Totalizzati quasi 40mila spettatori per la grande festa della community dei camionisti

Chiude con quasi 40mila presenze l’edizione 2024 del Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck, da oltre trent’anni anni appuntamento fisso nella Motor Valley con l’adrenalina delle corse di camion, la festa della community dei camionisti intorno al raduno dei mezzi decorati e l’occasione di aggiornarsi su tecnologie e servizi proposte dall’autotrasporto nell’area commerciale. Ai 15.844 spettatori di ieri si sono aggiunti i 22.415 di ieri.

IN PISTA CAMION SUPERVELOCI E SOSTENIBILI

A MWC s’è avviato il Goodyear FIA European Truck Racing Championship 2024. In pista, i camion hanno il limitatore di velocità a 160 km/h, 13.000 cm³ di cilindrata e 1100 cv di potenza.

Da rimarcare il continuo progresso che questa competizione produce sul fronte della sostenibilità. Nel 2023 s’è posizionata al 13° posto nel Sustainable Championships Index, su 105 campionati motoristici riconosciuti a livello mondiale. Best practice che promuovono pratiche eco-compatibili pur mantenendo il carattere emozionante e unico delle corse di camion. Il Goodyear FIA ETRC è diventata la prima serie di sport motoristici a passare nel 2021 al carburante e al bio-GNL sostenibili al 100% e con il partner principale Goodyear gli pneumatici da corsa vengono riciclati per la ricostruzione su strada, riducendo l’uso di risorse naturali, i rifiuti e il consumo di energia.

Dopo l’unica tappa italiana prevista dal calendario, avviatasi nel segno del pilota ungherese e campione in carica Norbert Kiss, vincitore delle quattro gare a MWC, i bisonti della pista si sposteranno ora in Slovacchia per il secondo round l’8 e 9 giugno, poi a Zolder in Belgio, al Nurburgring in Germania, a Most in Repubblica Ceca, a Le Mans in Francia prima di chiudere in Spagna, a Jarama, il 5 e 6 ottobre. Nell’arco della stagione sono oltre 350mila gli spettatori che assistono alle gare.

I risultati sportivi dell’European Truck Racing Championship al link www.goodyearfiaetrc.com

IL MERCATO DELL’AUTOTRASPORTO

Nei primi quattro mesi del 2024 sono stati 10.237libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 9,1% in più rispetto ai primi quattro mesi del 2023. Un progresso in tutte e quattro le aree geografiche del Paese: +14,8% Sud e Isole, +12,6% Nord-Est, +3,4% Nord-Ovest e +3,2% le regioni del Centro.

TECNOLOGIE E NUOVE SOLUZIONI PER AIUTARE IL LAVORO DEI CAMIONISTI

Un successo l’area commerciale, dove sono state protagoniste le case produttrici e le aziende più importanti della filiera. La fanno da padrone le soluzioni per il risparmio ambientale dell’attività, le tecnologie per agevolare il lavoro dei conducenti e gli accessori che completano i trucks con spettacolari customizzazioni

OLTRE 500 TEST DRIVE IN PISTA

Sold out. La possibilità di provare i nuovi modelli e di farlo su una pista internazionale dove si svolgono le grandi competizioni motoristiche mondiali è un connubio vincente. Oltre 500 sono stati i partecipanti, che hanno occupato tutte le finestre orarie previste. I test drive sono stati organizzati dai media partner dell’evento Vado e Torno e Trasportare Oggi in collaborazione con case costruttrici del calibro di Daf, Ford Trucks, Iveco, Man e Renault Trucks. Nel weekend è stata registrata anche la prossima puntata di Formula Truck dedicata all’evento, in onda sul ch. 68 del digitale terrestre e sul canale Youtube EvenT.

LA GRANDE FESTA DEI CAMION DECORATI E STORICI

Sono arrivati da tutta Italia e da vari Paesi europei per mostrare al pubblico del weekend le loro opere d’arte. Anche qui, sold out l’area destinata ad oltre 250 camion decorati che dopo due giorni di festa hanno chiuso il weekend con la parata sulla pista del Marco Simoncelli. Insieme a loro, i 30 mezzi storici in mostra alla MWC Square, iniziativa a cura del Circolo Italiano Camion Storici “Gino Tassi”.