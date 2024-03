Tutti gli appuntamenti in città nel weekend di Pasqua e Pasquetta

Si avvicina la Pasqua e Rimini si veste a festa proponendo tanti appuntamenti fra sport, natura, enogastronomia e cultura. I Musei comunali offrono l’opportunità di visitare le sale del Museo della città con la preziosa area archeologica della Domus del Chirurgo e del Fellini Museum. Prorogate fino al 14 aprile le mostre ospitate al Palazzo del Fulgor dedicata a Giulietta Masina, della quale ricorrono i 30 anni della scomparsa, And please stop crying, e “Lilian the Fighter”, una selezione di 30 disegni che ci mostrano l’estro e il privato di Federico Fellini negli schizzi custoditi dalla storica collaboratrice del Maestro, Liliana Betti.

All’insegna dello sport la spiaggia con i ‘dischi volanti’ del Paganello, si inizia dalla sera di venerdì 29 marzo con il Welcome Party in spiaggia e si termina lunedì 1° aprile con la cerimonia di premiazione alle ore 18. Come di consueto, sono diversi anche i tornei di calcio giovanile con società sportive provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da diversi Paesi europei.

Sempre all’insegna dello sport la passeggiata in spiaggia fino al bagno 63 con un percorso che si veste di giallo con la mostra all’aria aperta tutta dedicata alla promozione del Tour de France e del tracciato che i ciclisti in gara dovranno percorrere per il Grand Départ dell’Emilie-Romagne e del quale Rimini ospiterà l’arrivo della prima tappa, sabato 29 giugno. Da Pasqua si potrà ammirare tutta la città e la spiaggia anche dall’alto della ruota panoramica, che come da tradizione, torna in piazzale Boscovich e dominerà il porto canale per tutta l’estate.

Sul fronte culinario, per Pasqua lo street food torna in città con lo Streeat® Food Truck Festival, che quest’anno festeggia i 10 anni. Da venerdì 29 marzo a lunedì 1° aprile il parco Marecchia, a due passi dal bimillenario Ponte di Tiberio, accoglie food truck da tutta Italia all’insegna dell’originalità con ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi che si trasformano in luoghi del gusto.

Sabato 30 aprile, protagonista la musica jazz con la rassegna di concerti nel nuovo spazio di Rimini, che fonde arte, cinema, musica e letteratura: Fulgor Off, una collaborazione tra Cinema Fulgor, Primo Piano Art Gallery e Rimini Jazz Club. L’appuntamento della settimana è con Nico Menci Trio e l’anteprima del nuovo disco, I Never Knew.

Tra Pasqua e Pasquetta il centro storico si anima con una nota di colore: le mostre mercato. Domenica è la volta di Rimini Antiqua, la mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage, dove è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari e di Domeniche ad Arte, lamostra dedicata all’artigianato e all’hobbistica locale, a cura dell’Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli. Mentre lunedì 1° aprile, sempre in centro storico, l’appuntamento è con l’arte, la creatività e il design dei mercatini di Artigiani al centro.



Non mancano gli appuntamenti nel segno della cultura con “Libri da queste parti”, la vetrina delle novità editoriali dedicata agli autori del territorio, che venerdì 29 marzo ospita, nella sala della Cineteca, Maria Cristina Maselli a presentare il suo ‘Sigismondo e Isotta. Una storia d’amore’ (Vallecchi Firenze, 2023), in dialogo con Fabio Zito.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:



IN EVIDENZA:

da venerdì 29 marzo a lunedì 1° aprile 2024

Spiaggia di Rimini, Bagno 28 – Piazzale Kennedy

Paganello

Torneo Internazionale Beach Ultimate – XXXIII edizione

Per il week-end di Pasqua tornano i ‘dischi volanti’ del Paganello, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia, per un’altra edizione con squadre provenienti da tutto il mondo. Il Paganello 2024 ospita 142 squadre, con 2000 atleti partecipanti che arrivano da tutto il globo sulle spiagge di Rimini: dagli Stati Uniti, al Canada, dal Brasile al Libano e da tutti gli stati Europei. Anche quest’anno si può inoltre assistere alle esibizioni di freestyle, la spettacolare e originale disciplina del frisbee a tempo di musica. Tema principale di questa 18° edizione è l’inclusione. Sono previste infatti iniziative di promozione della disciplina sportiva Wheelchair Flying Disc, insieme di discipline che utilizzano il frisbee come attrezzo e con regolamenti adattati alle persone con disabilità fisica, e di basket in carrozzina, che si potrà provare, anche in prima persona, al Rimini Beach Court, il coloratissimo playground di basket del Parco del Mare.



Venerdì 29 marzo Welcome Party in spiaggia dalle ore 20. Cerimonia di premiazione lunedì 1° aprile alle ore 18. Info: www.paganello.com

da venerdì 29 marzo a lunedì 1° aprile 2024

Parco XXV Aprile (parco Marecchia) – Rimini

Streeat® Food Truck Festival

Rimini si prepara ad accogliere i Food Truck con un festival con cibo di strada di qualità, che quest’anno festeggia i 10 anni. Per 4 giorni i Food Truck da ogni dove propongono le loro migliori specialità, in un clima di festa. Lo street food di qualità è proposto da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi, allestiti con piastre, forni, friggitrici, bollitori e griglie. Il tutto è accompagnato da birre artigianali, vini naturali, centrifughe di frutta verdura e cocktail rinfrescanti.

Orario: venerdì 29 marzo: 17 – 01; sabato 30 e domenica 31 marzo: 11 – 01; lunedì 1° aprile: 11 – 24

Ingresso gratuito www.facebook.com/streeatfoodtruckfestival

sabato 30 marzo 2024

vicolo San Bernardino, 1 – Rimini centro storico

Rassegna di concerti al Fulgor Off

Nel nuovo spazio di Rimini Jazz Club, Fulgor Off, in collaborazione con Primo Piano Art Gallery e Cinema Fulgor, si svolge una rassegna di concerti di musica Jazz. Per partecipare è necessario sottoscrivere una tessera annuale al costo di 18 € e versare un contributo per ogni concerto. Il prossimo appuntamento è per un viaggio tra gli standard jazz americani e le sonorità latin jazz e brasiliane dell’America Latina con Nico Menci Trio che presenta in anteprima il nuovo disco I Never Knew. Nico Menci piano, Filippo Cassanelli contrabbasso, Enrico Smiderle batteria

Ore 16. Ingresso a pagamento Info: 340 2855173 www.riminijazzclub.com



IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO:



da lunedì 25 a mercoledì 27 marzo 2024

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

La donna fa impresa

Tre film sull’empowerment e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.



lunedì 25 marzo, UNA DONNA IN CARRIERA , di Mike Nichols (USA 1988, 113′)

martedì 26 marzo, IL DIRITTO DI CONTARE , di Theodore Melfi (USA 2016, 127′)

mercoledì 27 marzo, JOY, di David O. Russel (USA 2015, 124′)

Ogni proiezione sarà preceduta da una breve introduzione di Luca Carrai, CEO & Founder di Ethicjobs. La rassegna è un evento del Progetto Lavoro Libere Tutte 5.0, il progetto che si propone di incoraggiare e sostenere la presenza paritaria dell’universo femminile in tutti i settori e ai diversi livelli di responsabilità del mondo dell’economia, attraverso azioni di informazione e formazione.

Ore 16 Ingresso gratuito Info: 0541 704494 www.facebook.com/cineteca.rimini/?locale=it_IT



da lunedì 25 a mercoledì 27 marzo 2024

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Led Zeppelin: The song remains the same

Un film-concerto che raccoglie le riprese delle esibizioni dei Led Zeppelin al Madison Square Garden di New York nel 1973. Un appuntamento irrinunciabile per tutti i fan della band: un viaggio visionario che supera i confini dell’immaginazione e permette di ammirare, in versione completamente rimasterizzata, la celebre performance dal vivo di New York. I biglietti sono disponibili su: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: lunedì 25 marzo alle ore 21; martedì 26 marzo alle ore 17; mercoledì 27 marzo alle ore 17 e 21 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

Tutti i martedì 2024

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor. Le giornate del martedì vengono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

martedì 26 marzo, Fellini Satyricon, di Federico Fellini (Italia 1969, 138’)

martedì 2 aprile, La dolce vita, di Federico Fellini (Italia 1960, 178′)

Ore 16. L’ingresso è incluso nel biglietto del FM Museum. Il solo ingresso al Palazzo del Fulgor prevede un costo di 2 €. Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

martedì 26 marzo 2024

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 – Rimini centro storico

Laboratori e attività

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per rinforzare la relazione tra adulto e bambini, promuovono la coordinazione e il piacere della scoperta. Il prossimo appuntamento è con: Giochi di luce. Con la fantasia e creatività si va alla scoperta della luce e delle sue magiche trasformazioni. A cura di Maria Grazia Ricci, atelierista. Per bambini/e dai 3 ai 6 anni.

Ore 16.30 Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/?locale=it_IT

martedì 26 marzo 2024

Cinema Settebello, via Roma 70 – Rimini

La piscina

Film drammatico di Jacques Deray. Con Alain Delon, Paul Crauchet, Romy Schneider, Jane Birkin, Maurice Ronet, Steve Eckhardt. Biglietti su: www.liveticket.it

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 57197 www.cinemasettebello.it

fino al 23 aprile 2024

Rimini

La musica che gira intorno

Costellazione – Giovani connessioni creative

Workshop rivolto a giovani under 35 e incentrato sull’organizzazione di un evento musicale.

Dall’organizzazione degli eventi alle tante opportunità occupazionali connesse al mondo delle tecnologie applicate al suono: saranno numerose le tematiche al centro degli 8 appuntamenti, coinvolgendo le professioni che afferiscono al mondo della musica, da quelle più classiche a quelle legate all’evoluzione del digitale e delle nuove strumentazioni. Ogni incontro avrà un link d’iscrizione dedicato, che è possibile trovare alla seguente pagina web: https://www.eventbrite.it/o/bim-music-academy-79553019133 Il progetto è realizzato da BIM Music Academy, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Quattro Quarti insieme ad Acli Arte e Spettacolo aps, Il Millepiedi, l’associazione Sergio Zavatta, il liceo scientifico e artistico Alessandro Serpieri, il liceo scientifico e musicale A. Einstein. Attraverso un calendario di incontri, workshop e laboratori, i partecipanti, hanno l’opportunità di esplorare le diverse professioni richieste nel settore degli eventi musicali, grazie anche alla presenza di stakeholder che si faranno testimoni delle loro esperienze, offrendo occasioni di confronto e riflessione.

Il programma completo è disponibile qui: https://regioneer.it/MusicaGiraIntornoCostellazione

Info: 328 4599812 bimmusicacademy@gmail.com

martedì 26 marzo 2024

I.C. XX Settembre, plesso Zavalloni, via Sartoni, 3 – Rimini

Adolescenti e genitori: nuovi dialoghi da costruire

Continua il percorso rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di giovani preadolescenti e adolescenti, promosso dall’Assessorato alla Scuola e alle Politiche educative ed organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del nostro territorio e con l’Associazione Teatrale Alcantara. Il prossimo appuntamento è con la psicologa e psicoterapeuta Federica Mussoni, che cura l’incontro dal titolo ‘Stasera non torno! Trasgressioni tra necessità e rischio’.

Ore 20.45 Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/?locale=it_IT

martedì 26 marzo e 2 aprile 2024

Grotta Rossa s.p.a., via della Lontra, 40 – Rimini

(R)esistent: Parole, immagini, storie antifasciste

Rassegna di incontri letterari e audiovisivi a tema antifascista organizzata dal comitato ANPI provinciale insieme allo Spazio Sociale della Grotta Rossa. I prossimi appuntamenti:

la proiezione del documentario Liver and Onion. Un racconto di Appennino di Michela Sartini (martedì 2 aprile, ore 21); Il ballo delle rose, romanzo giallo di Davide Bagnaresi e Davide Cannizzaro (martedì 9 aprile, ore 21).

Ore 21 Ingresso libero Info: 327 2188618 anpiriminiprovinciale@gmail.com

venerdì 29 marzo 2024

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Libri da queste parti 2024

Continuano gli appuntamenti con i ‘Libri da queste parti’, la rassegna curata dalla Biblioteca Gambalunga, dedicata alle novità editoriali del territorio. Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie dell’autore al termine della presentazione. Il prossimo appuntamento è con:

Maria Cristina Maselli, ‘Sigismondo e Isotta. Una storia d’amore’, Vallecchi Firenze, 2023, in dialogo con Fabio Zito.

Ore 17 Ingresso libero Info: 0541.704488 www.bibliotecagambalunga.it

da venerdì 29 marzo a lunedì 1° aprile 2024

Campi di calcio – Rimini

Rimini CUP 2024

Seconda edizione del torneo di calcio giovanile a cui possono partecipare le società sportive provenienti da tutta Italia.

L’evento è autorizzato da FIGC ed è dedicato a tutte le categorie giovanili. Possono partecipare clubs affiliati alla FIGC ed a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Info: www.europatornei.it/torneo/2-rimini-cup.html

da sabato 30 marzo a lunedì 1° aprile 2024

Centri sportivi del territorio e Stadio Romeo Neri, Piazzale del Popolo 1 – Rimini

Trofeo Adriatico

Rimini diventa punto d’incontro per i team di tutta Europa, che si incontrano a Rimini per il Torneo Internazionale di calcio giovanile, organizzato da Tropical Coriano, giunto alla sua trentaduesima edizione. Centinaia di squadre provenienti da diversi Paesi europei composte da atleti – tra i 9 e i 20 anni – a cui si aggiungono accompagnatori e famiglie. Le gare del Trofeo Adriatico sono distribuite su diversi centri sportivi del territorio tutti vicini agli hotel nei quali alloggiano le squadre. Alcune delle finali si disputano invece presso lo stadio del Rimini FC. La cerimonia di apertura, è prevista nella serata di sabato 30 marzo allo Stadio Romeo Neri, con spettacoli e sfilata delle squadre.

Info: www.euro-sportring.com/it/trofeo-adriatico

fino al 30 marzo 2024

Le Befane Shopping Centre, via Caduti di Nassiriya, 20 – Rimini

Dove giocattoli riprendono vita

Il gioco è bello quando dura tanto, un’area dove puoi dare nuova vita ai giochi che non usi più, per donarli ai bambini in difficoltà. In collaborazione con il Comitato Unicef, progetto speciale Toys Care, grazie al quale i giocattoli usati possono riprendere vita diventando di nuovo di qualcuno.

Orario: dalle 16 alle 18 nei giorni feriali e dalle 15 alle 19 il sabato e la domenica, fino al 30 marzo. Inoltre, nelle giornate del 23, 24, 29 marzo sono attivi i laboratori per bambini, dove i piccoli possono imparare ad aggiustare i propri giocattoli e ad apprendere l’attività del riciclo. Per iscrizioni: 351 8229963 whatsapp o Infopoint delle Befane.

Il 30 marzo ci sarà un grande party finale in compagnia della Pimpa.

Info: 0541.387995 www.lebefane.it/2024/02/26/11-30-marzo-dove-giocattoli-riprendono-vita

domenica 31 marzo 2024

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d’Augusto

Rimini Antiqua

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 9 alle 18.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/riminiantiqua

domenica 31 marzo 2024

tratto di C.so D’Augusto tra Via Brighenti e Largo Giulio Cesare – Rimini centro storico

Domeniche ad Arte

Mostra mercato denominata ‘Domeniche ad Arte’ in cui vengono esposti l’artigianato e l’hobbistica locale. A cura dell’Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Orario: dalle 10 alle 19 Ingresso libero Info: www.facebook.com/assartmorripizzioli?locale=it_IT

lunedì 1° aprile 2024

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Artigiani al centro

Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare! Una domenica al mese e non solo, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l’intelletto, con la fantasia e con il cuore.

Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/artigianialcentro

martedì 2 aprile 2024

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Di che colonia sei?

Nell’ambito della rassegna DOC IN TOUR, promossa da FICE Emilia-Romagna, è proposto il documentario di Riccardo Marchesini dal titolo Di che colonia sei? Lungo la riviera romagnola, tra gli alberghi sul mare, rimangono ancora oggi, a volte ruderi a volte edifici ancora utilizzabili, le colonie.

Costruite tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento, fiore all’occhiello della politica sociale fascista, hanno ospitato svariate generazioni di bambini provenienti da tutta Italia per trascorre un periodo di vacanza. Questo documentario raccoglie i ricordi di quei giorni nella memoria di chi li ha vissuti. E di chi, sorprendentemente, quelle colonie ancora le abita. Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: alle ore 17 – 18.30 – 21 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483www.cinematiberio.it

Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it