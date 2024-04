Ecco gli eventi in programma dal 2 al 5 maggio

Al via il 2 maggio la VI edizione del La Settima Arte Cinema e Industria che fino al 5 maggio animerà Rimini portando tanti eventi che faranno scoprire al pubblico la magia dell’industria del cinema.

In programma nella prima giornata

La prima parte del convegno dedicato ai 70 anni de La strada di Felliniche aprirà (15.30 in cineteca) con il video messaggio di Papa Francesco. Il convegno è organizzato da Fellini Museum Rimini e Dipartimento delle Arti – Università di Bologna in collaborazione con Cineteca Comunale di Rimini, La Settima Arte – Cinema e Industria, CFC (Culture, Fashion, Communication International Research Centre).

Opening Night alle 21 al cinema Fulgor con l’imprenditore e fondatore di Yoox Federico Marchetti per l’incontro “Innovazione e sogno felliniano, cinema, moda e impresa” che introdurrà la proiezione di A bigger splash di Luca Guadagnino.

Per la formazione, al Multiplex Le Befane Giometti Cinema, nella mattina si terrà l’incontro per giornalisti “Giornalismo investigativo e cinema” realizzato in collaborazione con Fondazione Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna in ricordo di Andrea Purgatori. Interverranno: Edoardo Purgatori (Attore),Filippo Vendemmiati (Caporedattore Rai Emilia Romagna e regista) Fabrizio Binacchi(Caporedattore centrale RAI),Luca Barra (Professore ordinario di televisione e media digitali Università di Bologna).

Per le proiezioni “Omaggio a Carlo Verdone” Al lupo al lupo (Cinema Tiberio ore 15.30) e Perdiamoci di vista (Cinema Tiberio ore 18).

Il programma completo www.lasettimarte.it