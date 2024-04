Ecco il programma della kermesse

È tutto pronto a Misano Adriatico per la Festa della Segavecchia, una delle feste più antiche che si celebrano in Romagna, legata alla tradizione popolare. Quella che andrà in scena da venerdì 19 a domenica 21 aprile, nel centro cittadino, sarà la 36esima edizione e culminerà, come ogni anno, con la sfilata dei carri allestiti dai Comitati Cittadini e con il falò della “Vecchia”.

Da venerdì alle 12:00 il centro si animerà con mercatini e street food. Tutti i giorni, inoltre, ci saranno Luna Park ed esposizioni.

Venerdì, alle 21:30, in Piazza della Repubblica ci sarà il concerto di Davide Ricci e la sua band.

Sabato il programma si aprirà già dalle 10:00. Nel pomeriggio, alle 16:00, ci sarà una caccia al tesoro nel centro di Misano. Per i più piccoli, in Piazza della Repubblica, dalle 17:00 ci saranno i burattini di El Bechin, merenda offerta per tutti e uno spettacolo comico di clown e teatro di figura.

In serata, alle 21:30, i Moka Club torneranno sul palco di Piazza della Repubblica per far scatenare il pubblico con il loro repertorio coinvolgente.

Il clou è previsto nella giornata di domenica. Al mattino, dalle 9:30, ci sarà la sfilata di moto d’epoca in Piazzale Roma. Alle 14:00 si inizierà a ballare con il Dj set di Luigi del Bianco e Monica Kiss. Alle 15:30 cominceranno a sfilare i divertenti carri allegorici allestiti dai Comitati Cittadini. Ci saranno anche gli sciocarini della tradizione folkloristica romagnola.

In Piazza della Repubblica, dalle 16:00, si potrà ballare con l’orchestra Luca Bergamini.

In un clima di grande festa si arriverà alle 21:30 quando, come da tradizione, ci sarà il falò della “Vecchia” e, a seguire, lo spettacolo pirotecnico.