Attesi i Modena City Ramblers, Luca Argentero, Dargen D’Amico, Mirko Casadei e Avincola, Al Di Meola Trio, Dardust, Fabrizio Bosso, Joe Barbieri e molti altri

I grandi concerti di Radio Deejay con il Riccione on stage, il prestigioso calendario del Riccione Summer Jazz con Al Di Meola Trio, le contaminazioni sonore del Balamondo World Music Festival e la magia delle Albe in controluce con Dardust, Fabrizio Bosso e Joe Barbieri. L’inaugurazione del palco di piazzale Roma sabato 1 giugno con la carica del folk irlandese dei Modena City Ramblers e poi il Cornetto Summer Unwrap con la potenza pop dell’ultima hit dei The Kolors a celebrare l’inizio dell’estate il 21 giugno, l’energia di Dargen D’Amico per la Notte Rosa, la festa di buon compleanno per Romagna mia il 24 luglio, il gran finale di stagione con la Ricc1one Sunset Run.

“Sotto il sole di Riccione” va in scena “Una festa lunga un’estate” con un palinsesto di eventi che abbraccia tutti i quartieri della città e un’offerta ricchissima pensata per ogni genere di pubblico. Il primo grande appuntamento è con lo spettacolo firmato da Edoardo Leo che vede in scena Luca Argentero al Festival del Fundraising, poi la prima edizione del Riccione Kids Family Festival dedicato completamente a bambini e famiglie, lo stupendo colpo d’occhio regalato dagli oltre duemila atleti che arrivano da tutto il mondo per il Festival del Sole, l’autorevole rassegna Ciné e il calore di Riccione Estate Danza, lo Yoga al sorgere del sole, il Tramonto DiVino, il Warner Bros Discovery Celebration Tour.

La sindaca Angelini: “Riccione offre un programma straordinario, ogni giorno sarà un giorno di festa”

“Riccione offre agli ospiti della città e agli stessi riccionesi un programma davvero straordinario”, sottolinea la sindaca Daniela Angelini che questa mattina ha presentato il programma degli eventi “Sotto il sole di Riccione: una festa lunga un’estate” insieme alla vicesindaca con delega alla Cultura Sandra Villa e all’assessore al Turismo e agli Eventi Mattia Guidi. “Ogni giorno sarà un giorno di festa, ogni giorno ci sarà un ottimo motivo per trascorrere le vacanze nella nostra città – ha proseguito la prima cittadina – con tantissimi eventi di altissima qualità come il rinnovato Riccione on stage e musica di livello straordinario al Riccione Summer Jazz”.

L’inaugurazione del grande palco di piazzale Roma

L’estate di Riccione esplode sabato 1 giugno con il concerto dei Modena City Ramblers che inaugura il grande palco affacciato sul mare di piazzale Roma, una delle location principali del palinsesto “Sotto il sole di Riccione”. La storica band porta in scena “Altomare”, proseguendo il tour iniziato nel 2023, oltre ai loro brani storici.

Lunedì 3 giugno arriva a Riccione Luca Argentero in occasione del Festival del Fundraising, in programma al Palazzo dei Congressi dal 3 al 5 giugno. Alla Sala Concordia del Palazzo dei Congressi, Luca Argentero porta in scena lo spettacolo teatrale “È questa la vita che sognavo da bambino?” per la regia di Edoardo Leo.

Il 13 giugno al porto si celebrerà la Festa del bagnino, organizzata dalla Cooperativa bagnini di Riccione, in ricordo del fortunale che 60 anni fa, l’8 giugno del 1964, si abbattè sulla spiaggia, provocando danni ingentissimi. Un momento di distruzione a cui seguì una ricostruzione quasi istantanea grazie all’aiuto di tanti turisti, moltissimi tedeschi, che con questa festa vengono omaggiati.

Il 15 e il 16 giugno piazzale Roma ospita Warner Bros. Discovery Celebration Tour con tantissime attività divertenti e ingaggianti rivolte ad appassionati di cinema e di serie tv, e fan dei personaggi più iconici della storia del cinema e dell’intrattenimento.

La cornice di piazzale Roma, con la sua grande installazione scenica del palco che guarda il mare, torna protagonista venerdì 21 giugno con lo spettacolo evento unico firmato Cornetto Algida che ha scelto Riccione per lanciare la sua nuova campagna di comunicazione Unwrap The Summer – Un’estate da scartare insieme: musica, animazione e ospiti speciali per un evento unico a ingresso libero che unisce i simboli dell’estate italiana, rievocati dal grande brand, con l’immaginario collettivo della città di Riccione dall’anima pop, divertente e dinamica. L’iconico brand ha inoltre scelto The Kolors e il loro nuovo singolo “Karma” (uscito il 3 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali), come colonna sonora della nuova campagna estiva 2024.

Il festival per i bambini e le famiglie

Dal 21 al 23 giugno Riccione presenta la prima edizione di Kids Family Festival, il primo grande evento e progetto trasversale interamente dedicato alle famiglie. Il festival propone un ricco programma di attività distribuite in quattro aree della città, tutti i giorni dalle ore 18 alle 23. Il programma degli ospiti parte venerdì 21 giugno con Lucilla Show; sabato 22 giugno è la volta del meraviglioso musical Quasi Wonderland di Elena Ronchetti e a seguire il coloratissimo Family Fluo Party, una serata di ballo e divertimento preceduta nel pomeriggio da un laboratorio di trucco, tattooing e accessori fluo. Domenica 23 giugno chiude il festival Giovanni Muciaccia, che tutti ricorderanno per il programma televisivo “Art Attack”, con il nuovo spettacolo ispirato al suo libro “Attacchi d’Arte Contemporanea”.

Venerdì 21 giugno si celebra l’inizio dell’estate con la Giornata internazionale dello yoga e il saluto al sole a cura di Renza Bellei, in piazzale Ceccarini e al Parco degli Olivetani. L’iniziativa introduce gli appuntamenti dello Yoga al sorgere del sole sul lungomare di Riccione che, come ormai da alcuni anni, accompagna il risveglio della città e dei suoi ospiti con le lezioni gratuite nell’atmosfera unica del giardino di Villa Mussolini ogni sabato mattina all’alba (dal 22 giugno al 7 settembre).

Dal 30 giugno al 5 luglio 2024 torna a Riccione uno degli eventi più attesi di sempre, il Festival del Sole, giunto alla diciassettesima edizione. Il Festival di “ginnastica per tutti” più grande di tutta l’Europa meridionale comincia domenica 30 giugno con la sfilata dei partecipanti e lo spettacolo inaugurale di musica e danza.

Dal 29 giugno al 5 luglio torna Ciné N.13. La manifestazione anche quest’anno conferma la sua duplice natura. Accanto agli appuntamenti industry, i riflettori di Ciné si accenderanno con gli appuntamenti di Ciné in città nell’arena a cielo aperto in piazzale Ceccarini e con un palinsesto speciale pensato per i più giovani con CinéCamp – Giffoni a Riccione, la sezione di cinema dedicata ai ragazzi e alle ragazze under 18 da tutta Italia, in collaborazione con il Giffoni Film Festival.

Il Capodanno dell’estate di Riccione segue il ritmo “Weekend dance” dell’edizione 2024 della Notte Rosa: venerdì 5 luglio, il Gran Galà di chiusura del Festival del Sole si conferma come l’evento più sentito della grande rassegna di ginnastica, dove la forza e l’entusiasmo degli atleti esploderanno in uno spettacolo unico in piazzale Roma (ore 21, ingresso libero).

La stella della Notte Rosa è Dargen D’Amico

Sabato 6 luglio (ore 22, ingresso libero) la star della serata è Dargen D’Amico: il popolarissimo cantautore che ha partecipato al Festival di Sanremo con “Onda Alta” cavalca l’onda del successo facendo tappa alla Notte Rosa di Riccione.

Dal 10 al 14 luglio torna Dinner in the sky, l’emozione di sedersi a tavola per mangiare sospesi nel cielo a 50 metri di altezza, per offrire un’esperienza culinaria con vista panoramica sul mare Adriatico.

Il 13 e 14 luglio si rinnova l’importante appuntamento della tradizione marinara con la Festa della Madonna del Mare. Riccione celebra la festa in onore della Vergine che consolida e rinnova in uno spirito solenne il legame della città con il suo mare.



La carica del Balamondo World Music Festival

Sabato 13 luglio piazzale Ceccarini diventa il palcoscenico dello spettacolo evento unico di Balamondo World Music Festival, il progetto artistico di Mirko Casadei pensato insieme all’amministrazione comunale di Riccione che unisce, in contaminazioni e sperimentazioni musicali, la musica d’autore, la ricerca folk e la cultura popolare. L’appuntamento è con la Mirko Casadei Big Band che sarà sul palco con Avincola che farà un omaggio a Enzo Carella e con Sibode Dj.

Domenica 14 luglio, sulla spiaggia di Riccione, Balamondo si trasforma in un’alba in controluce e saluta il sorgere del sole con Dardust in concerto, introdotto dall’opening acoustic live set della Mirko Casadei Popular Folk Orchestra.

Quest’anno l’amata e tanto attesa rassegna di Albe in controluce, in cui la musica al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione si unisce in un’atmosfera suggestiva al respiro del mare all’alba, abbraccia due progetti artistici straordinari: Balamondo World Music Festival e Riccione Summer Jazz. L’esito è una progettualità inedita e nuova che sublima la programmazione musicale e artistica del palinsesto della città.

A Riccione la musica è sempre la protagonista indiscussa con la seconda edizione di Riccione Summer Jazz, la rassegna jazz estiva a cura dell’Associazione musicale Gaspare Tirincanti che spazia tra concerti, incontri e mostre con la partecipazione di artisti internazionali, dal 27 luglio al 4 agosto. La rassegna, che verrà presentata l’8 giugno nella sua programmazione completa, si apre sabato 27 luglio con Al Di Meola Trio in concerto al Palazzo dei Congressi e domenica 28 luglio si intreccia con le Albe in controluce e sulle spiagge di Riccione, presentando Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello in “Il cielo è pieno di stelle”. Omaggio a Pino Daniele”. Alla sera del 28 luglio, in piazzale Ceccarini, il secondo appuntamento della giornata è con l’Orchestra ritmico-sinfonica del Conservatorio Rossini di Pesaro che presenta “Mancini 100. Concerto per il centenario di Henry Mancini”. Domenica 4 agosto ancora una volta la rassegna incontra le “Albe in controluce” e si chiude con Joe Barbieri, Nico Di Battista e Oscar Montalbano in “Vulío. Omaggio alla canzone napoletana”.

Dal 15 al 19 luglio si rinnova l’appuntamento con la danza e la cultura pop con RED – Riccione Estate Danza. Al Palazzo dei Congressi e al Palazzo del Turismo si danno appuntamento migliaia di giovanissimi ballerini per stage e workshop con i migliori coreografi internazionali, performance e spettacoli che trascineranno il pubblico nelle atmosfere esplosive della danza pop, hip hop e contemporanea.

Il 24 luglio ancora la grande musica è protagonista della programmazione artistica riccionese con Buon compleanno Romagna mia. Piazzale Ceccarini si illumina e risuona delle atmosfere folk con il grande concerto orchestrale della regina del liscio Roberta Cappelletti e l’opening live set di Vulva De Leyva. La festa dell’estate dedicata ai 70 anni di “Romagna mia” è realizzata in collaborazione con Consorzio Costa Hotels/Food in Tour Riccione.

Il roadshow del gusto dell’Emilia-Romagna che unisce vini regionali e cibi a qualità certificata (Dop e Igp) fa tappa a Riccione il 26 luglio: Tramonto DiVino, in programma nel parco di Villa Mussolini in orario serale, sarà un’occasione unica per conoscere e apprezzare il meglio dell’enogastronomia ascoltando musica dal vivo.

Annunciate le date di Riccione on stage

Dal 5 al 24 agosto, ad accendere il mese più atteso dell’estate, piazzale Roma si trasforma in Riccione on stage, il format firmato Radio Deejay che in città porta l’energia della grande musica nazionale e internazionale con straordinari ospiti speciali, momenti di sport e training e tanto divertimento.

Il 28 settembre sport e musica si fondono insieme con Ricc10ne Sunset Run, la competizione podistica di 10 chilometri inserita nel calendario Fidal-Emilia Romagna, affiancata dal percorso non competitivo di 5 chilometri accessibile a tutti e che si conclude con una grande festa in piazzale Roma allietata da Dj set, musica dal vivo, area food con le eccellenze del territorio, nella bella cornice di un tramonto sul mare.

Per i grandi appuntamenti con la cultura, prosegue a Villa Mussolini fino al 3 novembre la mostra Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio, dedicata alla grande fotografa americana che ha trascorso tutta la vita nel più totale anonimato, fino al 2007, quando è venuto alla luce il suo straordinario corpus di fotografie, scattate nelle strade di New York e Chicago. Le sale della Villa ospitano 92 scatti e alcuni video, dove i continui giochi di ombre e riflessi mostrano la presenza-assenza dell’artista che, con i suoi autoritratti, cerca di mettersi in relazione con il mondo circostante.

“Comitati e consorzi d’area – ha spiegato l’assessore Guidi -, di concerto con l’Amministrazione comunale, presenteranno un programma ricco di eventi che si svelerà nel mese di giugno sulle pagine social con grafiche riservate e che mai come quest’anno accompagneranno il palinsesto eventi della città in una programmazione diffusa nel tempo e nello spazio che abbraccia tutta la città, dal centro ai quartieri, da giugno fino alla fine dell’estate”.

