Ecco tutti gli appuntamenti in programma

Colori, tradizioni, spettacolo e tanto divertimento. Pronto il calendario di eventi programmati a Misano a Pasqua e Primavera per introdurre la stagione estiva.

Partenza a Pasqua con il mercatino di primavera che da sabato 30 a lunedì 1° aprile, dalle 10.00 alle 22.00, lungo le vie del centro, offrirà a cittadini e turisti la produzione artigianale del territorio, prodotti tipici regionali e dolciumi.

Domenica 31, in serata, spazio alla musica con il concerto in piazza Repubblica dei Revolution, la live band che propone i migliori successi della musica dance degli anni ‘70, ‘80 e ’90, dando vita ad uno show emozionante e coinvolgente.

Lunedì 1 sarà una Pasquetta all’insegna della passione per le moto d’epoca. Dalle 10.00 alle 18.00 sarà rievocato lo storico circuito cittadino dove sfileranno le moto del passato, che poi sosteranno per essere ammirate nella mostra scambio organizzata dal Moto Club Misano nella zona antistante l’Arena 58 in Viale Romagna.

Gli eventi di Pasqua daranno il via ad un calendario di primavera ricco di appuntamenti.

La Festa della Segavecchia si svolgerà dal 19 al 21 aprile e il 25 aprile ci saranno le tradizionali manifestazioni a memoria della Liberazione. Il 1° maggio toccherà a Misano in Bici, la divertente passeggiata su due ruote in città e lungo le Ecovie del territorio comunale. A maggio si proseguirà con Happy Days (18 e 19), mentre Misano Hello Spring è fissato per il 25 e 26 maggio. L’1 e 2 giugno, infine, tornerà Street Food Festival.