L’appuntamento martedì 28 maggio alle ore 17 nella Sala della Cineteca

Nel centenario dell’attore e autore, nato l’8 marzo 1924, esce la prima completa biografia di Walter Chiari, firmata da Michele Sancisi con la collaborazione del figlio di Chiari, Simone Annicchiarico. Il volume 100% Walter Chiari. Biografia di un genio irregolare sarà presentato martedì 28 maggio alle ore 17 nella Sala della Cineteca, e appuntamento speciale per il Maggio dei Libri della rassegna Libri da queste parti.

Questo libro, ricchissimo di testimonianze e documenti inediti, raccoglie aneddoti sorprendenti e spassosi, facendo al contempo luce su alcuni passaggi controversi della sua vita. Nato a Verona da un’umile famiglia pugliese e diventato milanese negli anni Trenta, si è affermato come re della rivista, per poi esordire nel cinema, dove ha interpretato più di cento film. Dagli anni Cinquanta è stato un popolare volto della Tv in storiche trasmissioni come Canzonissima e Studio Uno. Ha battuto per decenni record d’incassi del teatro brillante e riempito le pagine della stampa patinata con innumerevoli avventure sentimentali. Campione di stile ed eleganza italiani, Chiari ha vissuto 67 anni a cento all’ora. Tra queste pagine, che accostano il calore e l’intimità dello sguardo familiare al profondo rigore documentaristico, scopriamo anche un uomo timido e romantico, segnato da lati oscuri e dipendenze, al centro di clamorosi episodi giudiziari che ne hanno minato la fama. Un uomo che nonostante tutto ha saputo risollevarsi e tornare sulla cresta dell’onda.

Assieme a Michele Sancisi sarà presente Annamaria Gradara, giornalista.

Michele Sancisi è autore televisivo e giornalista. Ha lavorato per molti anni a Sky e collaborato con «Il Messaggero» e il DBI Treccani. Ha pubblicato i libri “Nik Novecento” (2009), “Walter Chiari, un animale da palcoscenico” (2011, premio Efebo d’oro), “Tutto su Mariangela, biografia della Melato”.

Ingresso libero

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie al termine della presentazione.

Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704488 | e-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it

