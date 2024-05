Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito e inizieranno, tranne gli ultimi due, alle 21:30. Ecco il programma della manifestazione

SGR LIVE 2024 torna protagonista dell’estate nel centro storico di Rimini. All’Arena Francesca da Rimini anche quest’anno il Gruppo SGR ha voluto donare a cittadini e turisti la colonna sonora delle vacanze e del tempo libero trascorso nella meravigliosa location adiacente a Castelsismondo.

Giunto alla terza edizione, il palinsesto messo a punto dai direttori artistici Federico Mecozzi e Cristian Bonato sale a 15 serate con tutti i generi musicali rappresentati e omaggi a grandi artisti della storia della musica.

Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito e inizieranno, tranne gli ultimi due, alle 21:30.

Alla presentazione questa mattina ha presenziato il sindaco l’assessore alle attività economiche del Comune di Rimini, Juri Magrini e sono intervenuti la Presidente del Gruppo SGR Micaela Dionigi, Federico Mecozzi e Cristian Bonato. Presenti anche numerosi artisti protagonisti della rassegna, a partire da Cricca che avvierà il programma martedì 4 giugno.

Micaela Dionigi, Presidente Gruppo SGR: “Gruppo SGR è profondamente impegnato nel creare e rafforzare le relazioni con le proprie Comunità, sostenendo eventi e progetti dedicati ai cittadini e ai propri clienti. Quest’anno, per il terzo consecutivo, ci siamo dedicati all’organizzazione di SGR Live, una rassegna musicale che vuole valorizzare giovani artisti del nostro territorio, arricchendo il cartellone degli eventi estivi del Comune di Rimini che ci ha assicurato il proprio patrocinio, in una cornice davvero emozionante come quella di Castel Sismondo.

Lo scorso anno circa 30 mila persone sono transitate all’Arena Francesca da Rimini per ascoltare i concerti dal vivo di artisti che si esibiscono sul palco per allietare fans e turisti. Ci auguriamo che quest’anno siano ancora più numerosi visto il ricco palinsesto che varia dal rock, al pop, al musical e ad altri generi del panorama musicale”.

Federico Mecozzi e Cristian Bonato, Direzione artistica SGR Live 2024: “Questa rassegna è divenuta molto rapidamente un appuntamento atteso e radicato sul territorio. Siamo lieti di esserne direttori artistici e grati a SGR come rappresentanti del mondo della musica. Anche quest’anno l’intento primario è stato quello di valorizzare il fermento artistico locale, che è davvero ricco. Il programma presenta una trasversalità nei vari mondi musicali: dal pop al rock, passando per il musical ed altre proposte davvero interessanti. Inizieremo il 4 giugno con Cricca, che eseguirà in anteprima il suo nuovo singolo “Zero Drammi” e proporrà un concerto di inediti e cover”.

Juri Magrini, Assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini: “Grazie a SGR, non è banale né scontato, per un’azienda che fa attività d’impresa, assumersi un ruolo responsabilità sociale. Per chi fa amministrazione della cosa pubblica, avere interlocutori che fanno la propria parte è fondamentale. Il programma presenta tanti spunti interessanti e dare l’opportunità ai giovani artisti di esibirsi in un contesto così bello credo sia molto importante”.

IL PROGRAMMA IN PILLOLE

Primo appuntamento martedì 4 giugno con Cricca e la serata avrà per titolo ‘Se mi guardi così’.

Protagonista di Amici 2022, è arrivato alle porte della semifinale, raggiungendo la quarta posizione tra i cantanti dell’edizione. Il brano ‘Se mi guardi così vanta oltre 2.000.000 di streaming su Spotify e centinaia di migliaia di ascolti sulle altre piattaforme

Martedì 11 giugno toccherà a Luca Fol, trentenne cantante e polistrumentista riminese

Nel 2021 escono i primi singoli e a Marzo del 2022 esce il suo primo album in italiano “Io sono meno inglese di thè”, seguito dal tour promozionale nei club, teatri, festival estivi e da un’esperienza ad X Factor 2022 giunta fino alla fase dei bootcamp. Nel nuovo album “LUCA FOL” si parla di umanità e di perseverante ricerca del proprio equilibrio sociale e spirituale.

Martedì 18 giugno Valentina Monetta sarà in scena con un omaggio a Mina insieme al suo quartetto di musicisti. L’omaggio propone, oltre ai grandi classici, anche alcune gemme nascoste del repertorio della grande Mina

Martedì 25 giugno Soul Mundo proporrà un viaggio musicale in Sudamerica che nasce nel 2014 dall’incontro tra Marty Frida e Francesco Cilio, un omaggio ai ritmi avvolgenti e vibranti della tradizione latino americana e non solo.

Martedì 2 luglio gli Unplugged Cafè proporranno 40 anni di storia del rock spaziando da Bon Jovi ai Guns n’ Roses, passando da Aerosmith e Led Zeppelin fino ai Queen e i Beatles.

Martedì 9 luglio Giostremia porterà sul palco le Donne in musica. Dodici brani per onorare la figura femminile in un momento storico, culturalmente e umanamente smarrito che ha inciso la ripresa italiana del dopoguerra.

Martedì 23 luglio The Strikeballs proporranno la serata Cool Cocktail of rock ’n’ roll con un live dal mix travolgente, brani originali e classici intramontabili del rockabilly, country e swing degli anni ’50.

Mercoledì 24 luglio Laura Benvenuti sarà protagonista con Oracoli, l’ultimo disco della cantautrice è un affaccio privilegiato su un paesaggio introspettivo descritto da sonorità che spaziano tra archi ed elettronica, pathos e guizzo pop.

Martedì 30 luglio 2024 About Amy esalterà un omaggio a Amy Winehouse e di quel suo sound che univa brillantemente funk, soul, jazz e reggae. In un’unica parola: musica.

Martedì 6 agosto la Corale San Marino si esibirà con E adesso musical, un concerto che proporrà al pubblico alcune fra le più famose e rappresentative canzoni di Brodway.

Lunedì 12 agosto la Compagnia Nando e Maila suonerà per Sconcerto d’amore, un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore

Lo spettacolo è realizzato con la collaborazione di Tamara Balducci, direttrice artistica del festival Città Visibili.

Venerdì 17 agosto Black Ice sarà protagonista con l’European AD/DC Tribute Band. Corrado e Enrico, compagni musicali da ben 20 anni, hanno un solido legame musicale che ha costituito la base per la formazione di una Tribute Band dedicata agli AC/DC.

Giovedì 27 agosto alle 20.30 sul palco Stolen Riff con Swing & pop Fusion, nel quale un pizzico di soul, una spolverata di swing, un tocco di funk… accompagneranno in un viaggio emozionante.

Martedì 3 settembre alle 20:30 da Houdini Righini un omaggio a David Bowie, un viaggio attraverso l’arte straordinaria di una leggenda della nostra epoca che più di altre ha definito, indelebilmente, il proprio presente e il futuro di tutti noi.

È in attesa della data definitiva la serata con Julico & la terapia latina che condurrà gli spettatori nel Viaggio musicale in Sudamerica. Julián Corradini “Julico” è cantautore, compositore, chitarrista e traduttore. I suoi live sono un ponte di ‘buena onda’ immaginario sopra l’Oceano, dove si respira un’atmosfera da festa di strada, allegra, intensa e colorata.

A tutte le serate sarà presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, sostegno alle persone con dolore, formazione e comunicazione sociale.

Il programma potrà avere modifiche a causa di forza maggiore per l’indisponibilità della location secondo richieste del Comune di Rimini.