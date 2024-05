Tutti gli appuntamenti in programma nel riminese tra Giro d’Italia, arte, cultura e manifestazioni fieristiche

Rimini dà il via a una nuova settimana che vede la città animarsi con tante attività tra cultura, musica, sport, manifestazione fieristiche.

Dal 16 al 18 maggio, il Quartiere Fieristico di Rimini si trasforma nel cuore pulsante dell’industria dentale italiana con il ritorno di Expodental Meeting, il principale evento del settore.

Per chi ama la musica, il 16 maggio, il Cinema Fulgor offre una serata speciale dedicata ad Amy Winehouse con la proiezione di “Back to Black” e un concerto del duo Vanessa Vaccari e Mecco Guidi, che eseguono estratti dei brani che hanno reso celebre la cantante. Il film racconta la sua rapida ascesa al successo e la creazione dell’album rivoluzionario che ha segnato la sua carriera.

Il giorno successivo, venerdì 17 maggio, Rimini vede il passaggio del Giro d’Italia, con gli atleti che attraversano la zona del lungomare, per immettersi poi sulla statale 16 in una suggestiva carovana rosa.

Lo sport continua, dal 17 al 19 maggio, sulla spiaggia di Torre Pedrera, che ospita la decima edizione di Soul Hands – Music Art & Surfskate Festival, celebrando la cultura surf italiana con artigianato, musica dal vivo, e la prima tappa italiana del Surfskate Championship.

Il 18 maggio, presso il Bagno Tiki 26, si svolge “Una camminata in inglese per chi non sa l’inglese“, un’opportunità dinamica per testare le proprie conoscenze linguistiche in un contesto informale sulla spiaggia di Marina Centro.

Il 19 maggio, Rimini ospita il Distinguished Gentleman’s Ride, un elegante evento motociclistico che raccoglie fondi per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini, con un percorso che si snoda attraverso le strade di Marina Centro.

Il 21 maggio, al Teatro Amintore Galli, si tiene la presentazione del Meeting Rimini, anticipando i contenuti della 45ª edizione che si terrà durante l’estate.



Continuano gli appuntamenti con i ‘Libri da queste parti‘, la rassegna curata dalla Biblioteca Gambalunga, dedicata alle novità editoriali del territorio. Gli ospiti della settimana: venerdì 17 maggio, Michele Marziani, Dove dormi la notte, Monterosa Edizioni, 2024; in dialogo con Stefano Rossini; sabato 18 maggio, Oreste Delucca, Mestieri e botteghe riminesi del Quattrocento, Panozzo, 2024; in dialogo con Carlo Dolcini; martedì 21 maggio, Antonio Castronuovo, Il male dei fiori. Baudelaire a processo, Rubbettino Editore, 2023; in dialogo con Piero Meldini.



Continua fino al 28 luglio, la quarta edizione della Biennale del Disegno, organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dai Musei Comunali. Dodici mostre ospitate in diverse sedi istituzionali e in luoghi pubblici e privati della città, presentando oltre 1.000 disegni provenienti da importanti istituzioni internazionali e collezioni private con un tema avvincente: “Ritorno al Viaggio, dal Grand Tour alla fantascienza”. L’evento offre una panoramica che spazia dai taccuini di viaggio di artisti come Felice Giani e Lorenzo Mattotti, alle opere di Piranesi, Morandi, Fontana e altri ancora. Oltre alle esposizioni, sono previsti incontri, conferenze, performance e atelier didattici per esplorare il mondo del disegno in tutte le sue sfaccettature.



da giovedì 16 a sabato 18 maggio 2024

Quartiere Fieristico di Rimini, Via Emilia, 155 – Rimini

Expodental Meeting

Torna a Rimini Expodental Meeting, la manifestazione più importante del settore dentale in Italia, con espositori e un programma di eventi scientifici e culturali in grado di coinvolgere tutti i professionisti del dental care. Ritorna anche EXPO3D, l’area dedicata alle nuove tecnologie digitali. A fianco del ricco programma di conferenze scientifiche che negli ultimi anni ha attratto migliaia di professionisti, una serie di tavoli tecnici sul tema, organizzati in partnership con le Aziende e con i principali opinion leader del digital workflow. E ancora una rinnovata edizione di Tecnodental Forum, l’appuntamento dedicato agli odontotecnici.

Orario: giovedì 16 e sabato 18 maggio 9.30-18.00; venerdì 17 maggio 9.30-19.00 Ingresso: gratuito per tutti gli operatori del settore Info: 02 700612.1 www.expodental.it

giovedì 16 maggio 2024

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto, 162 – Rimini

Concerto e film: Back To Black dedicato a Emy Winehouse

Appuntamento con concerto più biopic dedicato ad Amy Winehouse: proiezione di Back to Black, di Sam Taylor-Johnson e musica del duo Vanessa Vaccari, voce, e Mecco Guidi, tastiere/hammond, con un estratto dei brani che l’hanno portata al successo. Vanessa Vaccari è una cantante interprete solista e corista professionista, è nota per aver affiancato diversi artisti importanti sul palco e in studio. Mecco Guidi, pianista, vanta numerosi dischi, collaborazioni in concerti, festival e rassegne jazz. Il film racconta la straordinaria storia della rapida ascesa al successo di Amy Winehouse e della realizzazione del suo rivoluzionario album, Back to Black. Raccontato dalla prospettiva di Amy e ispirato dai suoi testi profondamente personali, il film segue la donna straordinaria dietro il fenomeno e la tumultuosa relazione al centro di uno degli album più leggendari di tutti i tempi.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com



venerdì 17 maggio 2024

Rimini

Passaggio del Giro d’Italia

La 13ª tappa del Giro d’Italia, Riccione – Cento, tocca il territorio di Rimini il 17 maggio, dopo la partenza da Riccione alle ore 13. In particolare, gli atleti entreranno a Rimini dal lungomare e percorreranno il lungomare di viale Principe di Piemonte. Giunta alla rotatoria con via Cavalieri di Vittorio Veneto, la carovana rosa proseguirà su questa strada in direzione monte, fino all’altezza di via Losanna, dove svolterà a destra in direzione di Ravenna. Gli atleti percorreranno via Losanna fino alla rotatoria presente all’intersezione con via Costantinopoli, da dove, con svolta a sinistra, si dirigeranno verso la ss 16 Adriatica. Da lì, entreranno nella statale, in direzione Ravenna percorrendola tutta, fino alla rotatoria con la Statale 9 (via Emilia), da dove poi proseguiranno in direzione di Santarcangelo di Romagna. Le strade coinvolte dal giro saranno chiuse prima della partenza (prevista intorno alle ore 13) e riaperte subito dopo il passaggio del fine gara.

Info: www.giroditalia.it/tappe/tappa-13-del-giro-ditalia-2024-riccione-cento

da venerdì 17 a domenica 19 maggio 2024

Spiaggia Bagno 70/71 – Rimini Torre Pedrera

Soul Hands – Music Art & Surfskate Festival

Decima edizione della festa della Surf culture made in Italy, arte, artigianato, riciclo, sani stili di vita e rispetto dell’ambiente. Per l’occasione la spiaggia 70/71 di Torre Pedrera ospita gli artigiani e gli artisti che con le loro mani creano tavole da surf e da skate su misura per gli appassionati di surf.

Quest’anno l’evento dura tre giorni e ospita la Prima tappa italiana di Surfskate Championship, l’esposizione di artigianato, Surf & Skate Handmade, Arte, Fotografia, Live Music, DJ set & Bellagente.

Orario: intera giornata Info: www.surfcorner.it/2024/02/09/soul-hands-2024-torna-il-festival-di-musica-arte-e-surfskate/

sabato 18 maggio 2024

Bagno Tiki 26, Lungomare Tintori, 30/A – Rimini Marina Centro

Sport e Quiz: Una camminata in inglese per chi non sa l’inglese

Una camminata dinamica ad anello sulla spiaggia, di circa 8 Km, con la personal trainer Elen Souza per scoprire: ‘Quanto conosci veramente l’inglese?’ Insieme alla teacher di ‘My English School Rimini’. Sono previsti quiz e premi finali. Iscrizione obbligatoria su: www.eventbrite.it

Ore 8.30 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/elensouzapersonaltrainer



domenica 19 maggio 2024

Rimini, Marina Centro

Distinguished Gentleman’s Ride

Evento di motociclismo su strada più elegante del mondo, che riunisce motociclisti in stile classico e vintage di tutto il mondo per raccogliere fondi e consapevolezza per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini. A Rimini, il percorso si snoda nelle strade di Marina Centro. Per partecipare bisogna registrarsi sul sito di riferimento.

Info: www.gentlemansride.com/rides/italy/rimini



martedì 21 maggio 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Presentazione del Meeting

Presentazione del programma e dei contenuti della 45° edizione del Meeting, che si svolge a Rimini durante l’estate, dal 20 al 25 agosto.

Or 18 Ingresso libero Info: www.meetingrimini.org



dal lunedì al giovedì dal 6 al 30 maggio 2024

piazza sull’acqua Ponte di Tiberio – Rimini

Fluxo Start

Fluxo è una “palestra” che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all’aria aperta.

Le lezioni, tenute dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono una scelta di attività tra allenamento funzionale e yoga.

Orario: dalle 13.30 alle 14.30 Ingresso a pagamento Info: 347 1224480 www.fluxomovement.it

Tutti i martedì 2024

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor. Le giornate del martedì vengono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

martedì 14 maggio, Giulietta degli spiriti, di Federico Fellini (Italia 1965, 120′)

martedì 21 maggio, I clowns, di Federico Fellini (Italia 1970, 93′)

Ore 16. L’ingresso è incluso nel biglietto del FM Museum. Il solo ingresso al Palazzo del Fulgor prevede un costo di 2 €. Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

lunedì 13 maggio 2024

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Food for Profit

In collaborazione con Pacha Mama, replica per il documentario Food for Profit di Pablo d’Ambrosi e Giulia Innocenzi. Food for Profit è il primo documentario che mostra il filo che lega l’industria della carne, le lobby e il potere politico. Al centro ci sono i miliardi di euro che l’Europa destina agli allevamenti intensivi, che maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo per future pandemie. In questo documentario investigativo con approccio cinematografico, Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi ci guidano in un viaggio illuminante e scioccante in giro per l’Europa, dove si confronteranno con allevatori, multinazionali e politici. Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Ore 20.30 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



martedì 14 maggio2024

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Primi Ciak – Premio Burdlaz

Noi Anni Luce di Tiziano Russo

Il premio è dedicato ai registi sotto i 40 anni che abbiano realizzato il loro primo lungometraggio, ma non basta, il film deve avere al suo interno qualche suggestione felliniana. Il premio quest’anno triplica le sue opere in concorso, infatti se l’anno scorso erano 3 i finalisti, quest’anno saranno 9 le opere in programma. Tra aprile e ottobre, tutte le opere sono proiettate e giudicate da una giuria di esperti e dal pubblico in sala. Dei tre film finalisti, che concorrono per il Premio Burdlaz alla 17° edizione di Amarcort Film Festival a dicembre, due sono scelti dalla giuria di esperti mentre il terzo lo decide la giuria popolare. Nelle serate di proiezione il regista, da remoto, presenta il suo film. E’ possibile far parte della giuria popolare scrivendo una mail a: giurie@amarcort.it Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 14 maggio con Noi Anni Luce di Tiziano Russo.

Ore 21 Ingresso: gratuito Info: 0541 704494 www.facebook.com/cineteca.rimini/?locale=it_IT



martedì 14 maggio 2024

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Cocoricò Tapes

In replica Cocoricò Tapes di Francesco Tavella. Il racconto degli anni d’oro del Cocoricò, discoteca aperta a Riccione nel 1989, l’anno della caduta del Muro di Berlino. Discoteca, ma anche molto di più: luogo di trasgressione e libertà, segno del cambiamento dei tempi. Il regista Francesco Tavella attinge a un piccolo patrimonio di filmati privati, di VHS ritrovate. E ci permette di entrare in quel luogo, in quel tempio laico che accoglieva tutte le trasgressioni e tutte le differenze. E tutto questo accadeva in anni in cui parole come diversità, inclusività, trasgressione erano ben lontane dal centro del discorso culturale e sociale. Al Cocoricò fanno tappa Franco Battiato e Ilona Staller, ma soprattutto tanta gente in cerca di uno spazio aperto, libero, nel quale liberarsi dalle paure, dal senso di inadeguatezza. Ed essere, in tutto e per tutto, se stessi. Gli anni ’90, un’“isola delle Rose” proprio in mezzo alla riviera romagnola, a Riccione. Libertà, creatività e trasgressione raccontate attraverso rare immagini e filmati di quegli anni. Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



17, 18, 21 maggio 2024

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Libri da queste parti

Continuano gli appuntamenti con i ‘Libri da queste parti’, la rassegna curata dalla Biblioteca Gambalunga, dedicata alle novità editoriali del territorio. Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie dell’autore al termine della presentazione. I prossimi appuntamenti:

venerdì 17 maggio, Sala della Cineteca, ore 17, Michele Marziani, Dove dormi la notte, Monterosa Edizioni, 2024; in dialogo con Stefano Rossini

sabato 18 maggio, Sala della Cineteca, ore 17, Oreste Delucca, Mestieri e botteghe riminesi del Quattrocento, Panozzo, 2024; in dialogo con Carlo Dolcini

martedì 21 maggio, Sala della Cineteca, ore 17, Antonio Castronuovo, Il male dei fiori. Baudelaire a processo, Rubbettino Editore, 2023; in dialogo con Piero Meldini

Ingresso libero Info: 0541 704488 http://www.bibliotecagambalunga.it



venerdì 17 maggio 2024

Chiesa Gesù Nostra Riconciliazione, via della Fiera, 82 – Rimini

Maria? Era Bellissima!

Riflessioni sull’iconografia Mariana del Prof. Pier Giorgio Pasini, studioso di storia dell’arte.

Della Madonna abbiamo moltissime immagini, antiche e moderne; le più antiche sono attribuite addirittura all’evangelista San Luca. Ma com’era veramente la Madonna? “Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te”, dice una canzone popolare. Dunque era bellissima; ma bionda o bruna, bianca o nera, grande o piccola? Gli artisti ce ne hanno dato molte versioni, alcune molto devote e alcune apparentemente buffe (come la Madonna del bastone, della farfalla, della pera, ecc.) o contradditorie (come la Madonna in trono e quella dell’Umiltà). Durante la serata sono previste proiezioni di diapositive di tema Mariano e interventi musicali diretti dal Maestro Ilario Muro del Coro Polifonico Jubilate Deo.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/JubilateDeoRimini/?locale=it_IT



17, 20 maggio 2024

Sedi varie – Rimini

Un tempo botanico: esperienze di benessere

Il Dipartimento in Scienze per la Qualità della Vita – Campus di Rimini, Università di Bologna, in collaborazione con Uni.Rimini e la Biblioteca Civica Gambalunga, organizza un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza denominato “Un tempo botanico”: un ricco programma di esplorazioni botaniche e letterarie, fra pratiche di movimento, passeggiate nel verde e formazioni per bambini, studenti, educatori, insegnanti, cittadini a cura dei docenti del Dipartimento QUVI. I prossimi appuntamenti:

17 maggio ore 18.00, Dall’Arco di Augusto al Parco del Mare: una camminata nel verde per il benessere. Camminata di 3km, partenza dal Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita ( c.so d’Augusto 237, Rimini) e arrivo al Parco del Mare. Evento a cura dei docenti e ricercatori in Scienze motorie: Laura Bragonzoni, Pasqualino Maietta Latessa, Erika Pinelli, Maria Scoppolini Massini, Raffaele Zinno, Giulio Senesi. Durante l’evento verranno date indicazioni sulla corretta esecuzione della camminata e sui benefici che apporta l’attività fisica all’aria aperta. Partecipazione libera

20 maggio – Sala Cineteca Biblioteca Gambalunga, ore 17.00, Via A. Gambalunga, 27, Rimini

Un tempo botanico: Crescere con gli alberi, Conversazione con Sara Colaone, autrice dell’adattamento a fumetti de Il barone rampante di Italo Calvino (Mondadori 2023). Reading di Alfonso Cuccurullo e Alessia Canducci. A cura di Marcella Terrusi. Ingresso libero.

Info: http://scienzequalitavita.unibo.it/it/con-societa-e-impresa/societa/un-tempo-botanico-esperienze-di-benessere?utm_campaign=T%21+-+Newsletter+%5BDB+Proprietario%5D&utm_source=T%21+-+Newsletter+%5BPrimo+invio%5D&utm_medium=email&utm_term=invito+un+tempo+bo

sabato 18 maggio 2024

Rimini, Centro Storico

Festa Agesci, 100 anni scout

Non solo un momento celebrativo, ma una giornata di gioco e di condivisione, un’occasione per prendere impegni per il futuro. La giornata si conclude in Duomo con la messa presieduta dal Vescovo di Rimini, Monsignor De Nicolò.

Orario: dalle 15 alle 19.30 Info: www.facebook.com/profile.php?id=61555214112293&locale=it_IT



sabato 18 e domenica 19 maggio 2024

Stadio Comunale Romeo Neri, Piazzale del Popolo, 1 – Rimini

Trofeo Delfino 2024

Torneo internazionale di calcio giovanile con la partecipazione di oltre 100 squadre, provenienti da numerosi paesi di tutta Europa. Il torneo si disputa su diversi campi da calcio di Rimini e provincia, con inaugurazione e premiazioni allo Stadio Romeo Neri. L’evento è organizzato da A.C.Tropical Coriano in collaborazione con il Comune di Coriano e la Euro-Sportring.

Info: www.euro-sportring.com/it/trofeo-delfino-0



domenica 19 maggio 2024

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare. Una domenica al mese e non solo, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l’intelletto, con la fantasia e con il cuore.

Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/artigianialcentro

domenica 19 maggio 2024

Ponte di Tiberio – Rimini

6^ Guarda Rimini – 25° Golden Fest

A.S.D. Golden Club Rimini International organizza una manifestazione podistica a carattere agonistico e non agonistico, con partenza dal Ponte di Tiberio, su un tracciato di km 10.5 – km 6.5 e gare giovanili. La partecipazione è aperta a tutti i tesserati Uisp o altro E.P.S. riconosciuto dal Coni in regola con la visita medica. Il ritrovo è previsto per le ore 7.30 in via Tiberio 6; mentre la partenza avviene dal Ponte di Tiberio alle ore 9.00.

Ingresso su iscrizione a pagamento Info: 328 4659162 www.goldenclubrimini.it/golden-fest-94964



fino a domenica 26 maggio 2024

Rimini, sedi varie

Filoperfilosegnopersegno

Settima edizione del festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza creato da Alcantara Teatro per dare voce all’espressività giovanile contaminando i contesti urbani. La rassegna si svolge a Rimini e Santarcangelo di Romagna. Il programma prevede azioni teatrali, installazioni e laboratori. Anima del progetto sono i 150 partecipanti (dagli 8 ai 19 anni) del Laboratorio Stabile Alcantara. Il tema di quest’anno, scelto dalle ragazze e dai ragazzi, sarà il “tempo”, che non sembra mai sufficiente, che sembra sfuggirci e che raramente è vissuto con attenzione. Un’educazione alla qualità del tempo, dunque, a vivere bene il presente, senza l’affanno del correre in avanti o la nostalgia del voltarsi solo al passato. Filo per filo Segno per segno è organizzato e diretto da Alcantara Teatro con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio di Comune di Rimini e Comune di Santarcangelo di Romagna. I prossimi appuntamenti:

12 maggio dalle ore 9.30 alle 12.30, Teatro degli Atti, Sotto un tetto di storie, primi passi tra i libri con Alessia Canducci / in collaborazione con Nati per leggere ER, proposta 0/3 anni, Ingresso gratuito E’ consigliata la prenotazione sul sito di riferimento; ore 21, Teatro degli Atti, Anticamera, Laboratorio Stabile, gruppo 17/19 anni, regia Anna R. Pizzioli, Damiano Scarpa, Ingresso 3 €

15 maggio ore 19, Teatro degli Atti, The time bank – TTB, Laboratorio Stabile, gruppo 13/14 anni

regia Sara Galli, Damiano Scarpa, Ingresso 3 €

16 maggio ore 19, Teatro degli Atti, Il ladro del tempo, Laboratorio Stabile, gruppo 8/12 anni

regia M. Grazia Perazzini, Marco Cestonaro, Ingresso:3€

17 maggio ore 21, Teatro degli Atti, Al/Quaranta, ex bambini del laboratorio stabile in scena per i 40 anni di Alcantara: Gloria Allegrucci, Giulia Versari, Matteo Zamagni, Nicola Zanini, Ingresso a offerta libera

18 maggio ore 16, 17.30 e 19, Teatro degli Atti, Dal deserto al mare, Laboratorio Stabile, gruppo 13/15 anni, ingresso: 3€ prenotazione obbligatoria: 320 0261464; ore 21, Teatro degli Atti, Quinta dimensione, Laboratorio Stabile, gruppo 16/17 anni, Ingresso 3 €

19 maggio ore 17, Teatro degli Atti, Dissonanze, Laboratorio Stabile, gruppo 17/19 anni, Ingresso: 3€; ore 21, Teatro degli Atti, I ragazzi del cavalcavia, Laboratorio Stabile, gruppo 17/19 anni, Ingresso:3€ – Programma completo sul sito di riferimento.

Info: 0541 727773 www.filoperfilo.it



domenica 19, 26 maggio 2024

Entroterra di Rimini

Fattorie aperte 2024

Durante le domeniche di maggio, gli agricoltori delle Fattorie dell’Emilia-Romagna aprono i loro cancelli, i loro campi, le loro stalle per delle speciali giornate di relax, degustazioni, attività ricreative e informative. E’ possibile scoprire un modo consapevole di lavorare la terra, allevare gli animali, produrre eccellenze enogastronomiche tra tradizione rurale e innovazione tecnologica.

Il tema dell’edizione 2024 è: “Riscopri il valore della terra”. Immergiti nella bellezza della natura e scopri tutti i segreti dell’agricoltura attraverso un viaggio coinvolgente tra tradizioni e saperi.

Le fattorie della provincia di Rimini, aderenti all’iniziativa sono disponibili su: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/schede-fattorie-didattiche/rimini

Ingresso libero Info: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/fattorie-aperte





fino al 30 ottobre 2024

Rimini, varie sedi

Paesaggi sociali

Ci troviamo al parco? Vivere, sentire, animare il quartiere

Un calendario di eventi ambientali e culturali, realizzato sotto il coordinamento di Ecomuseo Rimini e La Bottega Culturale, che mira ad animare i parchi pubblici della città, con un focus particolare sui parchi Migani e Cervi, essenziali per il benessere della comunità e la biodiversità urbana. I prossimi appuntamenti:

martedì 14 maggio – ore 11:00-13:00, Parco Cervi: PASSEGGIATA NATURALISTICA E POETICA, : Lic. Scienze Umane G.Cesare Valgimigli, 2F

giovedì 16 maggio – ore 15:00-18:00, Parco Migani, TUTTI AL PARCO! QUARTIERE 3: LOTTA ALLA POVERTÀ SOCIO-EDUCATIVA; Arci, EduAction, Arcobaleno, Sergio Zavatta, Papa Giovanni XXIII; associazione@eduaction-rn.it; ore 9:00-12:00, – Parco Migani, MOSTRA PREMI NOBEL, Scuola Secondaria di 1° Di Duccio, 3C;

venerdì 17 maggio – ore 9:00-12:00, Parco Migani, MOSTRA POESIE, Scuola Secondaria di 1° Di Duccio, 3A e 3E

sabato 18 maggio – ore 9:00-12:00, Parco Migani, MOSTRA DEI FRUTTI DIMENTICATI E DEI FIORI DI CAMPO, Scuola Secondaria di 1° Di Duccio, 2C ; ore 16.30-18.30, Parco Cervi, DIVERTIAMOCI INTRECCIANDO, LABORATORIO UNCINETTO, Crisalide Odv – 327 322 8746; ore 16:00-17:30, Parco Cervi, DANZA EVOLUTIVA, Isabella Piva – piva.isa@gmail.com; ore 17:30-18:30, Parco Migani, UNO, DUE, TRE….ASANA YOGA BIMBI, Arbor Vitae 0541 24822

domenica 19 maggio – ore 11:30-18:00, Parco Migani, FESTA DI PRIMAVERA, CiViVo Miramare

lunedì 20 maggio – ore 15:00-19:00, Parco Migani, BOSCO PARLANTE – MOSTRA QR CODE CON LETTURE E MUSICHE, Scuole Primaria B. Munari e Secondaria Di Duccio; ore 15:00-19:00, Parco Migani, FACCIO PARTE…ATTRAVERSO LA CARTAPESTA – ARTETERAPIA, Arbor Vitae – 0541 24822

Programma completo su: https://riminiturismo.it/sites/riminiturismo/files/paesaggi_sociali_-_locandina_a3.pdf

Info: www.facebook.com/people/Ecomuseo-Rimini/100071790717327/

Fino al 31 maggio 2024

Sedi varie – Rimini

Tante Famiglie – Una città

Nel mese di maggio si celebra la Giornata internazionale delle famiglie. Da questa occasione nasce l’idea del Mese delle famiglie, all’interno del progetto ‘Tante Famiglie, una città’, un’iniziativa pensata per rinforzare il tessuto sociale del territorio, promuovendo valori di inclusione e assistenza reciproca nell’ambito di una nuova visione del sociale che chiama a raccolta tutta la comunità e non solo gli operatori del settore. E’ dunque un mese ricco di appuntamenti e momenti di socialità tra i vari nuclei familiari del territorio, così da creare occasioni di conoscenza, di riflessione e di svago. I prossimi appuntamenti:

mercoledì 15, 22 maggio 2024, Sala Marvelli c/o Provincia di Rimini – Via Dario Campana, 64 – Rimini, DURANTE E DOPO DI NOI Il Consorzio Mosaico organizza un ciclo di 3 incontri volti ad illustrare gli strumenti giuridici per il “Durante e Dopo di Noi” con l’Avv. Francesca Vitulo. A cura del Consorzio Mosaico. Per informazioni e prenotazioni 0541.676752 Orario: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00

venerdì 17 maggio, Casa Borgatti, Via Borgatti 19, Rimini – APERITIVO ETNICO A CASA BORGATTI

Promuovere l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati attraverso il linguaggio universale del cibo. Un’occasione di scambio e convivialità. A cura di Fondazione San Giuseppe e Il Millepiedi coop.soc. Per Informazioni e prenotazioni: https://borgattieventi.wordpress.com/

Orario: dalle 18:00 alle 20:00

sabato 18 maggio, Parco Cervi, DIVERTIAMOCI INTRECCIANDO… FILI, RAPPORTI, AMICIZIE

L’Associazione Crisalide propone a bambini di età scolare e agli adulti accompagnatori un’attività costruttiva e coinvolgente nel verde del Parco Cervi. A cura dell’Associazione Crisalide ODV – Progetto Paesaggi Sociali, Orario: dalle ore 16.30 alle ore 18.30 – presso parco Cervi, previa prenotazione al 327 3228746 entro il 16 maggio. In caso di maltempo, l’attività sarà svolta nella sede dell’associazione in via XX Settembre 16 – Rimini.

domenica 19 maggio, Parco Pertini, Via Niccolò Tommaseo – Rimini, FESTA DELLE FAMIGLIE, a cura del Centro per le Famiglie e delle associazioni del territorio, Ore 15

martedì 21 maggio, Centro per le Famiglie – Piazzetta dei Servi, 1 Rimini , STORIE CON IL CUORE

A cura del Centro per le Famiglie Rimini . Letture nel Chiostro per parlare di accoglienza. Rivolto a bambini da 3 a 6 anni accompagnati da un adulto. Iscrizione da Martedì 14 maggio tel.0541-793860

ore 17:00

Ingresso libero Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini?locale=it_IT





fino al 28 luglio 2024

Rimini, varie sedi

Biennale Disegno Rimini

Ritorno al Viaggio, dal Grand Tour alla fantascienza

Quarta edizione della Biennale del Disegno di Rimini, organizzata e curata dall’Assessorato alla Cultura e dai Musei Comunali di Rimini, che torna a svolgersi, dopo la pausa causata dal Covid-19, come di consueto tra la primavera e l’estate con il suo format consolidato di mostre dislocate dislocate nelle diverse sedi istituzionali – Museo della Città, Biblioteca Gambalunga, Palazzo del Fulgor e Castel Sismondo – e con il Circuito Open, espressione del dialogo diretto e interagente con la città e il suo territorio, che comprende altre esposizioni in spazi privati e pubblici (gallerie, studi d’artisti e d’architettura, librerie). Saranno 12 le mostre in contemporanea ad esporre 1.000 disegni che provengono da importanti istituzioni internazionali, come, tra le altre, l’Accademia Reale di San Fernando di Madrid e i Fonds Regionale d’Art Contemporain de Picardie, e da collezioni private come lo Studiolo Rivi. Tema il Viaggio come esito e ispirazione, ma anche come registrazione e contaminazione dal presente al passato. In mostra disegni che spaziano dai taccuini di viaggio di Felice Giani a quelli di Lorenzo Mattotti, dalle incisioni di Piranesi al Novecento di Thayaht, da Morandi a Fontana e Fautrier, dai Carteles del cinema cubano ai disegni del primo film d’animazione italiano “La Rosa di Bagdad” per giungere agli artisti contemporanei in mostra nel Cantiere Disegno.

Inoltre si svolgeranno incontri con specialisti, studiosi e giornalisti, reading, conferenze, perfomance, lezioni, art talk, e atelier didattici attorno al disegno in tutte le sue accezioni.

Info: www.biennaledisegnorimini.it

fino a sabato 18 maggio 2024

Galleria d’Arte Zamagni, via Dante Alighieri, 29-31 – Rimini

Corpo antico

Mostra di Giovanni Lombardini a cura di Livia Savorelli.

Una mostra con un’identità trasversale che, come sostiene l’artista, contiene “germogli di novità”. Un progetto di ricerca e studio costruito da Giovanni Lombardini e Gianluca Zamagni originato da un pensiero che è l’anima di questo percorso.

Quella di Giovanni Lombardini, artista originario di Coriano, è una narrazione poetica attraverso il colore sfuggente catturato “nel momento” all’apice dell’impatto visivo quando impugna come un maestro d’orchestra, la sua bacchetta. È una tecnica che non prevede l’uso di mezzi canonici del fare pittura come pennelli e tele. Trovata la giusta viscosità del colore versato sulla tavola di formica, l’inclinazione del polso “muove” e il resto avviene in modo naturale secondo la legge di gravità, assecondando le proprietà stesse dei materiali. La colata non prevede ripensamenti è immediata e deve essere eseguita nel tempo che la densità del colore impone. La laccatura finale che l’artista definisce T.S.O. ovvero Trattamento Superficiale Obbligatorio, rende le opere specchianti e profonde: lo spettatore che vi si pone davanti diventa lui stesso parte integrante del quadro.

La fonte d’ispirazione dei lavori, fonda le radici nell’esplorazione della fenomenologia ispirata al mondo naturale. Un ecosistema rurale nel quale l’artista ha sempre vissuto che è quello della natura, della terra, dei colori delle stagioni.

Orario: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 Ingresso libero

Info: 0541 1414404 www.zamagniarte.it



Fino a domenica 2 giugno 2024

Pancromatica, via Elisabetta Sirani, 23 – Rimini

Fiore nudo. Oltre le apparenze

Mostra fotografica di Enrico De Luigi ed Enrico Pantani. E’ possibile visitare la mostra su appuntamento. In collaborazione con @nfcedizioni.

Info: 331 6633654 info@pancromatica.com



da lunedì 6 a venerdì 31 maggio 2024

Archivio di Stato di Rimini, Piazza San Bernardino, 1 – Rimini centro storico

Il bombardamento del Tempio Malatestiano: il salvataggio delle opere e la ricostruzione

In occasione della manifestazione “Quante storie nella storia – Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio” promossa dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna, dalla Regione Emilia-Romagna Settore Patrimonio Culturale ER – e da ANAI Emilia-Romagna, l’Archivio di Stato di Rimini organizza la mostra storico-documentaria “Il bombardamento del Tempio Malatestiano: il salvataggio delle opere e la ricostruzione”.

Sono previste per tutte le scuole di II grado del Comune di Rimini visite guidate su prenotazione.

Orario: dalle 9 alle 13 Info e prenotazioni: 0541 784474 as-rn@cultura.gov.it