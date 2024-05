Tra le vie del centro questo weekend spettacoli, cibo, musica e il tradizionale raduno di auto e moto d’epoca

A Misano sono arrivati gli “Happy Days”. Sabato 18 e domenica 19, dalle 10 fino a tarda notte, le vie del centro misanese prenderanno vita grazie ai mercatini vintage e antiquariato, spettacoli delle scuole di ballo, foodtruck e buona musica. Inoltre, per tutti gli amanti delle due e quattro ruote, andrà in scena il tradizionale raduno di auto e moto d’epoca degli anni ‘30/’40/’50/’60, che si mostreranno in tutta la loro bellezza alle 14.30 in piazza della Repubblica, via Romagna e via Dante.

Si potranno ammirare auto americane, Fiat 500, Vespa, Harley Davidson e Custom. Sabato pomeriggio la concessionaria “H-DMotorFan” insieme al “Riccione Chapter”, saranno presenti con le Harley-Davidson, mentre domenica pomeriggio toccherà alle auto d’epoca del gruppo “Romagna Boys”.

“Happy Days è un evento che regalerà al pubblico due giornate dense di appuntamenti che animeranno tutto il territorio, tante passioni legate ad anni fantastici troveranno soddisfazione – sottolinea il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni -.Comincia ad intensificarsi il corposo calendario delle manifestazioni di un’estate che tutti auspichiamo sia movimentata da tanti arrivi turistici”.

A proposito di musica, sabato 18 maggio, dalle 14,30 alle 19,00 si parte con “Be Vintage” ‘30/’40/’50/’60. Si potrà cantare e ballare con Mambo DJ e Ingo Swing Singer dj. Dalle 19 alle 22, invece, sarà il turno di Mr Charlie Rock dj, e dalle 22 alle 24.30, concerto live Rock’n’Roll targato Le Rimmel.

Domenica 19 maggio, dalle 14,30 alle 18, spazio alla “Country Line-Dance”. In consolle Beppe dj Wild Angels Country Dance Romagna e Tony dj Black Devils Country Dance Rimini/Pesaro. Gran finale, dalle 18 alle 20.30, con il concerto live West River Band, per una scorpacciata di musica made in USA anni ‘70/’80.

Per ulteriori info: 0541.827254 | 340.8342606 www.promo–d.com / info@promo-d.com.