp, a cui si affianca il ricco cartellone di eventi Dedikato, nel centro cittadino.

A chiudere un settembre a tutto sport sarà la Spartan Race, la gara ad ostacoli di corsa e forza fisica in programma il 21 e 22 settembre.