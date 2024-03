Ecco tutti gli appuntamenti previsti in città

Arriva la stagione ideale per i mercatini e Rimini ne offre di tutti i tipi. Da quelli con i prodotti di stagione a chilometro zero, come quello nel cortile di Palazzo Ghetti che è tornato con i suoi banchi il martedì mattina, a quelli di antiquariato e artigianato che ogni settimana occupano le strade e le piazze della città.

Il calendario è fitto di appuntamenti che invitano i visitatori a perdersi tra le bancarelle e le esposizioni, esplorando le tradizioni secolari e le innovazioni più recenti. Dai gioielli d’epoca di Rimini Antiqua (ogni ultima domenica del mese) alla creatività degli artigiani in Piazza Tre Martiri. Ogni mercatino è un viaggio nel tempo e nello spazio, e ogni espositore porta con sé la propria storia e passione, creando un mosaico di colori.

Inoltre, la variegata serie di eventi mercatali, che offrono prodotti agricoli a chilometro zero, sono un invito ad esplorare i profumi e i sapori del territorio. Tra questi c’è il mercato di Campagna Amica, organizzato da Coldiretti, che si svolge ogni martedì, nel Cortile dello splendido Palazzo Ghetti nel Borgo San Giovanni. Il giovedì invece è la volta della mostra-mercato dei prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa dal Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti ed infine il Mercato dei produttori agricoli che si svolge settimanalmente ogni venerdì, nell’area a lato del parcheggio Tiberio.

Un’opportunità per immergersi nell’autenticità e nell’ospitalità della città dove ogni acquisto diventa un viaggio alla scoperta dell’autenticità di una varietà di beni e prodotti, ma anche un’occasione per immergersi nell’atmosfera vibrante e accogliente di Rimini.

Ecco alcuni degli appuntamenti periodici:



ogni ultima domenica del mese, eccetto luglio e dicembre 2024

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d’Augusto

Rimini Antiqua

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 9 alle 18.30 Ingresso libero Info: 340 3031200 www.facebook.com/riminiantiqua



1° aprile (lunedì dell’Angelo), 21 aprile, 19 maggio, 2 giugno, 15 settembre, 14 ottobre (S.Patrono di Rimini), 20 ottobre, 17 novembre, 1 e 8 dicembre (Festa dell’Immacolata) 2024

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Artigiani al centro

Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.

Una domenica al mese e non solo, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l’intelletto, con la fantasia e con il cuore.

Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Ingresso libero Info: 340 3031200 www.facebook.com/artigianialcentro



ogni martedì dal 19 marzo al 30 luglio 2024

Cortile Palazzo Ghetti, via XX Settembre 1870, 63 – Rimini

Campagna Amica 2024

Nel Borgo San Giovanni, a pochi passi dall’Arco d’Augusto, riparte con la primavera il mercato degli agricoltori ‘Campagna Amica’. L’iniziativa permette ai consumatori, di poter fare la spesa ‘dal contadino’, attraverso aziende e agriturismi per acquistare prodotti locali a chilometro zero. Negli ultimi anni, infatti, è cresciuta l’attenzione per il benessere e per la salute, ma anche la sensibilità per la sostenibilità ambientale e la difesa del proprio territorio.

Tutti valori, questi, che si ritrovano nei prodotti tipici, tra i banchi del mercato di Rimini, come ortofrutta, marmellate, miele, vini, olio di oliva e formaggi ad origine garantita.

Orario: dalle 7.30 alle 13.30 Info: 0541 742363 http://rimini.coldiretti.it/



domenica 24 marzo 2024

via IV novembre, piazza Tre Martiri e Corso d’Augusto, Rimini centro storico

Fiera della domenica di Primavera

Ogni anno la domenica prima di Pasqua, nel centro di Rimini, si svolge la Fiera di Primavera, una fiera di commercio non alimentare in cui è previsto un settore specializzato per la vendita di piante e fiori e affini. Orario: intera giornata



domenica 31 marzo, 28 aprile, 26 maggio, 29 settembre, 27 ottobre e 24 novembre 2024

tratto di C.so D’Augusto tra Via Brighenti e Largo Giulio Cesare – Rimini centro storico

Domeniche ad arte

Mostra mercato in cui vengono esposti l’artigianato e l’hobbistica locale.

A cura dell’Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Orario: dalle 10 alle 19 Ingresso libero Info: 338 8270486 www.facebook.com/assartmorripizzioli?locale=it_IT



ogni giovedì mattina dall’11 gennaio al 19 dicembre 2024

Rimini, piazzale SGR, via Chiabrera 34/b

Il mercatino dell’SGR

Ritorna il mercatino della mostra-mercato dei prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa dal Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti. Ai consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere, viene offerta la possibilità di fare una spesa sana senza dovere coprire grandi distanze, con l’opportunità di acquistare prodotti freschi, genuini e biologici del territorio a KM 0.

In tal modo, viene inoltre favorito lo sviluppo dell’economia agricola locale in un’ottica di sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente.

Orario: dalle 7.30 alle 13.30 Info: 0541 303241 (SGR)



Tutti i venerdì

Parcheggio Tiberio, via Tiberio – Rimini Borgo San Giuliano

Mercato degli agricoltori

Mercato annuale dei produttori agricoli che si svolge settimanalmente ogni venerdì nell’area a lato del parcheggio Tiberio. Qui si possono trovare i migliori prodotti di stagione del territorio e acquistare ortaggi, frutta, prodotti biologici, formaggi, salumi, olio, vino, miele e confetture dei produttori agricoli della provincia di Rimini e comuni limitrofi. Una ventina di banchi per una spesa ‘contadina’ fatta direttamente in città. L’offerta degli agricoltori locali è un’occasione per trovare la varietà delle produzioni nelle diverse stagioni dell’anno e per promuovere la filiera corta, la territorialità e la tipicità ‘vicino a casa’. Il mercato è organizzato da CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e Coldiretti.

Orario: dalle 7.00 alle 13.00 www.rimini.coldiretti.it