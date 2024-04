Dalla passeggiata in compagnia di un legionario alla scoperta del cinema di Fellini

Dalla passeggiata che ripercorre la storia della Rimini romana in compagnia di un Legionario, alla visita nel più grande museo al mondo dedicato a un regista con 5 ore di filmati e oltre 30 installazioni in un flusso di immagini e suoni per immergersi nel cinema di Fellini e scoprire la forza, la poesia e la magia del regista più imitato, più ammirato e più premiato del XX secolo.

Il primo weekend di aprile si apre con una proposta ricca di visite guidate alla scoperta dei gioielli cittadini. Come ogni prima domenica del mese, è prevista una visita guidata che conduce alla scoperta del mondo di Fellini nelle sale di Castel Sismondo all’interno del Fellini Museum (domenica 7 aprile).

Sempre domenica, al mattino, VisitRimini propone un percorso attraverso la Rimini Romana in compagnia di un Legionario alla scoperta delle grandi vie di comunicazione e dei monumenti romani, tra personaggi e racconti leggendari.

Tra le visite infrasettimanali, tutta incentrata sulla Rimini Romana è Sanguis Jovis, il vino di Cesare winetour, al termine del quale si può degustare il Sangiovese delle colline riminesi (martedì 9 aprile ore 19).

Ecco tutti gli appuntamenti

domenica 7 aprile 2024

Fellini Museum, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Visite guidate a Castel Sismondo

Le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento. Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½… Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Ore 11 Ingresso a pagamento Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it



domenica 7 aprile 2024

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Ariminum con il legionario

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Una visita guidata speciale in compagnia di un legionario. Un viaggio alla scoperta dei monumenti e dei luoghi della Rimini romana tra personaggi e racconti leggendari.

Alla scoperta delle grandi vie romane che collegavano Rimini con Roma e con le principali vie di comunicazione. E ancora i monumenti più noti come l’Arco di Augusto, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio sino a raggiungere quello che era l’antico foro.

Ospite d’onore un importante legionario della Legio VI Ferrata per scoprire dal vero la vita di un legionario dell’antica Roma.

Prenotazioni su: www.visitrimini.com/esperienze/323987-ariminum-con-il-legionario/

Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com



martedì 9 aprile 2024

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Sanguis Jovis, Il vino di Cesare winetour

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Un viaggio alla scoperta dei monumenti e dei luoghi della Rimini romana tra personaggi e fatti storici. Si possono ammirare le grandi vie romane che collegavano Rimini con Roma e le principali vie di comunicazione. Si parte poi alla volta dei monumenti più noti come l’Arco di Augusto, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio sino a raggiungere quello che era l’antico foro. Qui è possibile conoscere la storia di Giulio Cesare e del discorso tenuto davanti ai cittadini prima di marciare verso Roma e diventare imperatore. Si può scoprire poi qualcosa sull’antica Roma, sul cibo e sul vino e come lo degustavano. Il percorso termina all’enoteca Biberius dove vi attende un brindisi con il Sanguis Jovis, il Sangiovese delle colline di Rimini accompagnato da stuzzichini.

Prenotazioni su: www.visitrimini.com/esperienze/327548-sanguis-jovis-il-vino-di-cesare-winetour/

Ore 19 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com



tutti i mercoledì, giovedì e venerdì

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari a Rimini

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il mercoledì: Visita guidata alla Rimini Romana

Alla scoperta dei monumenti della Rimini Romana in compagnia di storie, filastrocche e vecchie foto per capire, insieme, le origini della città

il giovedì: Viva Federico!

Visita guidata alla Rimini di Federico Fellini

A 50 anni dall’uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d’altri tempi.

il venerdì: Alla scoperta del Borgo

Visita guidata al Borgo San Giuliano.

Una passeggiata alla scoperta dell’antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo.

Durata 2 ore circa. A scelta ore 10 – 15 – 21 Partecipazione a pagamento: 12 €

Info: 333 4844496; 353 4522921 (Whatsapp) cristiansavioli@protonmail.com