Cornetto Algida ha scelto The Kolors e il loro nuovo singolo “Karma”, come colonna sonora dell’attesa campagna pubblicitaria estiva 2024

Cornetto Algida, simbolo senza tempo dell’estate italiana, ha scelto Riccione per lanciare con uno straordinario evento live la nuova campagna di comunicazione “Unwrap The Summer – Un’estate da scartare insieme”.

L’iconico brand ha inoltre scelto The Kolors e il loro nuovo singolo “Karma” (uscita il 3 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali), come colonna sonora dell’attesa campagna pubblicitaria estiva 2024.

L’atmosfera vivace e la straordinaria capacità di creare ricordi indimenticabili nell’immaginario della vacanza italiana, fanno di Riccione la cornice perfetta per una festa unica, su una delle piazze più belle d’Italia affacciata sul mare. Venerdì 21 giugno piazzale Roma ospiterà, nel suo palcoscenico a cielo aperto, un grande concerto a ingresso gratuito, ricco di musica e ospiti eccezionali, regalando alla città l’opportunità straordinaria di celebrare l’inizio della bella stagione come solo Riccione e Cornetto sanno fare.

L’evento, i cui protagonisti e il programma completo saranno svelati a fine mese, innesca l’estate di Riccione con l’energia e la vivacità che caratterizzano l’iconico brand e i simboli che hanno reso indimenticabile nell’immaginario collettivo la vacanza in riva all’Adriatico: il ricordo dei primi amori e delle nuove amicizie, l’allegria e l’emozione per la nuova stagione. Il “cuore di panna” più dolce dell’estate si unisce al cuore pop di Riccione per dare l’avvio a una nuova stagione allegra, divertente e frizzante.

“Siamo orgogliosi che, a fronte del grande lavoro e della grande sinergia nata con Algida, questo brand prestigioso abbia scelto la nostra città per lanciare la nuova campagna di comunicazione di uno dei simboli delle estati italiane con cui Riccione condivide lo stesso immaginario: l’allegria, la spensieratezza, lo stile pop, la voglia di divertirsi – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Mattia Guidi – L’evento in piazzale Roma celebrerà l’inizio dell’estate e darà l’avvio alla stagione dei grandi eventi che Riccione ha in programma per i prossimi mesi estivi”.